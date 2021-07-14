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Motorsport Network – официальный партнер выставки IAA Mobility в Мюнхене

Motorsport Network расширяет свою целевую аудиторию благодаря партнерству с новой отраслевой онлайн-платформой

Motorsport Network – официальный партнер выставки IAA Mobility в Мюнхене

Мюнхен, 9 июля 2021 года - Motorsport Network, ведущая медиа-компания в автомобильном и автоспортивном сегментах, стала партнером (официальным партнером в сфере автоспорта) выставки IAA Mobility, которая состоится в Мюнхене 7-12 сентября. 

Переезд IAA на новое место побудил организаторов перейти от классической выставки к концепции гибридной платформы, посвященной вопросам транспорта. Эта концепция подразумевает превращение выставки в комплекс мероприятий с панельными дискуссиями, конференциями и презентациями. Что повысит привлекательность выставки для посетителей. Мероприятия будут охватывать такие темы, как инновационные подходы к разным сферам гоночной отрасли и разные аспекты работы автомобильных и гоночных энтузиастов.

Новаторский формат найдет отражение в материалах сайтов motorsport-total.com, motorsport.com, insideevs.com и motor1.com, общая месячная аудитория котоорых составляет более 60 миллионов уникальных пользователей по всему миру. В основе партнерства между Motorsport Network и IAA лежит комплексная коммуникационная кампания на веб-сайтах Motorsport Network и каналах социальных сетей во время и в преддверии выставки.

Помимо профессиональной аудитории, IAA Mobility также будет открыта для посетителей на протяжении всего времени работы. Motorsport Network будет представлена ​​на IAA двумя стендами (на выставочной площадке в зоне B2B и на Odeonsplatz в зоне B2C), что даст возможность посетителям установить более плотный контакт с компанией.

Оливер Цисла, главный операционный директор Motorsport Network: «Мы возлагаем большой надежды на сотрудничество с IAA Mobility. Тем более, мероприятие проходит в Мюнхене, где находится наш немецкий офис. Новая концепция «открытого пространства» и идея организации площадок на площадях Мюнхена с самого начала выглядели для нас весьма перспективно. Это прекрасная возможность для общения как профессионалов, так и для всех поклонников автомобилей и автоспорта».

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц более 60 миллионов пользователей пользуются цифровыми платформами Motorsport Network, покупая, читая новости или просто развлекаясь в стремлении утолить свою страсть к автомобилям и гонкам. Мы глубоко интегрированы в автопром и гоночную отрасль, заработав на этом уникальный опыт, который позволяет создавать наилучшие предложения для наших клиентов. Наша сфера деятельности включает разнообразный контент, платформы для продажи билетов, игры и соревнования по киберспорту. Мы используем наши собственные технологии и современные инструменты для работы с данными, чтобы постоянно тестировать свою продукцию, учиться и совершенствоваться.
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