Лондон, 3 июня 2021 года: Motorsport Network, единая цифровая платформа, работающая с темами автомобильной промышленности и авто- и мотогонок, расширяет диапазон своих предложений в сфере организации мероприятий путем приобретения проектов MotorsportDays.com и MotorsportDays.live.

MotorsportDays.com предоставляет возможность начинающим гонщикам рационально планировать свои выезды на гоночные трассы, формируя и отслеживая актуальность календарей трековых дней для любителей и профессиональных гонщиков, проходящих на более чем 2 500 треках, наряду с соревнованиями, которые более чем 70 организаторов проводят по всей Европе. Трек-дни – важный элемент подготовки молодых водителей: 60 % владельцев гоночных лицензий в Великобритании приобрели первый опыт быстрой езды по гоночной трассе именно в рамках трек-дней, что побудило многих сделать карьеру в автоспорте.

MotorsportDays.live стало развитием исходного проекта и представляет собой двухдневное шоу на трассе в Сильверстоуне, позволяющее получить информацию о разнообразных гоночных турнирах и протестировать на трассе гоночные автомобили.

В рамках поглощения эксперт в области организации мероприятий и основатель MotorsportDays.com Бен Уибли присоединится к Motorsport Network в качестве Директора по мероприятиям. В этой роли Бен также будет курировать такие популярные мероприятия Motorsport Network, как премия Autosport Awards, выставка Autosport International, которая ежегодно привлекает около 90 000 любителей и профессионалов, а также онлайн-мероприятие ASI Connect.

Объединение усилий с Motorsport Network и доступ к 56-миллионной аудитории позволит платформе MotorsportDays LIVE расширить базу энтузиастов трек-дней и сделает более широким диапазон проектов Motorsport Network в соответствующей сфере.

В рамках восстановления автоспорта после пандемии будет актуальным присоеденение MotorsportDays LIVE к растущему списку мероприятий Motorsport Network, в который уже входят события рассчитанные, как на болельщиков, так и на профессионалов гоночной отрасли. MotorsportDays LIVE также встроится к структуру мероприятий, посвященных теме спортивных и классических автомобилей и организованных Motorsport Network в расчете на гонщиков, автолюбителей, производителей, поставщиков и участников.

Оливер Цисла, управляющий директор Motorsport Network: «Я рад сообщить, что MotorsportDays и Бен Уибли присоединяются к Motorsport Network. Компания Бена и его богатый опыт проведения различных мероприятий и шоу на протяжении более 15 лет поддержат наши амбициозные планы роста в этой сфере, запланированного на ближайшие годы».

Бен Уибли, директор по мероприятиям Motorsport Network: «Я очень рад присоединиться к компании-лидеру в сфере автомобильных мероприятий и ведущей цифровой платформы, работающей в автомобильной и гоночной сферах. Это приобретение предоставляет Motorsport Network фантастическую возможность использовать по максимуму эффект от мероприятия MotorsportDays LIVE на трассе в Сильверстоуне, а также уникального веб-сайта MotorsportDays, который информирует читателей о более чем 3 000 мероприятий в год. Я с нетерпением жду возможности начать сотрудничество с командой Motorsport Network, чтобы улучшить наши предложения и сделать их доступными для глобальной аудитории».

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц более 56 миллионов пользователей пользуются цифровыми платформами Motorsport Network , покупая, читая новости или просто развлекаясь в стремлении утолить свою страсть к автомобилям и гонкам. Мы глубоко интегрированы в автопром и гоночную отрасль, заработав на этом уникальный опыт, который позволяет создавать наилучшие предложения для наших клиентов. Наша сфера деятельности включает разнообразный контент, платформы для продажи билетов, игры и соревнования по киберспорту. Мы используем наши собственные технологии и современные инструменты для работы с данными, чтобы постоянно тестировать свою продукцию, учиться и совершенствоваться.

Предупреждение о характере и актуальности сделанных заявлений Завершение транзакций в рамках письменного соглашения с Motorsport Network о приобретении duPont Registy, которое, как ожидается, будет выполнено в 2021 году, регулируется обычными условиями. Любые заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, не являющиеся фактами и могут трактоваться исключительно как предположения. В частности, для таких предположений используются такие выражения, как «продолжать», «будет», «может», «мог», «следует», «ожидать», «ожидается», «планирует», «намереваться», «предвидеть», «полагать», «оценивать», «прогнозировать», «потенциал». Все предположения связаны со значительными рисками и неопределенностями (многие из которых, как правило, находятся вне контроля Motorsport Network и трудно предсказуемы), которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в предположениях. Примеры таких рисков и неопределенностей включают, помимо прочего, выполнение всех условий, предшествующих выполнению соглашения Motorsport Network о приобретении duPont Registry, зависящих от последствий распространения COVID-19, ее влияние на Motorsport Network, результаты ее деятельности и финансовое состояние, а также возможность достижения Motorsport Network своих целей, в том числе в отношении: (i) будущего роста своего бизнеса в глобальному масштабе; (ii) планов по дальнейшему расширению существующей структуры на глобальном уровне; и (iii) уверенности в том, что компания duPont Registry готова к цифровой трансформации с целью дальнейшего укрепления ее позиции лидера на рынке как наиболее влиятельного, инновационного и авторитетного игрока в сегменте дорогих и экзотических автомобилей. Дополнительные примеры таких рисков и неопределенностей включают, помимо прочего, (i) способность (или неспособность) Motorsport Network поддерживать и / или расширять структуру подразделения Drive Lifestyle; (ii) способность Motorsport Network успешно управлять активами и интегрировать любые совместные предприятия, приобретать предприятия, решения или технологии; (iii) непредвиденные операционные расходы, затраты по сделке и фактические или условные обязательства; (iv) способность привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников и ключевой персонал; (v) неблагоприятные последствия роста конкуренции для бизнеса Motorsport Network; (vi) риск того, что изменения в поведении потребителей могут отрицательно повлиять на бизнес Motorsport Network, результаты операций и / или финансовое состояние; (vii) способность Motorsport Network защищать свою интеллектуальную собственность; и (viii) местные, отраслевые и общие условия ведения бизнеса. Факторы, отличные от упомянутых выше, также могут привести к тому, что фактические результаты деятельности Motorsport Network могут существенно отличаться от ожидаемых. Motorsport Network допускает, что последующие события могут привести к изменению ее планов, намерений и ожиданий. Motorsport Network не принимает на себя никаких обязательств, и в частности, отказывается от каких-либо намерений или обязательств по подтвержению или опровержению любых предположений в результате появления новой информации, будущих событий или иным образом (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством). Заявления о перспективах действительны только на дату, когда они сделаны, и не должны рассматриваться как отражающие планы и ожидания Motorsport Network на любую последующую дату. Кроме того, деловые и финансовые материалы, а также любые другие заявления или действия по раскрытии информации на веб-сайтах Motorsport Network или duPont Registry или любых других веб-сайтах, на которые есть ссылки или ссылки на этот пресс-релиз, или которые стали доступными через них, не должны включаться в настоящий пресс-релиз посредством ссылки.