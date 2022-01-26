Motorsport Games объявила об официальном запуске KartKraft

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МАЙАМИ, ФЛОРИДА – 26 января 2022 года – Компания Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), ведущий разработчик гоночных игр, издатель и официальный поставщик киберспортивных экосистем для гоночных серий по всему миру, сегодня объявила об официальном запуске KartKraft, доступной для PC в магазине Steam. Прежде, с ноября 2018 года, игра находилась в статусе раннего доступа, но теперь ведущий симулятор картинговых гонок получил полноценный релиз с множеством новых функций, которые доставят удовольствие поклонникам. Трейлер можно увидеть здесь.

KartKraft разработана и издана компанией Motorsport Games, которая в марте 2021 года выкупила права на интеллектуальную собственность, активы и коды у первоначального разработчика Black Delta. Ключевые сотрудники Black Delta, включая ее основателя Зака Гриффина, присоединились к Motorsport Games, сформировав ее австралийское отделение, которое продолжило работу над KartKraft. С момента прошлогоднего выкупа Motorsport Games Австралия вело работу над развитием игры и подготовкой к ее официальному выходу.

«Команда Motorsport Games рада полноценному выходу KartKraft с множеством высококлассных особенностей, которые позволяют назвать ее самым проработанным симулятором картинга на рынке, – сказал Дмитрий Козько, генеральный директор Motorsport Games. – Приобретение KartKraft в прошлом году стало свидетельством наших агрессивных планов роста и расширения в качестве ведущего разработчика гоночных игр, а наша потрясающая австралийская команда подготовила невероятный продукт для поклонников со всего мира. Мы очень ждем отзывов игроков о KartKraft и продолжим развивать продукт после релиза».

В полной версии KartKraft для PC вошли несколько новых механик, призванных улучшить пользовательский опыт. Теперь игроки смогут участвовать в запланированных мультиплеерных сессиях с собственной системой подбора участников, чего не было в раннем доступе. Кроме того, полная версия KartKraft позволяет игрокам создавать кастомные ливреи для своих картов от восьми официально лицензированных производителей для пяти разных классов. Игроки смогут выступать на семи официально лицензированных трассах, воссозданных с помощью лазерного сканирования. В их число входит новый картодром «Уилтон-Милл». Кроме того, KartKraft поддерживает виртуальную реальность и использование нескольких экранов, а также систему фулл-моушн.

«С момента присоединения к команде Motorsport Games в прошлом году мы получили больше ресурсов и инструментов, чем когда-либо прежде – чтобы сделать KartKraft той примечательной игрой, какой она стала сегодня, – сказал Зак Гриффин, директор по технологиям Motorsport Games. – Переход от раннего доступа к полной версии не мог быть лучше – мы наконец-то добавили те особенности, о которых нас уже давно просило игровое сообщество. В их число входят мультиплеер, обновленный пользовательский интерфейс и дополнительные трассы. Даже более важно, что это не конец работы над KartKraft – а начало новой главы. Я уверен, что игроки полюбят эту игру так же, как нам нравилось ее делать».

KartKraft доступна для игры уже сегодня Steam for PC. ее можно приобрести за $39.99. Разработчики игры продолжат заниматься ей и улучшать KartKraft после первоначального релиза путем последовательных итераций.

Подробнее о Motorsport Games:

Motorsport Games, компания в структуре Motorsport Network, объединяет в себе инновационный и творческий подход к созданию видеоигр с технологиями проведения впечатляющих кибергоночных событий и создания качественного контента для болельщиков и поклонников виртуальных гонок по всему миру. Компания является обладателем прав на разработку и выпуск игр и проведение киберспортивных событий, связанных с чемпионатами NASCAR и BTCC, а также гонкой «24 часа Ле-Мана» - а также является партнером по организации киберспортивных событий таких турниров как Формула Е и чемпионат мира по ралли-кроссу.

