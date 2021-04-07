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Motorsport Games приветствует Жерара Неве в роли спортивного советника

Специалист, сыгравший важную роль в проведении самого масштабного кибергоночного мероприятия в истории, усилит связь компании с миром профессионального автоспорта

Motorsport Games приветствует Жерара Неве в роли спортивного советника

Майами – 7 апреля 2021 года Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM), ведущий разработчик и издатель гоночных игр, а также организатор киберспортивных событий, являющийся партнером ряда наиболее престижных гоночных турниров, сегодня объявил о начале сотрудничества с известным автоспортивным промоутером Жераром Неве, который присоединится к команде Motorsport Games в роли спортивного советника и поможет укреплению связей компании с гоночной отраслью и мировым автопромом. Неве будет отвечать как разработку и воплощение в жизнь новых проектов, а также соответствие этих проектов запросам отрасли.

Неве – всемирно известный и уважаемый в гоночном мире специалист – присоединяется к Motorsport Games по завершении 10-летней работы в качестве генерального директора чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC). Опыт удачной совместной работы уже есть: в 2020 году Motorsport Games и французский Западный автоклуб (ACO) под руководством Неве провели виртуальные соревнования «24 часа Ле-Мана», общая аудитория которых превысила 14 млн человек и собрала больше 131 млн просмотров (в рамках вещания на 30 стран). Соревнования, собравшие 200 профессиональных гонщиков и киберспортсменов, стали самым масштабным в истории кибергоночным событием.

«С помощью опыта Жерара мы обретаем дополнительную уверенность, что наш бренд сохранит свою цельность и продолжит соответствовать запросам отрасли, обеспечивая ее продуктами и контентом мирового уровня, – заявил Дмитрий Козько, генеральный директор Motorsport Games. – Гонки – не только часть нашего бренда, гонки заключены в нашей ДНК. Эксперты уровня Жерара обеспечивают нашу эффективность и глобальность нашей активности – создавая при этом невероятно увлекательные возможности для нашей компании и наших клиентов».

«Motorsport Games становится лидером кибергоночной отрасли и очевидным выбором при поиске партнера для реализации масштабных проектов, – добавил сам Жерар Неве. – Я вдохновлен перспективой работы в составе новой команды, возможностью развивать существующие проекты и обеспечивать доступ к самым ярким находкам в игровой сфере поклонникам гонок со всего мира. Кибергонки и киберспорт становятся все более важным элементом гоночной сферы, и для меня честь содействовать дальнейшему развитию этой отрасли. Объединяя реальные соревнования с киберспортивными, мы создаем совершенно новое сообщество, позволяющее болельщикам не просто смотреть за соревнованиями мирового уровня по телевизору, но и превратиться в их участников».

Motorsport Games приобрел репутацию серьезного игрока в киберспортивной сфере и быстро эволюционировал в надежного партнера для многих ведущих гоночных серий. Motorsport Games является обладателем прав на разработку и выпуск игр и проведение киберспортивных событий, связанных с чемпионатами NASCAR и BTCC, а также гонкой «24 часа Ле-Мана». В планах Motorsport Games – завершение процесса приобретения компаний rFactor2 и Studio 397, а также объявленное недавно приобретение KartKraft, лучшего симулятора гонок на картах, и приобретение разработчика мобильных игр Digital Tales.

Подробнее о Motorsport Games:

Motorsport Games, компания в структуре Motorsport Network, объединяет в себе инновационный и творческий подход к созданию видеоигр с технологиями проведения впечатляющих кибергоночных событий и создания качественного контента для болельщиков и поклонников виртуальных гонок по всему миру. Компания является обладателем прав на разработку и выпуск игр и проведение киберспортивных событий, связанных с чемпионатами NASCAR и BTCC, а также гонкой «24 часа Ле-Мана» - а также является партнером по организации киберспортивных событий таких турниров как Формула Е и чемпионат мира по ралли-кроссу.

 

Photo by: Motorsport Games

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