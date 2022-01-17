Майами (США) - 17 января 2022 - Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), ведущий разработчик и издатель гоночных игр, а также организатор киберспортивных платформ для гоночных серий по всему миру, сегодня объявил о расширении сотрудничества с командой Live Fast Motorsports, постоянного участника высшей лиги чемпионата NASCAR (с автомобилем Ford Mustang под стартовым номером 78). Таким образом Motorsport Games продолжает партнерство с коллективом (владельцами которого являются пилот Би-Джей Маклеод и Мэтт Тифф), стартовавшее в прошлом году.

Обновленная схема сотрудничества в сезоне 2022 года расширит доступ Motorsport Games к актуальной информации о трассах и других аспектах чемпионата и участвующих в нем автомобилей с помощью данных, имеющихся в распоряжении гоночной команды. Motorsport Games уже имеет немалый объем знаний и данных о NASCAR благодаря своему сотрудничеству с организаторами серии, но новая схема партнерства обеспечит более активную и глубокую коммуникацию с командой. В течение всего срока действия соглашения представители Motorsport Games будут присутствовать в боксах Live Fast Motorsports, используя новые возможности общения между персоналом гоночной команды и специалистами Motorsport Games. Motorsport Games сможет получить в режиме реального времени дополнительные впечатления и данные, которые планируется использовать для улучшения серии видеоигр NASCAR. Включая возможность внесения в последнюю игру NASCAR 21: Ignition и следующие выпуски обновлений. В целом все это должно помочь обеспечить поклонников гонок наиболее реалистичными и аутентичными играми.

«Сложно было найти лучшего стратегического партнера, чем Live Fast Motorsports. И мы с нетерпением ждем начала нового сезона NASCAR, – комментирует ситуацию Джордж Холмквист, вице-президент Motorsport Games по выпуску игр и маркетингу. – Би Джей, Мэтт и вся команда Live Fast Motorsports были и остаются фантастическими партнерами, и трудно выразить, насколько мы благодарны им за беспрецедентный уровень доступа, предоставленный нашей компании. Мы будем использовать полученные в режиме реального времени данные в наших игровых проектах, что еще раз демонстрирует наше стремление предоставить игрокам самые динамичные и реалистичные игровые алгоритмы, какие только можно себе представить».

«В течение всего прошлого года Motorsport Games была замечательным партнером для автомобиля под номером 78, и мы рады сохранить этот импульс, представляя компанию в семи крупнейших гонках следующего сезона, – прокомментировал продолжение сотрудничества Би Джей Маклеод, гонщик и совладелец Live Fast Motorsports. – Я всегда был фанатом видеоигр – особенно связанных с моим любимым видом спорта. Очень приятно иметь возможность обеспечивать наших партнеров информацией на протяжении всего сезона, чтобы помочь создать лучшую игру на тему NASCAR. Не могу дождаться старта нового сезона в компании Motorsport Games».

«Мы очень рады снова приветствовать Motorsport Games в качестве нашего партнера. В прошлом году мы вместе провели потрясающий сезон, – добавил Мэтт Тиффт, совладелец Live Fast Motorsports. – Motorsport Games дала нам возможность быть ближе к нашей молодой аудитории. В этом году мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества в рамках нашего расширенного партнерства. Вся Live Fast Motorsports приветствует продолжение сотруднчества с Motorsport Games, так как эта компания, безусловно, входит в большую семью тех, кто увлечен гонками».

NASCAR 21: Ignition, последняя из игр на тему NASCAR от Motorsport Games, основанная на сезоне NASCAR 2021 года, сейчас доступна на платформах Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One и ПК в магазине Steam. NASCAR 21: Ignition разработана и издана Motorsport Games на базе Unreal Engine и широко известного движка rFactor от Studio 397. Все это помогает обеспечить пользователям максимально реалистичные ощущения и делает игру максимально захватывающей.