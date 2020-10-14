Motorsport Network приобрела британского туроператора

Motorsport Network расширила свое присутствие на рынке автоспортивных путешествий и торговли билетами. Подразделение MSN Motorsport Tickets приобрело британского туроператора Travel Destinations Ltd, который занимает первое место на рынке Великобритании по части поездок, связанных с автоспортом.

Travel Destinations была основана в 1996 году и специализируется на различных автоспортивных активностях, среди которых клубные и исторические заезды. Компания предоставляет клиентам разнообразный выбор мест проживания на автоспортивных мероприятиях.

Кроме прочего, Travel Destinations является официальным агентом по продаже билетов на гонку «24 часа Ле-Мана».

Motorsport Tickets это подразделение MSN, которое отвечает за торговлю билетами. Оно уже доступно на семи языках и ведет работу с пятью различными валютами. В конце года будет запущена новая платформа, которая выведет Motorsport Tickets на рынок 15 разных языков.