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Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

Один из ведущих итальянских сайтов поможет укрепить присутствие в сфере медиа для мотоциклистов

Motorsport Network Italy стала владельцем сайта GPOne.com

Лондон, 16 апреля 2021 годаMotorsport Network Italy, подразделение Motorsport Network, будет более активно работать с аудиторией, увлеченной мотоциклами, и с мотоциклетной отраслью поле недавнего приобретения сайта GPOne.com, одного из лучших порталов для мотоциклистов в стране.

Приобретение усилит присутствие Motorsport Network на одном из крупнейших моторынков в Европе, где аудитория мотоциклетных медиа остается стабильно большой, а интерес к теме – сильным. GPOne.com увеличит посещаемость материалов, посвященных чемпионатам MotoGP, World Superbike и другим соревнованиям, которая уже является достаточно большой благодаря сайтам Autosport.com и Motorsport.com.

56-миллионная аудитория Motorsport Network будет получать еще более интересный контент благодаря 30-летнему опыту основателя GPOne Паоло Скалеры и собранной им команды. Сам Скалера присоединится к команде Motorsport Network, сохранив посты директора и главного редактора, а также оставшись миноритарным акционером проекта. Благодаря глубокому знанию вопроса и широким связям своей команды GPOne сохранит доступ к источникам свежих новостей отрасли.

Приобретение GPOne полностью соответствует выбранной Motorsport Network стратегии роста, которого компания добивается путем создания локальных версий существующих проектов и расширения объемов контента. Новые проекты увеличивают диапазон контента, повышая информированность аудитории и ее вовлеченность в проект.

Расширение мотоплатформы Motorsport Network не ограничится увеличением числа сайтов. На повестке дня – расширение предложений для поклонников мотогонок в рамках онлайн-сервиса по продаже билетов MotorsportTickets.com на фоне оживления гоночной отрасли с уменьшением последствий пандемии и желания зрителей вернуться на трибуны трасс.

Оливер Цисла, управляющий директор Motorsport Network: «Мы приветствуем Паоло Скалеру и всю его команду в составе Motorsport Network. Наша кооперация с

GPOne позволит всей нашей аудитории воспользоваться многолетним опытом новых членов нашей редакционной команды. Мы сможем предложить энтузиастам мотоциклов более широкий диапазон контента и поднять уровень посвященного мотоциклам контента на всех наших площадках. А наши рекламодатели получат дополнительную выгоду от увеличившегося охвата целевой аудитории».

Филиппо Зальца, президент автомобильного направления Motorsport Network: «Сотрудничество с GPOne.com соответствует нашей стратегии расширения аудитории путем привлечения тех, кто увлекается мотоциклами и скутерами. Сайты GPOne.com и OmniMoto.it известны высоким качеством своего текстового и видеоконтента. Объединенная команда продолжит работать в соответствии с прежними высокими стандартами, но получит доступ к большей аудитории».

Паоло Скалера, директор и основатель GPOne.com: «GPOne.com появился на свет благодаря удовольствию, которое приносят мне скорость и возможность поделиться эмоциями от нее с помощью печатного слова. После 20 лет в качестве независимого издателя я вместе с GPOne.com присоединяюсь к лидеру глобального рынка гоночных медиа. Синергия в рамках этого слияния поможет нам расти быстрее и лучше удовлетворять запросы нашей аудитории».

О компании Motorsport Network

Motorsport Network – площадка, на которой собираются миллионы поклонников автомобилей и автогонок. Мы не даем остыть их страсти, рассказывая о самых важных сюжетах завтрашнего дня уже сегодня и предоставляя доступ к уникальным информации и впечатлениям. Мы – органичная часть автомобильной и автоспортивной отрасли в период увлекательных изменений, которые обеспечивают невероятные возможности, и с помощью нашей единой цифровой платформы мы делаем эти возможности доступными для нашей аудитории. Вместе мы создаем сообщество, которое дарит каждому уникальные впечатления и открывает мир автомобилей и автоспорта новому поколению поклонников. 

 

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