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4 дня в мире машин: программа Motor Valley Fest 2021

С 1 по 4 июля ареной уникального автомобильного мероприятия станет вся Модена и ее окрестности

4 дня в мире машин: программа Motor Valley Fest 2021

Трубы трубят, моторы ревут. Motor Valley Fest вот-вот вернется – и не только в качестве онлайн-события, как годом ранее, но и в привычном формате. Возвращение к (почти) нормальной жизни будет отмечено настоящим наплывом автомобилей в Модену. С 1 по 4 июля там пройдет фестиваль, посвященный Долине моторов и ее бесчисленным достопримечательностям, которые делают ее одной из сокровищниц Италии.

В течение четырех дней на городских улицах, нескольких гоночных трассах и во всемирной сети пройдут конференции, парады, презентации и выставки, где будут представлены Dallara и Ducati, Ferrari и Lamborghini, Maserati и Pagani. И чтобы помочь вам ориентироваться в этом калейдоскопе событий, мы публикуем полную программу Motor Valley Fest (еще более подробную информацию можно найти на официальном сайте мероприятия).

Среда (30 июля)

 
Motor Valley Fest 2021 начнется даже раньше официального срока: на 30 июня запланированы две онлайн-конференции. Первая, под названием «Новые тенденции в сфере автоспорта: технологии, материалы, инновации», запланирована на 10:30, и в ней среди прочих примут участие (среди прочих) Андреа Понтремоли из Dallara, Джорджио Санна из Lamborghini Motorsport, экс-пилот Ф1 и гонок на выносливость Эмануэле Пирро и Роберто Вавассори из Брембо.

 

В 14.30 начнется круглый стол «Передача технологий и предпринимательство: новые бизнес-модели для высокотехнологичного сектора». В ее рамках эксперты проиллюстрируют, как индустрия автоспорта может содействовать росту инновационного потенциала в других отраслях промышленности.

Четверг (1 июля)

1 июля символическую ленточку перережет Манлио Ди Стефано, заместитель министра иностранных дел, к которому присоединятся Стефано Боначчини (президент региона Эмилия-Романья), Карло Ферро (президентом агентства ICE), Джанкарло Муццарелли (мэр Модены), Клаудио Доменикали (президент ассоциации Motor Valley и генеральный директор Ducati), а также руководители предприятий, расположенных на территории Долины моторов.

Встреча назначена на 14:00 в Деревне Motor Valley, которая разместится на центральном дворе военной академии в Модене. На церемонии также будет присутствовать Родольфо Сьянга (руководитель академии), Джузеппе Молинари (президент Торгово-промышленной палаты Модены), Ремо Тарикани (руководитель итальянского офиса UniCredit в Италии) и Паоло Кавиккьоли (президент Фонда Модены).

С четверга начинаются мероприятия, в которых могут принять участие посетители. На улицах Модены и в ее самых известных зданиях разместится множество разнообразныъ экспозиций.

В число многочисленных конференций и дискуссий о будущем автомобилей войдет Top Table Motor Valley, где будут присутствовать Клаудио Доменикали (генеральный директор Ducati), Энрико Галлиера (директор по продажам и маркетингу Ferrari), Горацио Пагани (основатель Pagani Automobili), Андреа Понтремоли (представитель Dallara), Франческо Тонон (менеджер по производству Maserati) и Стефан Винкельманн (президент и генеральный директор Lamborghini).

 

Пятница, 2 июля

Утро в Новисадском парке будет посвящено Maserati, причем у зрителей будет возможность увидеть и услышать новый суперкар MC20. Во второй половине состоятся шоу, посвященные сначала марке Pagani, а затем бренду Alpine.

На автодроме Модены пройдут демонстрационные заезды самых разных автомобилей, в том числе электромобилей Tesla и спорткаров AbarthAlfa Romeo и Alpine.

В 18:00 жители Модены могут стать свидетелем парада, в рамках которого целый ряд ярких автомобилей прибудут с автодрома на площадь Пьяцца Рома.

