Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
Билеты
23 окт.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Франции
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Арагона
16 окт.
Следующее событие через
1 день
Перейти к полному расписанию
СМП РСКГ
R
СМП РСКГ
Нижний Новгород
19 сент.
Мероприятие окончено
R
СМП РСКГ
Грозный
09 окт.
Мероприятие окончено
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Великобритания
29 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Network приобрела британского туроператора

Поделились
Комментарии
Motorsport Network приобрела британского туроператора

MSN расширяет свою работу на рынке поездок на автоспортивные мероприятия

Motorsport Network расширила свое присутствие на рынке автоспортивных путешествий и торговли билетами. Подразделение MSN Motorsport Tickets приобрело британского туроператора Travel Destinations Ltd, который занимает первое место на рынке Великобритании по части поездок, связанных с автоспортом.

Travel Destinations была основана в 1996 году и специализируется на различных автоспортивных активностях, среди которых клубные и исторические заезды. Компания предоставляет клиентам разнообразный выбор мест проживания на автоспортивных мероприятиях. 

Кроме прочего, Travel Destinations является официальным агентом по продаже билетов на гонку «24 часа Ле-Мана».

Motorsport Tickets это подразделение MSN, которое отвечает за торговлю билетами. Оно уже доступно на семи языках и ведет работу с пятью различными валютами. В конце года будет запущена новая платформа, которая выведет Motorsport Tickets на рынок 15 разных языков.

Слайдер
Список

Ретро-автомобиль

Ретро-автомобиль
1/2

Фотограф: Без авторства

#86 Gulf Racing Porsche 911 RSR: Майкл Уэйнрайт, Бенджамин Баркер, Томас Прейнинг

#86 Gulf Racing Porsche 911 RSR: Майкл Уэйнрайт, Бенджамин Баркер, Томас Прейнинг
2/2

Фотограф: Без авторства

«За Кубицей в Ф1 придут и другие». О гонках для людей с ограниченными возможностями

Предыдущая новость

«За Кубицей в Ф1 придут и другие». О гонках для людей с ограниченными возможностями
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация

Самое читаемое Сегодня

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором

Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне
Формула 1 Формула 1 / Новость

Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду
Формула 1 Формула 1 / Новость

СМИ: Red Bull решила заменить Квята на Цуноду

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: как мотор Ferrari убивает ей шины

Росси: Я живу среди русских!
MotoGP MotoGP / Новость

Росси: Я живу среди русских!

Самое важное:

Motorsport Network приобрела британского туроператора
Общ Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Network приобрела британского туроператора

«За Кубицей в Ф1 придут и другие». О гонках для людей с ограниченными возможностями
Общ Общая информация / Избранное

«За Кубицей в Ф1 придут и другие». О гонках для людей с ограниченными возможностями

Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди
Общ Общая информация / Новость

Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди

Битва игрушечных машинок Hot Wheels с озвучкой Беднарука: смотрите прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»
Общ Общая информация / Новости Motorsport.com

Битва игрушечных машинок Hot Wheels с озвучкой Беднарука: смотрите прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»

Самое читаемое

1
Формула 1

В Ferrari опять внутренний конфликт: босс поссорился с конструктором

2
Формула 1

Стюарт объяснил, почему Хэмилтон не лучший пилот

24мин
3
Формула 1

Алонсо не смог выжать максимум из машины на тестах в Барселоне

4
Формула 1

СМИ: Из-за Мазепина Пересу пришлось переключиться с Haas на Williams

5
Формула 1

В Red Bull назвали Хюлькенберга кандидатом на 2021 год

Самое важное:

Motorsport Network приобрела британского туроператора
Общ

Motorsport Network приобрела британского туроператора

«За Кубицей в Ф1 придут и другие». О гонках для людей с ограниченными возможностями
Общ

«За Кубицей в Ф1 придут и другие». О гонках для людей с ограниченными возможностями

Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди
Общ

Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди

Битва игрушечных машинок Hot Wheels с озвучкой Беднарука: смотрите прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»
Общ

Битва игрушечных машинок Hot Wheels с озвучкой Беднарука: смотрите прямо сейчас на «Моторспорт.ТВ»

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг
Общ

Дзанарди начал реагировать на происходящее вокруг

Последние видео

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация

Фелипе Масса в фильме «Герои»

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv 08:51
Общая информация

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.