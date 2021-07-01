4 дня в мире машин: программа Motor Valley Fest 2021
С 1 по 4 июля ареной уникального автомобильного мероприятия станет вся Модена и ее окрестности
Трубы трубят, моторы ревут. Motor Valley Fest вот-вот вернется – и не только в качестве онлайн-события, как годом ранее, но и в привычном формате. Возвращение к (почти) нормальной жизни будет отмечено настоящим наплывом автомобилей в Модену. С 1 по 4 июля там пройдет фестиваль, посвященный Долине моторов и ее бесчисленным достопримечательностям, которые делают ее одной из сокровищниц Италии.
В течение четырех дней на городских улицах, нескольких гоночных трассах и во всемирной сети пройдут конференции, парады, презентации и выставки, где будут представлены Dallara и Ducati, Ferrari и Lamborghini, Maserati и Pagani. И чтобы помочь вам ориентироваться в этом калейдоскопе событий, мы публикуем полную программу Motor Valley Fest (еще более подробную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия).
Среда (30 июля)
В 14.30 начнется круглый стол «Передача технологий и предпринимательство: новые бизнес-модели для высокотехнологичного сектора». В ее рамках эксперты проиллюстрируют, как индустрия автоспорта может содействовать росту инновационного потенциала в других отраслях промышленности.
Четверг (1 июля)
1 июля символическую ленточку перережет Манлио Ди Стефано, заместитель министра иностранных дел, к которому присоединятся Стефано Боначчини (президент региона Эмилия-Романья), Карло Ферро (президентом агентства ICE), Джанкарло Муццарелли (мэр Модены), Клаудио Доменикали (президент ассоциации Motor Valley и генеральный директор Ducati), а также руководители предприятий, расположенных на территории Долины моторов.
Встреча назначена на 14:00 в Деревне Motor Valley, которая разместится на центральном дворе военной академии в Модене. На церемонии также будет присутствовать Родольфо Сьянга (руководитель академии), Джузеппе Молинари (президент Торгово-промышленной палаты Модены), Ремо Тарикани (руководитель итальянского офиса UniCredit в Италии) и Паоло Кавиккьоли (президент Фонда Модены).
С четверга начинаются мероприятия, в которых могут принять участие посетители. На улицах Модены и в ее самых известных зданиях разместится множество разнообразныъ экспозиций.
В число многочисленных конференций и дискуссий о будущем автомобилей войдет Top Table Motor Valley, где будут присутствовать Клаудио Доменикали (генеральный директор Ducati), Энрико Галлиера (директор по продажам и маркетингу Ferrari), Горацио Пагани (основатель Pagani Automobili), Андреа Понтремоли (представитель Dallara), Франческо Тонон (менеджер по производству Maserati) и Стефан Винкельманн (президент и генеральный директор Lamborghini).
Пятница, 2 июля
Утро в Новисадском парке будет посвящено Maserati, причем у зрителей будет возможность увидеть и услышать новый суперкар MC20. Во второй половине состоятся шоу, посвященные сначала марке Pagani, а затем бренду Alpine.
На автодроме Модены пройдут демонстрационные заезды самых разных автомобилей, в том числе электромобилей Tesla и спорткаров Abarth, Alfa Romeo и Alpine.
В 18:00 жители Модены могут стать свидетелем парада, в рамках которого целый ряд ярких автомобилей прибудут с автодрома на площадь Пьяцца Рома.
В Варано день оживят заезды спортивных автомобилей различных марок, после которых отдельные заезды будут посвящены спортивным моделям BMW.
Естественно, будут продолжены конференции и дискусии об автомобильном рынке, перспективах автоспорта, талантах и стартапах, которые могут изменить будущее транспорта. Темами обсуждения также станут электромобили, водородное и биотопливо. Нельзя будет обойтись без разговора о цифровизации и искусственном интеллекте или о том, как будет развиваться дизайн автомобилей (в дискуссиях примут участие Крис Бэнгл, Клаус Буссе, Горацио Пагани и Валтер Де Сильва).
Суббота (3 июля)
Утром новисадский парк будет окрашен в красный цвет, ведь первые мероприятия дня будут посвящены турниру Ferrari Challenge и марке Ferrari в целом. После обеда, к примеру, в рамках Ferrari Show зрители смогут познакомиться с гоночными автомобилями GT, суперкарами FXX и болидами Формулы 1. Завершит день мероприятие с участием автомобилей-янгтаймеров.
На автодроме Модены утром будут разворачиваться автомобили нового турнира ETCR, а во второй половине дня на асфальт вернутся спорткары Abarth, Alfa Romeo и Alpine.
В Модене главные события пройдут во второй половине дня: в 15:00 на Пьяцца Рома прибудут автомобили Lamborghini Club Italia, в 16:00 машины из клуба Old but Gold оживят площадь Сант-Агостино, в 17:30 уникальные Ferrari появятся на Пьяцца Рома в рамках парада Cavallino Classic, а в 18:00 на Пьяцца Гранде можно будет увидеть машины из особой коллекции Old but Gold.
В Варано в утренних заездах примут участие мотоциклы Ducati, а также автомобили, которые выведут на трассу представители Scuderia De Adamich, Dallara Experience и ASI, а во второй половине дня главными героями станут спорткары ASI и Dallara Stradale.
Воскресенье (4 июля)
Утро в Новисадском парке состоится шоу «Сделано в Италии» с участием уникальной техники Ducati и Lamborghini. Во второй половине дня на этой локации появятся раллийные автомобили, представленные организаторами Мемориала Беттеги, а также автомобили, принадлежащие Circolo di Biella и Terra dei Motori Club.
На автодроме в Модене в центре внимания будут электромобили, которые будут представлены проектами Energica и ETCR.
В Модене в 16:00 на Пьяцца Рома появятся автомобили из коллекции Salvarola Competition, а на площади Сант-Агостино будут выставлены автомобили Terra dei Motori.
На трассе в Варано весь день будет посвящен программам Академии Dallara.
События и выставки в Модене
|Где
|Что
|Когда
|Церковь дель Вото
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«Дань уважения символу автомобильного мастерства на фестивале Motor Valley Fest». Будут представлены ювелирные издения, изготовленные мастерами фирмы Schedoni в честь лучших автопроизводителей
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1-11 июля
2021
|Здание табачной фабрики
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Выставка из 30 ранее не выставлявшихся произведений Алессандро Распони
|1-4 июля 2021
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Церковь
Сан-Николо
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«Вспоминая Симончелли», фотовыставка под эгидой Фонда Марко Симончелли
|1-4 июля 2021
|Церковь Сан-Карло
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«Это случилось сегодня. С днем рождения, "Сделано в Италии!"» Проект, куратора Стефано Доминеллы, президента Maison Gattinoni, при участии архитектора Фаусто Ферри и Марии Карафоли, директора проекта Modenamoremio. В эскпозиции будут 42 платья, созданные величайшими итальянскими модельерами. А также платье-скульптура, посвященное фестивалю Motor Valley Fest и созданное дизайнером Гильермо Мариотто.
|30 июня - 25 июля 2021
|Театр Сторки
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«Великие идеи». Проект об идеях, которые изменили или меняют наш мир.
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суббота,
3 июля, 16.00