Motorsport Games выпускает два продукта на платформе NVIDIA GeForce NOW

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Майами, Флорида, 20 июля 2022 года - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), Лидер в области компьютерных игр и официальных гоночных симуляторов для многих мировых автоспортивных серий, компания Motorsport Games, объявляет о том, что два ее продукта теперь доступны на игровом стриминговом сервисе GeForce NOW от компании NVIDIA’s (NASDAQ: NVDA).

Речь идет о NASCAR 21: Ignition и KartKraft, которые дополнят коллекцию GeForce NOW, состоящую из более чем 1300 игр, пользоваться которыми можно с помощью облачного сервиса. Это первый пример сотрудничества Motorsport Games и GeForce NOW, для чего были выбраны одни из самых популярных у пользователей продуктов на рынке.

«Нашей целью является обеспечение доступа к автомобильному спорту для людей по всему миру путем предоставления им возможности почувствовать себя настоящим гонщиком, – говорит глава Motorsport Games Дмитрий Козько. – Теперь, когда симуляторы NASCAR и картинга доступны в сервисе GeForce NOW, пользователи смогут играть в них с помощью некоторых телевизоров марки Samsung даже без подключения игровых консолей. Мы с нетерпением ждем новых пользователей и рады сотрудничать с NVIDIA, одной из тех инновационных компаний, которые двигают индустрию видеоигр вперед».

«Библиотека игр, доступных в GeForce NOW, стремительно растет, и вот теперь наши клиенты могут получить два продукта от Motorsport Games и почувствовать себя за рулем в паре самых захватывающих гоночных симуляторов на рынке, – говорит Фил Скотт, директор по связям с разработчиками в европейском подразделении NVDIA. – Мы стараемся сделать для геймеров продукт, доступный как у них дома, так и в их путешествиях. GeForce NOW стремится к тому, чтобы высококлассные игры были доступны почти на всех устройствах, включая смартфоны, планшеты и ноутбуки».

С помощью платформы GeForce NOW игры NASCAR 21: Ignition и KartKraft теперь доступны на PC-совместимых компьютерах, устройствах Apple, смартфонах и с помощью Samsung TV. Благодаря этому больше пользователей смогут попробовать свои силы в официальных симуляторах американских кузовных гонок и чемпионата по картингу. Впервые KartKraft доступна на иных платформах, нежели PC. Благодаря GeForce NOW, теперь полноценная PC-версия может использоваться на устройствах с другой архитектурой. Это подчеркивает стремление Motorsport Games предоставить пользователям максимально широкий выбор.