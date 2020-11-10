Главные события
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Валенсии
13 нояб.
Следующее событие через
2 дня
Перейти к полному расписанию
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
27 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
2 дня
Перейти к полному расписанию
GT WC Endurance
R
GT WC Endurance
24 часа Спа
22 окт.
Мероприятие окончено
R
GT WC Endurance
1000 км Поль Рикара
13 нояб.
Следующее событие через
2 дня
Перейти к полному расписанию
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли Монца
04 дек.
Следующее событие через
23 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Общая информация / Интервью

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari

Поделились
Комментарии
Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari
Автор:

Легенда мирового ралли готовится к финалу важного проекта по привлечению девушек в автоспорт

Мишель Мутон – настоящая легенда автоспорта. Она – единственная женщина, которая может похвастаться победами на этапах чемпионата мира по ралли. Причем за рулем не современных машин, а гораздо менее послушной Audi Quattro начала 80-х годов. Ее сражение за титул с Вальтером Рерлем (по результатом которого француженка стала вице-чемпионом) стало одним из наиболее эпичных сюжетов за всю историю гонок.

Читайте также:

Сегодня усилия Мутон сконцентрированы именно на повышении вовлеченности женщин в гонки – спортсменка является главой профильной комиссии FIA. Последние десять лет она, в частности, активно работала над тем, чтобы выросла доля девушек среди участников наиболее доступных гоночных серий. И один из проектов, который реализуется в рамках этого направления, на этой неделе будет завершен в Маранелло.

Проект под названием «Восходящие звезды. Девушки на треке» – глобальная акция по поиску талантливых гонщиц среди девушек в возрасте от 14 до 16 лет. Изначально список участниц состоял из 20-ти спортсменок из 12-ти стран. После ряда соревнований, часть которых проходила на трассе «Поль Рикар», в финал прошли четыре гонщицы. В Маранелло они сразятся за возможность стать первой девушкой в составе молодежной Академии Ferrari и участие в одном из чемпионатов Формулы 4 в составе весьма сильной команды.

«Проект оправдывает ожидания. Для молодежи это заметный шаг вперед. И возможность продолжить карьеру в той критической фазе, когда многие по ряду причин вынуждены отказываться от дальнейшего участия в гонках», – рассказала Мутон в интервью Motorsport.com. Беседа состоялась в рамках проекта #ThinkingForward, где авторитетные лица из мира гонок делятся своими взглядами на настоящее и будущее автоспортивной индустрии.

Читайте также:

«Должна также сказать, что сотрудничество с Ferrari проходит просто фантастически, – продолжает Мутон. – И для меня это – своего рода признание того, что десять лет со мной во главе комиссии FIA по вовлечению женщин в автоспорт прошли не зря. Проект «Восходящие звезды» рассчитан на четыре года, и мы надеемся со временем увидеть девушку в составе Ferrari.

На соревнованиях в Ле-Кастелле царила отличная атмосфера – и в то же время полноценный соревновательный дух. Мы видели, что девушки были нацелены на борьбу – а не на то, чтобы просто развлечься. И борьба была весьма плотной. Девушки прогрессировали – и многие из них почти дотянулись до базового времени на круге, показанного мужчиной».

Проект стартовал в 2018 году – причем в его финансировании участвовали Европейский союз и программа Dare to be Different, запущенная Сьюзи Вольф (экс-участницей ряда гоночных серий, в том числе DTM). Проект предусматривает целый ряд разнообразных (соревновательных и образовательных) активностей и привлек к теме гонок тысячи девушек.  

Своей миссией Мутон считает содействие проникновению женщин во все сферы автоспорта. В роли не только гонщиц, но и инженеров, механиков, судей, менеджеров и т.д. «Мы хотим продемонстрировать, что автоспорт открыт для всех. Собственно, это заложено в его концепции, ведь гонки – один из немногих видов спорта, где нет разделения на мужские и женские соревнования, – говорит Мутон. – Но равные возможности пока не устранили перекос в результатах».

Читайте также:

Кажется странным, что даже через 40 лет после своих знаменитых побед Мутон остается единственной женщиной, выигрывавшей этапы чемпионата мира.

