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Motorsport Images приобрела большую коллекцию фотографий Ferrari

Частью базы изображений подразделения Motorsport Networ стала коллекция Maggi & Maggi, включающая в себя снимки всех когда-либо выпускавшихся серийных Ferrari

Motorsport Images приобрела большую коллекцию фотографий Ferrari

Лондон – 23 апреля, 2021Motorsport Network, интегрированная цифровая платформа для энтузиастов автомобилей и автоспорта, сегодня подтвердила, что ее подразделение Motorsport Images , занимающееся агрегированием и предоставлением доступа к фото- и видеоматериалам, приобрела коллекцию изображений Maggi&Maggi и тем самым заметно обогатила имеющуюся фотобиблиотеку, состоящую из 26 миллионов снимков.

Коллекия начала составляться в 1984 году, когда Сильвано Магги запустил проект в сотрудничестве с одним из еженедельных журналов - каждую неделю на страницах появлялись подробные фотосессии одной серийной и одной гоночной Ferrari. Проект существовал в течение многих лет, охватив сотни автомобилей знаменитой марки. В 90-х годах сын Сильвано систематизировал все снимки и объединил их в библиотеку, которая состоит из 100 тысяч снимков и является одной из наиболее полных фотобаз, посвященных серийным машинам Ferrari.

Motorsport Images известна во всем мире как ведущий ресурс фотографий на темы автомобилей и автоспорта, и 26 миллионов единиц хранения охватывают период с 1895 года до наших дней. Только эта библиотека располагает фотографиями со всех Гран При Формулы 1, состоявшихся за 70-летнюю историю чемпионата мира. Motorsport Images является поставщиком визуального контента для редакций и производителей контента - а также для автомобильных брендов и других корпоративных клиентов в рамках создания ярких рекламных компаний. Коллекция фотографий включает в себя среди прочего снимки самых первых автомобилей в истории и фотографии с гонок "24 часа Ле-Мана", куда Ferrari вернется в 2023 году после 50-летней паузы.

Коллекция Maggi & Maggi идеально дополнит существующую конфигурацию Motorsport Images и всего холдинга Motorsport Network, одной из важных составляющих которого является комбинация разнотипных предложений для владельцев автомобилей Ferrari и поклонников марки. В структуру холдинга уже входят Ferrari Chat (крупнейшее в мире онлайн-сообщество поклонников Ferrari), архив Эрколе Коломбо (крупнейшая в мире частная коллекция фотографий Ferrari), Canossa Events (организатор высококлассных мероприятий в сфере автотуризма, ежегодно проводящий больше 270 событий) и подразделение Cavallino, организатор Palm Beach Cavallino Classic (отмечающего 30-й юбилей крупнейшего американского события для владельцев классических Ferrari) и издатель одноименного журнала для поклонников Ferrari.

Также в структуру холдинга входит сервис Motorsport.tv, аудитория которого представляет собой сообщество с высокой степенью вовлеченности, и производитель высококачественных моделей Amalgam Collection.

Паоло Магги, руководитель Maggi & Maggi: "Когда Эрколе Коломбо познакомил нас с Motorsport Network с перспективой на приобретение нашей фотобиблиотеки, я был взволнован - и сразу вспомнил об отце, основателе агентства и душе нашей фотостудии. Он заразил и меня своей страстью к красным машинам из Маранелло - и в течение 35-ти лет мы работали вместе над крупнейшим архивом фотографий серийных Ferrari. Это позволило публиковать фотографии по всему миру и увидеть целых три энциклопедии, которые использовали только наши фотографии.

Теперь наша коллекция стала частью самой масштабной контент-платформы, посвященной гонкам и автомобилям - и это навсегда сохранит имя Maggi and Maggi. Благодарен своему другу Эрколе Коломбо за то, что он дал старт этому новому приключению".

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: "Самое лучшее стало еще лучшим! Мы тщательно работаем, чтобы стать самым обширным в мире архивом фотоконтента на тему автомобилей и автогонок - и присоединение коллекции Maggi & Maggi сделает глубже и ярче наши возможности показать 70-летнюю историю Ferrari. У клиентов появится возможность получить доступ к изображениям всех серийных Ferrari - а наша экосистема станет еще более привлекательной для всех поклонников Ferrari".

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