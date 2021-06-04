Мировой финал «Ф1 в школах» покажет в прямом эфире Motorsport.tv

Лондон, 4 июня 2021 года: Мировой финал программы «Ф1 в школах» будет показан в прямом эфире на новом канале, посвященном этой инициативе на Motorsport.tv – специализированной платформе сети Motorsport Network, охватывающей международную аудиторию.

«Ф1 в школах», используя захватывающий образ Формулы 1, вдохновляет детей изучать науку, технологии, инженерное дело и математические предметы, чтобы затем делать карьеру в этих областях.

Участники конкурса должны сконструировать, построить, протестировать и выступить в гонке на миниатюрных машинах, которые используют официальные модели Ф1 в средах проектирования CAD/CAM. Машины приводятся в движение картриджами со сжатым газом и связаны с трассой нейлоновым проводом. Команды участвуют в гонке, где из машины преодолевают 20-метровую трассу за время меньше 1 секунды.

Задание также включает менеджмент проекта, спонсорство, маркетинг и устную презентацию.

Специализированный канал будет запущен в преддверии Мировых финалов 4-8 июня – он покажет трансляции событий и расскажет о главных талантах юного поколения. Кроме того, на нем можно будет увидеть познавательные видео об образовании и обзоры лучших моментов национальных отборов.

Тысячи школьников стали участниками программы с момента ее запуска в 1999 году. Сейчас соревнования проходят уже в 52 странах. Президент сети Motorsport Network Джеймс Аллен более 20 лет является Патроном «Ф1 в школах», подчеркивая значимость изучения технических дисциплин.

В рамках нового партнерства Motorsport.tv станет на Мировом финале спонсором специального приза Digital Media Award, который отмечает значимость социальных медиа и цифровых коммуникаций.

Информация об «Ф1 в школах» достигнет глобальной аудитории, также она будет распространяться через цифровые активы сети Motorsport Network, которые имеют ежемесячную аудиторию в 56 миллионов человек. Канал «Ф1 в школах» присоединится к тем, что уже есть у чемпионата мира FIA по ралли, гоночных серий NASCAR и British Touring Car Championship, марок Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, а также Гонки чемпионов, RCCO World eX, FIA Girls on Track, Speedworks NZ motorsport, W Series, и гоночной трассы в Монце, пополнив растущую коллекцию партнеров Motorsport.tv и расширив кругозор как поклонников гонок, так и ключевых фигур автоспортивного мира.

Эндрю Денфрод, основатель и председатель «Ф1 в школах»: «Мы очень рады запуску нового партнерства с Motorsport.tv и показу наших соревнований на их платформах. Для нас это отличная возможность взаимодействовать с поклонниками гонок по всему миру и демонстрировать им наши образовательные инициативы, которые вдохновляют учащихся и прививают им интерес к спорту и современным инженерным решениям. А еще наши гонки очень интересно смотреть».

Саймон Дэнкер, генеральный директор Motorsport.tv: «"Ф1 в школах" – важный проект. Он помогает будущим талантам открывать пути развития карьеры в нашей индустрии. Я очень горд, что мы продвигаем этот турнир на Motorsport.tv и вдохновляем все больше молодых людей в познание технических дисциплин. Мы нацеливаемся расширять сотрудничество с «Ф1 в школах» и вдохновлять молодое поколение для дальнейшего процветания нашей отрасли».