«Забраться на самые верхние уровни сложно вне зависимости от пола. Даже среди мужчин заметных успехов добиваются единицы. Но мужчины берут количеством. А женщин долгое время было так мало, что реальных шансов на успех просто не было. И поэтому лучший способ помочь женщинам добиться успеха – увеличить их присутствие в младших сериях. А для этого надо делать так, чтобы больше девушек интересовались гонками и мечтали об участии в них».

Появление на свет женского турнира W Series встретило противоречивую реакцию – но так или иначе, дало девушкам дополнительные возможности засветиться перед менеджерами гоночных команд, гоночных серий и автопроизводителей.

«Это хорошая платформа. Возможность для девушек выступать, не думая о бюджете – и демонстрировать, что женщины вполне могут ездить быстро и соревноваться, – оценивает Мутон первый в истории турнира сезон, прошедший в 2019 году. – Здорово, что такие проекты появляются.

Но, конечно, всерьез заявлять о себе девушкам надо, соревнуясь с мужчинами, а не друг с другом. Если бы в ралли я боролась только за звание самой быстрой девушки, я никогда бы не стала так быстра».

Читайте также:

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ

Предыдущая новость

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация
Пилоты Мишель Мутон
Автор Джеймс Аллен

Самое читаемое Сегодня

Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»
Формула 1 Формула 1 / Новость

Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»

Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу
Формула 1 Формула 1 / Новость

Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу

Бергер: Ferrari возродится лишь года через три
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бергер: Ferrari возродится лишь года через три

Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari
Формула 2 Формула 2 / Новость

Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari

Пилота MotoGP отстранили от гонок за допинг. На четыре года
MotoGP MotoGP / Новость

Пилота MotoGP отстранили от гонок за допинг. На четыре года

В Турции ну очень рады приезду Формулы 1. Послушайте, как там встречают фуру Renault
Формула 1 Формула 1 / Новость

В Турции ну очень рады приезду Формулы 1. Послушайте, как там встречают фуру Renault

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ
Общая информация Общая информация / Новость

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ

Довициозо пропустит следующий сезон – пилот MotoGP отказался от всех предложений
MotoGP MotoGP / Новость

Довициозо пропустит следующий сезон – пилот MotoGP отказался от всех предложений

Самое важное:

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari
Общ Общая информация / Интервью

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ
Общ Общая информация / Новость

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ

InsideEVs: Бьяджи установил 11 мировых рекордов на электромотоцикле
Общ Общая информация / Новость

InsideEVs: Бьяджи установил 11 мировых рекордов на электромотоцикле

Оцени новое шоу на «Моторспорт.ТВ» – и стань претендентом на супер-подарок от Hot Wheels
Общ Общая информация / Самое интересное

Оцени новое шоу на «Моторспорт.ТВ» – и стань претендентом на супер-подарок от Hot Wheels

Самое читаемое

1
Формула 1

Официально: Формула 1 представила календарь на 2021 год – с 22-мя гонками и одним «пустым местом»

2
Формула 1

Вьетнам отказался от гонки Формулы 1, Гран При Бразилии останется в Сан-Паулу

3
Формула 1

Бергер: Ferrari возродится лишь года через три

4
Формула 2

Алези: Моего сына выгнали из Академии Ferrari

5
MotoGP

Пилота MotoGP отстранили от гонок за допинг. На четыре года

Самое важное:

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari
Общ

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ
Общ

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ

InsideEVs: Бьяджи установил 11 мировых рекордов на электромотоцикле
Общ

InsideEVs: Бьяджи установил 11 мировых рекордов на электромотоцикле

Оцени новое шоу на «Моторспорт.ТВ» – и стань претендентом на супер-подарок от Hot Wheels
Общ

Оцени новое шоу на «Моторспорт.ТВ» – и стань претендентом на супер-подарок от Hot Wheels

Смотрите свежий выпуск программы Motor.HOME
Общ

Смотрите свежий выпуск программы Motor.HOME

Последние видео

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация

Фелипе Масса в фильме «Герои»

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv 08:51
Общая информация

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.