Motorsport Games обновила содержимое и пользовательский интерфейс rFactor 2

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МАЙАМИ, ФЛОРИДА – 7 февраля 2022 года - Компания Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), ведущий разработчик гоночных игр, издатель и официальный поставщик киберспортивных экосистем для гоночных серий по всему миру сегодня объявил о выпуске первого обновления контента и пользовательского интерфейса rFactor 2 в 2022 году. Этот выпуск содержимого, которые происходят ежеквартально, включает дополнительные новые трассы и автомобили из различных мировых серий. Обновленный пользовательский интерфейс станет проще в использовании, так как содержит весь опционал, необходимый игрокам для получения более реалистичного опыта пилотирования. Оценить его можно в трейлере по этой ссылке.

Ежеквартальное обновление контента и интерфейса для rFactor 2 регулярно вдыхает в симулятор новую жизнь, стабильно отвечая на самые серьезные запросы игроков в мире виртуальных гонок. Motorsport Games ожидает, что обновления улучшат как платформу rFactor 2, так и пользовательский опыт. Команда уже внедрила rFactor 2 в портфолио киберспортивных соревнований, которые проходят в прямом эфире – например, 24-часовой гонки в Ле-Мане в рамках Виртуальной серии и недавно анонсированного дебютного турнира IndyCar-Motorsport Games Pro Challenge (он стартует 9 февраля 2022 года). Стремление Motorsport Games постоянно обновлять и улучшать целостный опыт в рамках rFactor 2 позволит этому симулятору оставаться ведущим предложением для симрейсеров всего мира.

«Приобретение rFactor 2 было серьезным усилением нашей продуктовой линейки, так как мы считаем его по-настоящему лучшим симулятором в своем классе на сегодняшнем рынке, – сказал Зак Гриффин, директор по технологиям Motorsport Games. – Прежде мы стремились не просто поддерживать безупречный пользовательский уровень rFactor 2, но и продвигаться вперед, совершенствуя его контент, пользовательский интерфейс и общие возможности. Мы благодарны команде Studio397 за разработку такого мощного продукта и с нетерпением ждем возможности представить следующее сильно востребованное ежеквартальное обновление содержимого и интерфейса для наших гонщиков».

«Я использовал rFactor 2 бессчетное количество раз, чтобы как следует подготовиться к реальным гонкам. Ни один другой симулятор не обеспечивает такую же реалистичность и ощущения, – сказал Фернандо Алонсо, гонщик Alpine в Формуле 1, двукратный чемпион мира Ф1 двукратный победитель "24 часов Ле-Мана" и чемпион мира по картингу. – Для гонщика важнее всего чувствовать себя готовым к сложностям трасс и особенностям машин – и rFactor 2 дает мне инструменты, чтобы спокойно управлять любой техникой на любой трассе. Это было и останется ценным ресурсом по ходу моей карьеры».

Дополнительный контент включает IndyCar IR-18, BMW M4 для класса GT3, Ligier JS P320 категории LMP3 и культовую трассу «Дайтона интернэшнл спидвей» – как овал, так и кольцо с внутренними участками. Добавление в rFactor 2 машины IR-18 для IndyCar продолжает серию последних обновлений, призванных расширить число представленных на платформе гоночных серий, а главным турниром станет IndyCar-Motorsport Games Pro Challenge. Эти машины всегда были востребованы и популярны у игроков. Наконец, появление в rFactor 2 трассы в Дайтоне, самого известного в США места для гонок на выносливость, позволит гонщикам добиться успеха на одном из наиболее популярных автодромов всего мира. Трасса подверглась полномасштабному лазерному сканированию, и ее модель включает мельчайшие детали – как и IR-18, на которой реализованы системы Push to Pass и Weight Jacker.

«По ходу своего первого сезона в IndyCar я быстро понял, насколько сложны и требовательны эти машины, трассы и соревнования в целом, – рассказал Ромен Грожан, нынешний гонщик Andretti Autosport в чемпионате NTT IndyCar Series и бывший пилот Haas и Lotus в Формуле 1. – Перейдя напрямую из Ф1, где нет овальных треков, а машины совсем другие, без тренировок на rFactor 2 я бы не смог так быстро освоиться и добиться таких успехов, как в прошлом году. Впереди еще один полный сезон, у нас новые цели, потому мне не терпится опробовать rFactor 2 и за счет этого получить преимущество в реальных гонках».

«Я всегда был большим поклонником rFactor 2 и в восторге от тех обновлений, которая продолжает готовить его команда, позволяя симулятору оставаться на вершине, – сказал Хуан-Пабло Монтойя, гонщик DragonSpeed в чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar и победитель таких престижных гонок, как Гран При Монако, "500 миль Индианаполиса" и "24 часа Дайтоны". – Как участник множества разных серий по ходу карьеры, я вижу, сколь невероятно точно воспроизведены они в виртуальном мире. rFactor 2 и команда его разработчиков продолжают превосходить самих себя».

Весь дополнительный контент и улучшения интерфейса появятся в rFactorуже сегодня. Игроки смогут увидеть полный список обновлений здесь. Цикл ежеквартальных релизов продолжится в 2022 году – выход следующих пакетов намечен на май, август и ноябрь 2022 года.

Подробнее о Motorsport Games:

Motorsport Games, компания в структуре Motorsport Network, объединяет в себе инновационный и творческий подход к созданию видеоигр с технологиями проведения впечатляющих кибергоночных событий и создания качественного контента для болельщиков и поклонников виртуальных гонок по всему миру. Компания является обладателем прав на разработку и выпуск игр и проведение киберспортивных событий, связанных с чемпионатами NASCAR и BTCC, а также гонкой «24 часа Ле-Мана» - а также является партнером по организации киберспортивных событий таких турниров как Формула Е и чемпионат мира по ралли-кроссу.

