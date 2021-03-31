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Motorsport Images стала официальным фотоагентством самой экстремальной гоночной серии в мире

Агентство Motorsport Images предоставит эксклюзивные услуги по созданию и распространению фотографий для серии Extreme E и ее команд

Motorsport Images стала официальным фотоагентством самой экстремальной гоночной серии в мире

Лондон, 31 марта 2021 годаMotorsport Images была выбрана официальным фотографическим агентством серии Extreme Е, захватывающего нового гоночного чемпионата, этапы которого будут проходить в местах с самым суровым климатом, чтобы привлечь внимание к вопросу климатических изменений. Подразделение сети  Motorsport Network, лицензированный бизнес, чья база насчитывает более 26 миллионов лицензированных снимков, обеспечит серию и девять участвующих в ней команд всеми необходимыми фотоматериалами. 

Это непростая задача, так как гоночные этапы Extreme E бросают серьезный вызов. В их числе – экстремальные условия: пыль, песок, влажность; слабый сигнал интернета; потенциальные сложности, связанные с невозможностью подобраться вплотную к трассе соревнований, ведь гонки проходят вовсе не на удобных автодромах с местами для наблюдения. Несмотря на все это, команда Motorsport Images несколько месяцев готовилась к преодолению трудностей. Годы опыта в качестве ведущего гоночного фотоагентства, освещения Формулы 1 и Формулы Е в режиме прямого эфира, привлечение специалистов из мирового ралли и «Дакара» – все это позволило Motorsport Images наилучшим образом подготовиться к решению сложных задач.

Удаленные гонки также требуют задуматься о логистике и передаче сделанных кадров. У Motorsport Images есть сервис дистрибуции, доказавший свою технологическую эффективность. Это значит, что изображения будут доступны клиентам Motorsport Images практически сразу после того, как они сделаны. Это поможет клиентам Motorsport Images освещать соревнования в режиме реального времени, обеспечивая им преимущество над конкурентами.

Motorsport Images также принадлежит самая крупная в мире коллекция гоночных фото, включая уникальные исторические кадры Формулы 1.

 

Фото: Motorsport Images

Серия Extreme E привлекла высококлассный состав участников. Свои команды выставили ведущие представители мира гонок, включая Льюиса Хэмилтона, Нико Росберга, Дженсона Баттона, Чипа Ганасси и Майкла Андретти. Пилотами стали Молли Тейлор, Клаудиа Хюртген, Джейми Чедвик и другие. Это первая гоночная серия, где команды будут состоять из одного мужчины и одной женщины, которые поочередно участвуют в гонках ради общего успеха.

Гоночные этапы пройдут в огромных дюнах Саудовской Аравии, где будет дан старт всей истории Extreme E, а также на побережье Сенегала, что в западной Африке, в гренландском Кангерлуссуаке, бразильском местечке Пара, а финиширует чемпионат в Аргентинской Патагонии. 

Чтобы поддержать экологичность Extreme E, Motorsport Images станет единственной фотокомпанией, которая будет снимать гонки. Это позволит сократить расходы на командировки. Редактирование и технические услуги будут осуществляться из Лондона. 

Сеть Motorsport Network поддерживает посыл и цели Extreme E, уважительное отношение к окружающей среде и равенству – а потому с гордостью станет частью нового приключения. 

 

Фото: Motorsport Images

Алехандро Агаг, основатель и генеральный директор Extreme E: «Этапы Extreme E должны пройти в культовых местах, собрать ведущих гонщиков и предложить инновационный формат с борьбой колесо в колесо. Все это обещает стать прекрасной визуальной историей, хотя и потребует немалых усилий в плане логистики и технического обеспечения. Мы совершенно уверены, что Стивен и команда Motorsport Images нужным образом сочетают в себе опыт и талант, что позволит оживить наш спорт для всего мира. Мне не терпится увидеть результат их работы на первом этапе, который уже совсем близко».

Стивен Ти, управляющий директор Motorsport Images: «Как исполнительный директор LAT images я очень рад, что нас выбрали официальным фотоагентством для дебютного сезона Extreme E. Мы собрали команду из фотографов, чьи навыки включают съемку WRC, «Дакара», Формулы Е и Ф1 – нам кажется, это позволит прекрасно запечатлеть новую и очень интересную гоночную серию, которая возьмет старт 3 апреля в Саудовской пустыне». 

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: «Я в восторге от проекта Extreme E с того самого момента, как Алехандро Агаг впервые упомянул его. И мы горды тем, что они пригласили нашу команду, сильнейшую в своем деле, для реализации этой идеи. Прежде всего, это будет очень ярко в визуальном плане, и мне не терпится увидеть, как команда Стивена покажет это всему миру.

Но кроме того, мне нравятся четко установленные цели и задачи Extreme Е – продвигать экологичность и равенство, а также подчеркивать изменения в нашем мире; это касается как мира гонок, так и мира в целом. Всякий, кто следит за Motorsport Network, отлично знает, как долго мы продвигаем подобные идеи в нашем спорте, где так важно сохранять здравомыслие».

 

Фото: Motorsport Images

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Серия Общая информация , Extreme E

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