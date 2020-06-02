Motorsport Network стала поставщиком статистической информации для ресурсов компании Tencent Sport

Лондон, 2 июня 2020 года - Motorsport Network с гордостью объявляет о заключении двухлетнего соглашения на снабжение статистической информацией о гонках с компанией Tencent (OTC: TCEHY), для чего будет использована платформа Motorsport Stats. Соглашение начнет действовать уже в этом сезоне и будет охватывать 11 гоночных серий – и текущую статистику, и результаты предыдущих сезонов. Аудитория ресурса Tencent Sport сможет воспользоваться наиболее полной базой данных о результатах гонок с помощью всех возможных каналов: сайта, мобильных приложений, пабликов в соцсетях и инфорграфики в рамках телепрограмм.

Motorsport Stats – мировой лидер по обработке и предоставлению статистики о результатах гонки. Каждые выходные команда Motorsport Stats обрабатывает результаты более чем 50 соревнований, которые проводятся в самых разных точках мира.

В настоящий момент компания является официальным поставщиком статистической информации для Международной автомобильной федерации FIA и открывает богатые возможности использования статистики для организаторов соревнований, команд, спонсоров и СМИ. При этом клиенты компании могут воспользоваться рядом автоматизированных решений – позволяющих, к примеру, значительно ускорить время появления информации в соцсетях. Эффективность работы компании обеспечивается в том числе наличием Motorsport Network в роли ключевого партнера.

Эвелл Чжао, управляющий Tencent Sports: «Автогонки – один из наиболее продвинутых в плане технологий видов спорта, связанный с большим количеством данных. И по-настоящему погрузиться в этот мир можно только при наличии эффективных инструментов получения и анализа данных. Motorsport Stats – всемирно известный оператор по сбору и анализу таких данных. Сотрудничество с Motorsport Stats поможет китайским болельщикам быстрее получать надежные статистические сведения и лучше понять происходящее в мире гонок».

Густаво Роше, старший вице-президент Motorsport Network и управляющий директор Motorsport Stats: «Китайские болельщики смогут больше узнать о гонках и лучше почувствовать происходящее на трассах. Мы гордимся возможностью стать партнерами Tencent Sport благодаря нашим высококлассным сервисам. Эффективность наших сервисов обеспечивается сочетанием продвинутых технических решений с работой влюбленных в гонки людей, которые находятся непосредственно на гоночной трассе».

О компании Motorsport Network

Motorsport Network – площадка, на которой собираются миллионы поклонников автомобилей и автогонок. Мы не даем остыть их страсти, рассказывая о самых важных сюжетах завтрашнего дня уже сегодня и предоставляя доступ к уникальным информации и впечатлениям. Мы – органичная часть автомобильной и автоспортивной отрасли в период увлекательных изменений, которые обеспечивают невероятные возможности, и с помощью нашей единой цифровой платформы мы делаем эти возможности доступными для нашей аудитории. Вместе мы создаем сообщество, которое дарит каждому уникальные впечатления и открывает мир автомобилей и автоспорта новому поколению поклонников.