Дополнительную информацию о Motorsport Games можно найти на www.motorsportgames.com и в социальных сетях Twitter, Instagram и Facebook.

Предупреждение о характере и актуальности сделанных заявлений

Некоторые заявления в этом пресс-релизе, которые не являются историческими фактами, являются прогнозными заявлениями по смыслу Раздела 27A Закона о ценных бумагах 1933 года с поправками и Раздела 21E Закона о фондовых биржах 1934 года с поправками и предоставлены в соответствии с к положениям безопасной гавани Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Любые заявления в этом пресс-релизе, не являющиеся констатацией исторических фактов, могут считаться заявлениями прогнозного характера. Такие слова, как «продолжать», «будет», «может», «мог бы», «должен», «ожидать», «ожидаемый», «планирует», «намереваться», «предвидеть», «полагать», «оценивать, «Прогнозировать», «потенциал» и подобные выражения предназначены для обозначения таких прогнозных заявлений. Эти прогнозные заявления включают, но не ограничиваются, заявления относительно: (i) будущего бизнеса Motorsport Games (или «компании»), будущих результатов деятельности и / или финансового состояния, в том числе, без ограничения, в отношении деятельности Компании. будущий рост; (ii) ожидаемое будущее влияние новых или планируемых продуктов или предложений и сроки запуска таких продуктов и предложений, например, ожидание Motorsport Games, что дебютное название видеоигры INDYCAR будет запущено в 2023 году также на консолях Xbox и PlayStation. как PC, и что его партнерство с INDYCAR дополнительно включает соглашение о киберспорте, которое может начаться уже в этом году; и (iii) ожидаемое будущее влияние реализации стратегий управления и влияние других отраслевых тенденций. Все прогнозные заявления связаны со значительными рисками и неопределенностями, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, многие из которых, как правило, находятся вне контроля Motorsport Games и их трудно предсказать. Примеры таких рисков и неопределенностей включают, но не ограничиваются: (i) трудностями, задержками или меньшими, чем ожидалось, результатами в достижении планов роста, целей и ожиданий Компании, например, из-за более медленного, чем ожидалось, восстановления экономики и / или Неспособность компании, полностью или частично, продолжать выполнять свои бизнес-стратегии и планы; (ii) трудности, задержки или непредвиденные события, которые могут повлиять на сроки и масштабы запуска новых продуктов; и / или (iii) трудности, задержки или менее ожидаемые результаты в реализации стратегий управления Компании, например, из-за более высоких, чем предполагалось, затрат или задержек и расходов, добавленных продолжающейся и продолжающейся пандемией COVID-19 и ее вариантами. Факторы, отличные от упомянутых выше, также могут привести к тому, что результаты Motorsport Games будут существенно отличаться от ожидаемых результатов. Дополнительные примеры таких рисков и неопределенностей включают, но не ограничиваются: (i) способность (или неспособность) Motorsport Games поддерживать существующие и обеспечивать дополнительные лицензии и другие соглашения с различными гоночными сериями; (ii) способность Motorsport Games успешно управлять и интегрировать любые совместные предприятия, приобретения предприятий, решений или технологий; (iii) непредвиденные операционные расходы, затраты по сделке и фактические или условные обязательства; (iv) способность привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников и ключевой персонал; (v) неблагоприятные последствия усиления конкуренции для бизнеса Motorsport Games, результатов деятельности и / или финансового состояния; (vi) риск того, что изменения в поведении потребителей могут отрицательно повлиять на бизнес, результаты деятельности и / или финансовое состояние Motorsport Games; (vii) способность Motorsport Games защитить свою интеллектуальную собственность; и (viii) местные, отраслевые и общие условия ведения бизнеса и экономики. Дополнительные факторы, которые могут привести к тому, что фактические результаты будут существенно отличаться от выраженных или подразумеваемых в прогнозных заявлениях, можно найти в документации Motorsport Games в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»), включая ее годовой отчет по форме 10- K за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2020 года, его квартальный отчет по форме 10-Q за финансовый квартал, закончившийся 31 марта 2021 года, а также в его последующих документах в SEC. Motorsport Games ожидает, что последующие события и события могут привести к изменению ее планов, намерений и ожиданий. Motorsport Games не принимает на себя никаких обязательств, и в частности отказывается от каких-либо намерений или обязательств, по обновлению любых прогнозных заявлений, будь то в результате новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, прямо требуемых законом. Заявления о перспективах действительны только на дату, когда они сделаны, и не должны рассматриваться как отражающие планы и ожидания Motorsport Games на любую последующую дату.

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Инвесторам и другим лицам следует иметь в виду, что мы объявляем существенную финансовую информацию нашим инвесторам с помощью нашего веб-сайта по связям с инвесторами (ir.motorsportgames.com), документов SEC, пресс-релизов, открытых конференц-звонков и веб-трансляций. Мы используем эти каналы, а также социальные сети и блоги, чтобы общаться с нашими инвесторами и общественностью о нашей компании и наших продуктах. Возможно, что информация, которую мы публикуем на наших веб-сайтах, в социальных сетях и блогах, может считаться существенной информацией. Поэтому мы призываем инвесторов, средства массовой информации и других лиц, заинтересованных в нашей компании, просматривать информацию, которую мы публикуем на веб-сайтах и в социальных сетях и блогах, включая следующие (список, который мы будем время от времени обновлять на нашем веб-сайте по связям с инвесторами):

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