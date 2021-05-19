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Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости

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Ducati и Canossa Events рады объявить о первом путешествии на двух колесах по Земле Скорости. Мотоциклетное приключение по итальянской Гоночной Долине – уникальному региону, который отличает самая высокая в мире концентрация престижных гоночных брендов, раскинувшемуся по обеим сторонам от знаменитой римской дороги Виа Эмилия

Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости

Поездка проходит по удивительным дорогам Апеннин между Моденой, Реджо-Эмилией и Болоньей. Ее главными звездами станут последние инженерные чудеса, созданные инженерами из Борго-Панигале: это Ducati Multistrada V4, Multistrada 950 S и новый Ducati Monster. Представители нового поколения мотоциклов позволят участникам безопасно наслаждаться дорогой, не жертвуя при этом легендарным спортивным характером мотоциклов Ducati.

Путешествуя на Ducati, любители приключений проведут выходные, открывая для себя самые знаковые места Земли Скорости. Их ждет поездка по захватывающим дорогам и восхитительным крутым поворотам. Пакет включает посещение музея Pagani с экскурсией по кузовному ателье и VIP-экскурсию по музею Ferrari.

Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости

Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости
1/4

Фотограф: Canossa Events

Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости

Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости
2/4

Фотограф: Canossa Events

Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости

Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости
3/4

Фотограф: Canossa Events

Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости

Motor Valley Experience: первый тур на двух колесах по Земле Скорости
4/4

Фотограф: Canossa Events

Завершением программы станет дегустация блюд классической моденской кухни, которой можно будет насладиться в городах, известных своими кулинарными изысками. Ужины для гурманов будут подготовлены двумя известными моденскими поварами: шефом Лукой Марчини из Trattoria Pomposa и великолепным Массимо Боттурой из Franceschetta 58 – он не только известный повар и посол кухни Модены, но и увлеченный байкер Ducati.

Программа Motor Valley Experience пройдет в выходные с 21 по 23 мая. Она открыта максимум для десяти путешественников, а также их пассажиров, которые тоже получат незабываемый опыт. Все мероприятие будет проходить в полном соответствии с последними протоколами безопасности в отношении коронавируса (COVID).

Дополнительную информацию про приключение Motor Valley Experience, созданное Canossa Events и поддержанное Ducati, вы можете получить на нашем официальном сайте.

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Автор Canossa Events

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