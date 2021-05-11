Motorsport Network объявила о планах по приобретению duPont Registry

Майами - 11 мая 2021 г. - Motorsport Network, единая цифровая платформа с ежемесячным охватом 56 миллионов поклонников автомобилей и гонок, согласилась приобрести компанию duPont Registry, лидера рынка в сфере торговли дорогими автомобилями, имеющего более чем 36-летний опыт работы в своей сфере.

Более трех десятилетий duPont Registry занимает лидирующую позицию, являясь эффективной платформой для покупки и продажи классических, эксклюзивных и экзотических автомобилей. Лидерство duPont Registry обеспечивают авторитет бренда и широкий спектр удобных для клиентов решений. При этом сейчас в социальных сетях аудитория бренда составляет более 10 миллионов преуспевающих и влиятельных подписчиков.

Motorsport Network интегрирует duPont Registry в структуру недавно созданного подразделения Driven Lifestyle, объединив в единой экосистеме все составляющие увлечения класссическими и уникальными автомобилями. Портфолио Driven Lifestyle включает Canossa Events, лидера сферы автомобильного туризма, организующего почти 300 впечатляющих мероприятий в год. Одним из подразделений Canossa является Cavallino, проводящая знаковые мероприятия для коллекционеров и почитателей дорогих автомобилей (такие как ежегодная выставка Palm Beach Cavallino Classic). FerrariChat является ведущей глобальной социальной платформой с 200 тысячами зарегистрированных пользователей. Компания Amalgam Collection, основанная в 1985 году, занимает уникальное место на рынке как производитель прекрасных моделей автомобилей.

Благодаря активному росту глобального рынка классических, эксклюзивных и экзотических автомобилей и росту популярности цифровых решений в этой сфере Driven Lifestyle имеет большой потенциал для расширения существующей инфраструктуры Motorsport Network на международном уровне. Являясь ключевым элементом нового подразделения, компания duPont Registry примет активное участие в развитии цифровой составляющей бизнеса, что еще больше укрепит ее лидирующие позиции на этом требовательнои рынке.

Компания duPont Registry, основанная в 1985 году, является пионером многих решений на рынке дорогих и экзотических автомобилей. Основатели компании, Томас Л. Дюпон и Стивен Б. Чэпмен, начали свое предприятие с издания глянцевого журнала для покупателей и владельцев дорогих автомобилей.

После изменения структуры собственности компании Стивен Б. Чэпмен уйдет в отставку с постов генерального директора и президента duPont Publishing. Сыновья Стива останутся акционерами: Уильям Чэпмен займет пост генерального директора, Стивен Чэпмен-младший займет пост президента. Используя передовые технологические возможности Motorsport Network, братья Чэпмены будут контролировать процесс цифровой трансформации duPont Registry и создания новых интегрированных бизнес-решений для клиентов.

Стивен Б. Чэпмен, генеральный директор и президент duPont Publishing: «Когда мы открывали duPont Register 37 лет назад, я не мог представить себе, какое влияние наш бренд окажет на рынок роскошных и экзотических автомобилей, а также на лайфстайл-сегмент.

Каким бы удивительным ни было создание этой компании с таким количеством невероятных людей, это был опыт всей жизни, причем мои сыновья участвовали в нем с раннего возраста. Я мечтал, чтобы однажды они возглавили свой бизнес и продолжили наследие компании DuPont Registry.

DuPont Registry стал делом моей жизнью с момента, когда мне исполнилось 23 года. Хотя я получал множество предложений о продаже компании, долгое время я не задумывался об этом всерьез. Но сейчас, зная, что мои сыновья останутся акционерами и будут активно участвовать в управлении бизнесом с помощью ресурсов и поддержки Motorsport Network, я с нетерпением жду новых важных событий в жизни компании».

Бен Блок, генеральный директор Motorsport Network: «Для нас большая честь сделать столь известную и авторитетную компанию частью нашего нового подразделения Driven Lifestyle. Компания duPont Registry была первой на рынке в своем сегменте и приобрела немалый авторитет у весьма взыскательной аудитории. Используя решения и глобальный охват Motorsport Network, мы сможем предложить клиентам еще более инновационные и удобные решения, развивая бизнес на глобальном уровне».

Подробнее о Motorsport Network

Каждый месяц более 56 миллионов пользователей пользуются цифровыми платформами Motorsport Network , покупая, читая новости или просто развлекаясь в стремлении утолить свою страсть к автомобилям и гонкам. Мы глубоко интегрированы в автопром и гоночную отрасль, заработав на этом уникальный опыт, который позволяет создавать наилучшие предложения для наших клиентов. Наша сфера деятельности включает разнообразный контент, платформы для продажи билетов, игры и соревнования по киберспорту. Мы используем наши собственные технологии и современные инструменты для работы с данными, чтобы постоянно тестировать свою продукцию, учиться и совершенствоваться.