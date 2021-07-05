Motor Valley Fest: мир гонок и виртуальные технологии

Мир киберспорта, гонок на симуляторах, в последние полтора года благодаря глобальной пандемии стал гораздо лучше известен болельщикам. О виртуальных соревнованиях стали активно писать СМИ, их стали обсуждать в соцсетях - а это, в свою очередь, привело к появлению новых проектов в этой сфере. И не приходится удивляться, что объем инвестиций в киберспорт за послдений год составил около миллиарда долларов.

При поддержке СМИ организаторы многих соревнований (к примеру, в гонках GT) смогли объединить миры реальных гонок и киберспорта - в том благодаря разработке специального программного обеспечения для широкой публики и созданию новых платформ, на которых проводились соревнования нового формата.

Само собой, привычные компьютерные симуляторы - это лишь верхушка огромного айсберга, составленного из самых разных проектов и форматов. И целый ряд тенденций в этой сфере был рассмотрен на посвященной виртуальной реальности конференции в рамках фестиваля Motor Valley Fest.

«В период пандемии у нас была возможность увидеть на виртуальных трассах таких знаменитых гонщиков, как Валентино Росси или Шарль Леклер. Это стало уникальным явлением и приобрело огромную популярность. И по интересу со стороны болельщиков не так сильно отличалось от обычных гонок, - заявил в рамках конференции Алессио Чиколари, генеральный директор агентства Informatica. - Мир киберспорта - это новые профессии и новые возможности для привычных специальностей. Благодаря виртуальным соревнованиям в гоночной сфере появляются новые профессионалы и новые звезды».

В связи с этим нельзя не упомянуть о новшестве, реализованном в рамках многочасовых этапов серии GT World Challenge Europe. В паддоке появился стенд с 24-мя симуляторами, и нужен он отнюдь не только для развлечения. На каждом этапе проводится виртуальная гонка, по итогам которой очки (пусть и в очень небольшом колчичестве) начинаются в зачет основного турнира!

«Площадь стенда составляет 500 кв. м, и каждая команда должна выставить на виртуальные соревнования минимум одного пилота. Заработать можно не только зачетные очки, но и 6 000 евро за победу. И кстати, решающую роль в организации этого нового формата сыграли автопроизводители. Ferrari и другие мерки понимали, что это новый и очень эффектный способ показать себя, новый способ взглянуть на мир гонок.

При этом организовать виртуальное событие не менее сложно, чем реальное. Ведь вы должны быть на связи почти со всем миром. У каждого игрока свои особенности оборудования и связи, а вам надо как-то привести это к общему знаменателю".

«Это почти сложнее, чем реальный. Вам приходится иметь дело с соединениями со всего мира. Существует так много технологий, которые смешиваются, и вы должны работать синхронно, причем каждый сим-драйвер использует низкое или разное время задержки в зависимости от. от того, что такое ваша аппаратная система».

В числе участников конференции был и киберспортсмен Джованни де Сальво, участник молодежной программы Ferrari. Он, в частности, рассказал о специфике подготовки кибергонщиков.

«Понятно, что с точки зрения физических нагрузок реальные гонки тяжелее. Однако хорошая спортивная форма также обеспечивает высокий уровень концентрации - а он в кибергонках нужен не меньше. А то и больше, если учесть плотность результатов. Поэтому мы тоже не оставляем физкультуру за скобками. Что же касается езды, мы - в отличие от настоящих гонщиков - тренируемся почти постоянно. Даже если учесть их работу на симуляторе, они все равно проводят за рулем гораздо меньше времени, чем мы».

Отдельный аспект киберспорта - возможность поучаствовать в соревнованиях для тех, кто не в состоянии выйти на старт настоящих гонок. Недавний пример - Роберт Виккенс, пилот Indycar, который в 2019 году попал в тяжелую аварию на овале Поконо. Экс-чемпион DTM получил тяжелые повреждения, и процесс его восстановления продолжается не первый год. Между тем, в прошлом году он на равных со своими бывшими соперниками участвовал в виртуальных гонках IndyCar.

«Уже существуют специальные решения, которые позволяют учесть все особенности людей с ограниченной подвижностью и дать им возможность соревноваться на равных. Вдобавок, когда речь идет о симуляторе, то нивелируется, к примеру, разница в мышечной массе и силе между мужчинами и женщинами».

И конечно, технологии дополненной и виртуальной реальности могут активно использоваться гоночными командами и организаторами соревнований.

«Технологии компьютерного моделирования используются очень широко, - свидетельствет Джакомо Даниси из компании Danisi Technical Simulation. - Они позволяют существенно сократить временные и финансовые затраты. В ряде случаев системы и решения сейчас настолько сложные, что обойтись без цифрового моделирования просто невозможно. Опять же, этим технологиям нет альтернативы, когда идет речь о необходимости сравнения множества вариантов.

Моделирование стало основополагающим для целого ряда технологических и производственных процессов. Это факт. Но теперь оно играет и крайне важную роль в развлекательной составляющей, в коммуникации с публикой. И несут даже социальную нагрузку. Существуют видеоигры, которые позволяют покупать еду для беженцев во время игры. Таким образом, мы имеем дело с многоплановым эффектом, - заявил Роди Бассо, соучредитель и генеральный директор серии E1. - Виртуальные мотогонки также могут предложить новые возможности для профессиональных спортсменов и болельщиков. Традиционная карьера автогонщика, которая начинается с картинга и заканчивается Формулой 1, сейчас требует просто огромных затрат - и на эту лестницу явно должны быть альтернативные точки доступа. Одной из которых как раз может стать киберспорт».

Таким образом, речь идет о сфере, возможности которой еще предстоит познать в полной мере и которая всерьез повлияет на такие важные ценности как открытость коммуникации и принцип равных возомжностей. Об этом в заключительном слове упомянул Джордж Эфстратоудакис из компании Behavior Business Solutions.

Также в дни проведения фестиваля появилась новость об открытии специального медицинского кабинета с технологиями дополненной реальности в больнице Маджоре в Болонье. Причем средства для этого пожертвовала мотогоночная команда Gresini Racing. От гонок на симуляторах до решений для здравоохранения - в нашем мире ощутимая реальность и виртуальная вселенная все сильнее связаны между собой.