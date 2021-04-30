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Motorsport Games завершила процесс приобретения картинг-симулятора KartKraft

Новая гоночная игра уже доступна в онлайн-режиме, а с выходом «коробочной» версии даст игрокам гораздо больше возможностей

Motorsport Games завершила процесс приобретения картинг-симулятора KartKraft

Майами, 22 марта 2021 года – Motorsport Games Inc., ведущий разработчик гоночных игр, издатель и организаторы киберспортивной экосистемы в партнерстве с престижными гоночными сериями по всему миру, и полностью дочерняя компания Motorsport Games Australia объявляют о завершении ранее объявленной сделки по приобретению прав на KartKraft, широко известный картинг-симулятор для ПК, и связанных с этим активом у компании-разработчика Black Delta. Согласно условиям соглашения, Motorsport Games становится владельцем связанной с KartKraft интеллектуальной собственности, а также всех игровых активов и кода. Кроме того, ключевые сотрудники команды разработчиков, включая ее основателя Зака ​​Гриффина, присоединяются к Motorsport Games, чтобы сформировать новую студию под названием Motorsport Games Australia, в рамках которой будет продолжена разработка KartKraft.

«Приобретение KartKraft представляет собой еще один шаг в нашем росте как ведущего разработчика и издателя гоночных игр», – сказал в связи с этим Дмитрий Козко, генеральный директор Motorsport Games. – Это приобретение улучшит ассортимент нашей продукции и органично в него интегрируется. Плюс мы получаем дополнительный бонус в виде талантов мирового класса в области создания контента и программирования. Сочетание их продукции и технологий с нашим опытом в области маркетинга и медиа впечатляет».

KartKraft дополнительно расширяет портфель продуктов Motorsport Games в области разработки контента, возможностей продаж цифровых продуктов, а также дает возможность расширить киберспортивную экосистему компании. В дополнение к постоянному развитию KartKraft, новая студия Motorsport Games Australia перенесет свой опыт из Unreal Engine, разработанного Epic Games, и гоночного моделирования в другие проекты Motorsport Games, включая игры по мотивам NASCAR, гонки в Ле-Мане и BTCC

KartKraft в настоящее время доступен в онлайн-сервисе Steam для ПК, и симулятор быстро приобрел популярность у аудитории кибергонок. После завершения процеса выхода игры на рынок она позволит игрокам соревноваться на 10-ти трассах, цифровые копии которых сделаны с использованием технологии лазерного сканирования, за рулем картов от 20 разных производителей.

Для получения дополнительной информации о Motorsport Games посетите сайт www.motorsportgames.com и подпишитесь на наши каналы в социальных сетях: Facebook, Twitter и LinkedIn. Вы можете найти KartKraft на Facebook и Twitter.

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