Motorsport Network приобрела Autoblog Argentina

(Майами, Florida) – 25 октября, 2021 – Сеть Motorsport Network сегодня объявила о приобретении Autoblog Argentina, самого популярного в стране сайта автомобильных новостей. Сайт Autoblog Argentina перейдет на платформу Motorsport Network и получит имя Motor1.com Аргентина. Кроме того, сеть Motorsport Network анонсировала запуск InsideEVs Аргентина, часть цифрового проекта Inside EV, освещающего новости из мира электромобилей.

Motor1.com Аргентина будет обеспечивать гео-таргетированными публикациями испаноязычную аудиторию Латинской Америки, уделяя основное внимание обзорам новых и подержанных машин для покупателей и энтузиастов, а также новостям, обзорам, гидам покупателя и каталогам цен, а также качественным видео. InsideEVs Аргентина займется ежедневными новостями об электромобилях, а также серьезными аналитическими материалами о всех вопросах, связанных с такой техникой.

Филиппо Сальца, глава департамента цифровых медиа сети Motorsport Network: «Аргентина является одним из крупнейших автомобильных рынков Южной Америки. Motor1.com уже входит в число ведущих сайтов, если говорить о новостях автомобильной сферы, а приобретение Autoblog Argentina и ставший его следствием запуск редакций Motor1.com и InsideEVs Аргентина поддержит глобальную бизнес-стратегию сети Motorsport Network и ее расширение на новые рынки для глобальной автомобильной индустрии».

Карлос Кристофало, основатель Autoblog Argentina и новый редактор Motor1.com Аргентина: «Мы очень рады стать частью портфолио сети Motorsport Network и семьи Motor1.com, а также запустить Inside EVs Аргентина, которая будет делать упор на местный взгляд на главные автомобильные события. Талантливая команда очень успешного проекта Autoblog Argentina продолжит работу на новых платформах, чтобы нести читателям новые и увлекательные возможности следить за меняющейся автомобильной индустрией, делая при этом главный упор на местный рынок».