В Варано день оживят заезды спортивных автомобилей различных марок, после которых отдельные заезды будут посвящены спортивным моделям BMW.

Естественно, будут продолжены конференции и дискусии об автомобильном рынке, перспективах автоспорта, талантах и стартапах, которые могут изменить будущее транспорта. Темами обсуждения также станут электромобили, водородное и биотопливо. Нельзя будет обойтись без разговора о цифровизации и искусственном интеллекте или о том, как будет развиваться дизайн автомобилей (в дискуссиях примут участие Крис Бэнгл, Клаус Буссе, Горацио Пагани и Валтер Де Сильва).

 

Суббота (3 июля)

Утром новисадский парк будет окрашен в красный цвет, ведь первые мероприятия дня будут посвящены турниру Ferrari Challenge и марке Ferrari в целом. После обеда, к примеру, в рамках Ferrari Show зрители смогут познакомиться с гоночными автомобилями GT, суперкарами FXX и болидами Формулы 1. Завершит день мероприятие с участием автомобилей-янгтаймеров.

На автодроме Модены утром будут разворачиваться автомобили нового турнира ETCR, а во второй половине дня на асфальт вернутся спорткары Abarth, Alfa Romeo и Alpine.

В Модене главные события пройдут во второй половине дня: в 15:00 на Пьяцца Рома прибудут автомобили Lamborghini Club Italia, в 16:00 машины из клуба Old but Gold оживят площадь Сант-Агостино, в 17:30 уникальные Ferrari появятся на Пьяцца Рома в рамках парада Cavallino Classic, а в 18:00 на Пьяцца Гранде можно будет увидеть машины из особой коллекции Old but Gold.

В Варано в утренних заездах примут участие мотоциклы Ducati, а также автомобили, которые выведут на трассу представители Scuderia De Adamich, Dallara Experience и ASI, а во второй половине дня главными героями станут спорткары ASI и Dallara Stradale.

 

Воскресенье (4 июля)

Утро в Новисадском парке состоится шоу «Сделано в Италии» с участием уникальной техники Ducati и Lamborghini. Во второй половине дня на этой локации появятся раллийные автомобили, представленные организаторами Мемориала Беттеги, а также автомобили, принадлежащие Circolo di Biella и Terra dei Motori Club.

На автодроме в Модене в центре внимания будут электромобили, которые будут представлены проектами Energica и ETCR.

В Модене в 16:00 на Пьяцца Рома появятся автомобили из коллекции Salvarola Competition, а на площади Сант-Агостино будут выставлены автомобили Terra dei Motori.

На трассе в Варано весь день будет посвящен программам Академии Dallara.

События и выставки в Модене

Где Что Когда
Церковь дель Вото

«Дань уважения символу автомобильного мастерства на фестивале Motor Valley Fest». Будут представлены ювелирные издения, изготовленные мастерами фирмы Schedoni в честь лучших автопроизводителей

1-11 июля

2021
Здание табачной фабрики

Выставка из 30 ранее не выставлявшихся произведений Алессандро Распони

 1-4 июля 2021

Церковь

Сан-Николо

«Вспоминая Симончелли», фотовыставка под эгидой Фонда Марко Симончелли

 1-4 июля 2021
Церковь Сан-Карло

«Это случилось сегодня. С днем ​​рождения, "Сделано в Италии!"» Проект, куратора Стефано Доминеллы, президента Maison Gattinoni, при участии архитектора Фаусто Ферри и Марии Карафоли, директора проекта Modenamoremio. В эскпозиции будут 42 платья, созданные величайшими итальянскими модельерами. А также платье-скульптура, посвященное фестивалю Motor Valley Fest и созданное дизайнером Гильермо Мариотто.

 30 июня - 25 июля 2021
Театр Сторки

«Великие идеи». Проект об идеях, которые изменили или меняют наш мир.

суббота,

3 июля, 16.00
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