Motorsport Network объявляет о назначении Оливера Цислы гендиректором

Майами, 6 октября 2021 года. Motorsport Network, крупнейшее независимое средство массовой информации и компания, продвигающая электронные услуги в области авто и мотоспорта, а также автомобильной индустрии, объявляет сегодня о назначении Оливера Цислы на должность своего генерального директора.

На протяжении 25 лет Цисла строил карьеру в области автоспорта и медиа, доказывая свою эффективность в корпоративном строительстве. В должности гендиректора Motorsport Network он займется пересмотром глобальной стратегии компании.

«Будучи широко известным и опытным менеджером в автоспортивном бизнесе, включая занимаемую им в прошлом должность гендиректора промоутерской компании чемпионата мира по ралли, Оливер представляется идеальным кандидатом для того, чтобы встать у руля Motorsport Network, – заявил президент Motorsport Network Джеймс Аллен. – Мы уверены, что он продолжит продвижение экосистемы брендов Motorsport Network в сегменте цифровых медиа и коммерции, видеоигр и мероприятий для поклонников техники и гонок, выстраивая вертикаль по всем направлениям, связанным с гонками, автомобилями и мотоциклами».

Цисла пришел в Motorsport Network в 2020 году, возглавив гоночное направление, включая популярные издания Motorsport.com и Autosport.com, а также подразделение организации мероприятий, сайт продажи билетов на гонки MotorsportTickets.com и крупнейшую посвященную гонкам европейскую выставку Autosport Internetional. С 2021 года Цисла становится гендиректором Motorsport Network, возглавляя реализацию стратегии компании, оптимизацию и интеграцию между многочисленными подразделениями и обеспечение синергии растущей экосистемы брендов.

«Миссией Motorsport Network является стремление к тому, чтобы быть лучшим средством массовой информации, а также технологической платформой в сфере гонок, автомобильной промышленности, работающей в интересах сообщества фанатов автомобилей и спорта, – сказал Цисла. – Для меня большая честь возглавить коллектив, состоящей более чем из 800 человек, которые с энтузиазмом работают над построением бренда Motorsport Network, а также разделить всю нашу страсть с 60-миллионной месячной аудиторией пользователей наших электронных изданий».

До назначения генеральным директором Motorsport Network Цисла работал в нашей компании управляющим директором. До того он возглавлял совместное с Red Bull предприятие WRC Promoter GmbH, отвечающее за коммерческою сторону проведения чемпионата мира по ралли. Еще раньше он три года был управляющим директором издательской компании The Sportsman Media Group (в настоящей момент известной как Sportradar) и еще 12 лет до этого занимал руководящие должности в компании Sportfive, включая позицию управляющего директора итальянского подразделения и вице-президента по вопросам прав на телетрансляции.

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц более 56 миллионов пользователей пользуются цифровыми платформами Motorsport Network , покупая, читая новости или просто развлекаясь в стремлении утолить свою страсть к автомобилям и гонкам. Мы глубоко интегрированы в автопром и гоночную отрасль, заработав на этом уникальный опыт, который позволяет создавать наилучшие предложения для наших клиентов. Наша сфера деятельности включает разнообразный контент, платформы для продажи билетов, игры и соревнования по киберспорту. Мы используем наши собственные технологии и современные инструменты для работы с данными, чтобы постоянно тестировать свою продукцию, учиться и совершенствоваться. Наши бизнес-процессы, контент и продукты постоянно совершенствуются, чтобы ещё лучше удовлетворять запросы аудитории.

Предупреждение о характере и актуальности сделанных заявлений Любые заявления, содержащиеся в этом пресс-релизе, не являющиеся фактами и могут трактоваться исключительно как предположения. В частности, для таких предположений используются такие выражения, как «продолжать», «будет», «может», «мог», «следует», «ожидать», «ожидается», «планирует», «намереваться», «предвидеть», «полагать», «оценивать», «прогнозировать», «потенциал». Все предположения связаны со значительными рисками и неопределенностями (многие из которых, как правило, находятся вне контроля Motorsport Network и трудно предсказуемы), которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в предположениях. Примеры таких рисков и неопределенностей включают, помимо прочего, выполнение всех условий, предшествующих выполнению соглашения Motorsport Network о приобретении duPont Registry, зависящих от последствий распространения COVID-19, ее влияние на Motorsport Network, результаты ее деятельности и финансовое состояние, а также возможность достижения Motorsport Network своих целей, в том числе в отношении: (i) будущего роста своего бизнеса в глобальному масштабе; (ii) планов по дальнейшему расширению существующей структуры на глобальном уровне; и (iii) уверенности в том, что компания duPont Registry готова к цифровой трансформации с целью дальнейшего укрепления ее позиции лидера на рынке как наиболее влиятельного, инновационного и авторитетного игрока в сегменте дорогих и экзотических автомобилей. Дополнительные примеры таких рисков и неопределенностей включают, помимо прочего, (i) способность (или неспособность) Motorsport Network поддерживать и / или расширять структуру подразделения Drive Lifestyle; (ii) способность Motorsport Network успешно управлять активами и интегрировать любые совместные предприятия, приобретать предприятия, решения или технологии; (iii) непредвиденные операционные расходы, затраты по сделке и фактические или условные обязательства; (iv) способность привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников и ключевой персонал; (v) неблагоприятные последствия роста конкуренции для бизнеса Motorsport Network; (vi) риск того, что изменения в поведении потребителей могут отрицательно повлиять на бизнес Motorsport Network, результаты операций и / или финансовое состояние; (vii) способность Motorsport Network защищать свою интеллектуальную собственность; и (viii) местные, отраслевые и общие условия ведения бизнеса. Факторы, отличные от упомянутых выше, также могут привести к тому, что фактические результаты деятельности Motorsport Network могут существенно отличаться от ожидаемых. Motorsport Network допускает, что последующие события могут привести к изменению ее планов, намерений и ожиданий. Motorsport Network не принимает на себя никаких обязательств, и в частности, отказывается от каких-либо намерений или обязательств по подтвержению или опровержению любых предположений в результате появления новой информации, будущих событий или иным образом (за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством). Заявления о перспективах действительны только на дату, когда они сделаны, и не должны рассматриваться как отражающие планы и ожидания Motorsport Network на любую последующую дату. Кроме того, деловые и финансовые материалы, а также любые другие заявления или действия по раскрытии информации на веб-сайтах Motorsport Network или любых других веб-сайтах, на которые есть ссылки или ссылки на этот пресс-релиз, или которые стали доступными через них, не должны включаться в настоящий пресс-релиз посредством ссылки.