Дополнительную информацию о Motorsport Games можно найти на www.motorsportgames.com

Предупреждение о характере и актуальности сделанных заявлений

Некоторые заявления в этом пресс-релизе, которые не являются историческими фактами, являются прогнозными заявлениями по смыслу Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками и предоставлены в соответствии с к положениям безопасной гавани Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Любые заявления в этом пресс-релизе, не являющиеся констатацией исторических фактов, могут считаться заявлениями прогнозного характера. Такие слова, как «продолжать», «будет», «может», «мог бы», «должен», «ожидать», «ожидаемый», «планирует», «намереваться», «предвидеть», «полагать», «оценивать, «Прогнозировать», «потенциал» и подобные выражения предназначены для обозначения таких прогнозных заявлений. Эти прогнозные заявления включают, но не ограничиваются, заявления относительно: (i) будущего бизнеса Motorsport Games (или «компании»), будущих результатов деятельности и / или финансового состояния, в том числе, без ограничения, в отношении деятельности Компании. будущий рост; (ii) ожидаемое будущее влияние новых или планируемых продуктов или предложений и сроки запуска таких продуктов и предложений, например, ожидание Motorsport Games, что дебютное название видеоигры INDYCAR будет запущено в 2023 году также на консолях Xbox и PlayStation. как PC, и что его партнерство с INDYCAR дополнительно включает соглашение о киберспорте, которое может начаться уже в этом году; и (iii) ожидаемое будущее влияние реализации стратегий управления и влияние других отраслевых тенденций. Все прогнозные заявления связаны со значительными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, многие из которых, как правило, находятся вне контроля Motorsport Games и их трудно предсказать. Примеры таких рисков и неопределенностей включают, но не ограничиваются: (i) трудностями, задержками или меньшими, чем ожидалось, результатами в достижении планов роста, целей и ожиданий Компании, например, из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики и / или Неспособность компании, полностью или частично, продолжать выполнять свои бизнес-стратегии и планы; (ii) трудности, задержки или непредвиденные события, которые могут повлиять на сроки и масштабы запуска новых продуктов; и / или (iii) трудности, задержки или менее ожидаемые результаты в реализации стратегий управления Компании, например, из-за более высоких, чем предполагалось, затрат или задержек и расходов, добавленных продолжающейся и продолжающейся пандемией COVID-19 и ее вариантами. Факторы, отличные от упомянутых выше, также могут привести к тому, что результаты Motorsport Games будут существенно отличаться от ожидаемых результатов. Дополнительные примеры таких рисков и неопределенностей включают, но не ограничиваются: (i) способность (или неспособность) Motorsport Games поддерживать существующие и обеспечивать дополнительные лицензии и другие соглашения с различными гоночными сериями; (ii) способность Motorsport Games успешно управлять и интегрировать любые совместные предприятия, приобретения предприятий, решений или технологий; (iii) непредвиденные операционные расходы, затраты по сделке и фактические или условные обязательства; (iv) способность привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников и ключевой персонал; (v) неблагоприятные последствия усиления конкуренции для бизнеса Motorsport Games, результатов деятельности и / или финансового состояния; (vi) риск того, что изменения в поведении потребителей могут отрицательно повлиять на бизнес, результаты деятельности и / или финансовое состояние Motorsport Games; (vii) способность Motorsport Games защитить свою интеллектуальную собственность; и (viii) местные, отраслевые и общие условия ведения бизнеса и экономики. Дополнительные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях, можно найти в документации Motorsport Games в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»), включая ее годовой отчет по форме 10- K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, его квартальный отчет по форме 10-Q за финансовый квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, а также в его последующих документах в SEC. Motorsport Games ожидает, что последующие события и события могут привести к изменению ее планов, намерений и ожиданий. Motorsport Games не принимает на себя никаких обязательств, и в частности отказывается от каких-либо намерений или обязательств, по обновлению любых прогнозных заявлений, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, прямо требуемых законом. Заявления о перспективах действительны только на дату, когда они сделаны, и не должны рассматриваться как отражающие планы и ожидания Motorsport Games на любую последующую дату.

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Инвесторам и другим лицам следует иметь в виду, что мы объявляем существенную финансовую информацию нашим инвесторам с помощью нашего веб-сайта по связям с инвесторами (ir.motorsportgames.com), документов SEC, пресс-релизов, открытых конференц-звонков и веб-трансляций. Мы используем эти каналы, а также социальные сети и блоги, чтобы общаться с нашими инвесторами и общественностью о нашей компании и наших продуктах. Возможно, что информация, которую мы публикуем на наших веб-сайтах, в социальных сетях и блогах, может считаться существенной информацией. Поэтому мы призываем инвесторов, средства массовой информации и других лиц, заинтересованных в нашей компании, просматривать информацию, которую мы публикуем на веб-сайтах и в социальных сетях и блогах, включая следующие (список, который мы будем время от времени обновлять на нашем веб-сайте по связям с инвесторами):

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