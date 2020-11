Мишель Мутон – настоящая легенда автоспорта. Она – единственная женщина, которая может похвастаться победами на этапах чемпионата мира по ралли. Причем за рулем не современных машин, а гораздо менее послушной Audi Quattro начала 80-х годов. Ее сражение за титул с Вальтером Рерлем (по результатом которого француженка стала вице-чемпионом) стало одним из наиболее эпичных сюжетов за всю историю гонок.

Сегодня усилия Мутон сконцентрированы именно на повышении вовлеченности женщин в гонки – спортсменка является главой профильной комиссии FIA. Последние десять лет она, в частности, активно работала над тем, чтобы выросла доля девушек среди участников наиболее доступных гоночных серий. И один из проектов, который реализуется в рамках этого направления, на этой неделе будет завершен в Маранелло.

Проект под названием «Восходящие звезды. Девушки на треке» – глобальная акция по поиску талантливых гонщиц среди девушек в возрасте от 14 до 16 лет. Изначально список участниц состоял из 20-ти спортсменок из 12-ти стран. После ряда соревнований, часть которых проходила на трассе «Поль Рикар», в финал прошли четыре гонщицы. В Маранелло они сразятся за возможность стать первой девушкой в составе молодежной Академии Ferrari и участие в одном из чемпионатов Формулы 4 в составе весьма сильной команды.

«Проект оправдывает ожидания. Для молодежи это заметный шаг вперед. И возможность продолжить карьеру в той критической фазе, когда многие по ряду причин вынуждены отказываться от дальнейшего участия в гонках», – рассказала Мутон в интервью Motorsport.com. Беседа состоялась в рамках проекта #ThinkingForward, где авторитетные лица из мира гонок делятся своими взглядами на настоящее и будущее автоспортивной индустрии.

«Должна также сказать, что сотрудничество с Ferrari проходит просто фантастически, – продолжает Мутон. – И для меня это – своего рода признание того, что десять лет со мной во главе комиссии FIA по вовлечению женщин в автоспорт прошли не зря. Проект «Восходящие звезды» рассчитан на четыре года, и мы надеемся со временем увидеть девушку в составе Ferrari.

На соревнованиях в Ле-Кастелле царила отличная атмосфера – и в то же время полноценный соревновательный дух. Мы видели, что девушки были нацелены на борьбу – а не на то, чтобы просто развлечься. И борьба была весьма плотной. Девушки прогрессировали – и многие из них почти дотянулись до базового времени на круге, показанного мужчиной».

Проект стартовал в 2018 году – причем в его финансировании участвовали Европейский союз и программа Dare to be Different, запущенная Сьюзи Вольф (экс-участницей ряда гоночных серий, в том числе DTM). Проект предусматривает целый ряд разнообразных (соревновательных и образовательных) активностей и привлек к теме гонок тысячи девушек.

Своей миссией Мутон считает содействие проникновению женщин во все сферы автоспорта. В роли не только гонщиц, но и инженеров, механиков, судей, менеджеров и т.д. «Мы хотим продемонстрировать, что автоспорт открыт для всех. Собственно, это заложено в его концепции, ведь гонки – один из немногих видов спорта, где нет разделения на мужские и женские соревнования, – говорит Мутон. – Но равные возможности пока не устранили перекос в результатах».

Кажется странным, что даже через 40 лет после своих знаменитых побед Мутон остается единственной женщиной, выигрывавшей этапы чемпионата мира.

«Забраться на самые верхние уровни сложно вне зависимости от пола. Даже среди мужчин заметных успехов добиваются единицы. Но мужчины берут количеством. А женщин долгое время было так мало, что реальных шансов на успех просто не было. И поэтому лучший способ помочь женщинам добиться успеха – увеличить их присутствие в младших сериях. А для этого надо делать так, чтобы больше девушек интересовались гонками и мечтали об участии в них».

Появление на свет женского турнира W Series встретило противоречивую реакцию – но так или иначе, дало девушкам дополнительные возможности засветиться перед менеджерами гоночных команд, гоночных серий и автопроизводителей.

«Это хорошая платформа. Возможность для девушек выступать, не думая о бюджете – и демонстрировать, что женщины вполне могут ездить быстро и соревноваться, – оценивает Мутон первый в истории турнира сезон, прошедший в 2019 году. – Здорово, что такие проекты появляются.

Но, конечно, всерьез заявлять о себе девушкам надо, соревнуясь с мужчинами, а не друг с другом. Если бы в ралли я боролась только за звание самой быстрой девушки, я никогда бы не стала так быстра».