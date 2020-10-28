Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
31 окт.
Следующее событие через
2 дня
Перейти к полному расписанию
MotoGP
R
MotoGP
Гран При Теруэля
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
MotoGP
Гран При Европы
06 нояб.
Следующее событие через
8 дней
Перейти к полному расписанию
GT WC Endurance
R
GT WC Endurance
Нюрбургринг
06 сент.
Мероприятие окончено
R
GT WC Endurance
24 часа Спа
22 окт.
Мероприятие окончено
WRC
R
WRC
Ралли Турция
18 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
WRC
Ралли В.Британия
29 окт.
Отменен
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Общая информация / Новость

Mercedes резко увеличит свою долю в Aston Martin

Поделились
Комментарии
Mercedes резко увеличит свою долю в Aston Martin
Автор:
, Главный редактор

Немецкий автопроизводитель обменяет свои технологии на большой пакет акций британской компании

Концерн Daimler (которому принадлежит марка Mercedes) и компания Aston Martin объявили о серьезном расширении своего сотрудничества. Немецкий автопроизводитель, по сути, станет поставщиком решений и технологий для британского – в частности, Aston Martin сможет использовать разработанные в Штутгарте силовые агрегаты, включая особо актуальные в последние годы гибридные компоненты.

В свою очередь, Daimler станет крупным совладельцем британской компании, к 2023 году увеличив свою долю почти в десять раз – с нынешних 2,6 % до 20.

Читайте также:

Напомним, что недавно фактическим владельцем Aston Martin стал Лоуренс Стролл – отец пилота Формулы 1 Лэнса Стролла. Канадскому бизнесмену также принадлежит команда Racing Point, которая перед началом следующего сезона будет переименована в Aston Martin – кстати, она использует силовые установки Mercedes.

Читайте также:

Летом в паддоке и СМИ активно обсуждался вариант того, что руководитель команды Mercedes Тото Вольф станет генеральным директором компании Aston Martin. Однако на деле этот пост занял Тобиас Моерс (который до этого возглавлял подразделение Mercedes-AMG) – а Вольф ограничился приобретением акций британского автопроизводителя.

Читайте также:

Motorsport Network приобрела британского туроператора

Предыдущая новость

Motorsport Network приобрела британского туроператора
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация
Команды Mercedes , Racing Point
Автор Кирилл Качнов

Самое читаемое Сегодня

Mercedes резко увеличит свою долю в Aston Martin
Общая информация Общая информация / Новость

Mercedes резко увеличит свою долю в Aston Martin

Telegraaf: Ферстаппен сказал Red Bull, кого брать вместо Элбона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Telegraaf: Ферстаппен сказал Red Bull, кого брать вместо Элбона

Норрис извиняется третий день. Перед всеми – и уже трудно понять, за что именно
Формула 1 Формула 1 / Новость

Норрис извиняется третий день. Перед всеми – и уже трудно понять, за что именно

Red Bull сделала из Элбона подопытного? Возможная причина неудачи Алекса в Портимане
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Red Bull сделала из Элбона подопытного? Возможная причина неудачи Алекса в Портимане

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло

25 рекордов Хэмилтона. Льюис – лучший не только по числу побед в гонках
Формула 1 Формула 1 / Статистика

25 рекордов Хэмилтона. Льюис – лучший не только по числу побед в гонках

Чего ждать от Квята в Имоле? Он был там лишь раз и не слишком удачно
Формула 1 Формула 1 / Анонс

Чего ждать от Квята в Имоле? Он был там лишь раз и не слишком удачно

Расселл: Перес распускает слухи о Williams, чтобы попасть в Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: Перес распускает слухи о Williams, чтобы попасть в Red Bull

Самое важное:

Mercedes резко увеличит свою долю в Aston Martin
Общ Общая информация / Новость

Mercedes резко увеличит свою долю в Aston Martin

В 2022 году стартует еще одна серия гонок на электромобилях
Общ Общая информация / Новость

В 2022 году стартует еще одна серия гонок на электромобилях

Motorsport Network приобрела британского туроператора
Общ Общая информация / Новости Motorsport.com

Motorsport Network приобрела британского туроператора

«За Кубицей в Ф1 придут и другие». О гонках для людей с ограниченными возможностями
Общ Общая информация / Избранное

«За Кубицей в Ф1 придут и другие». О гонках для людей с ограниченными возможностями

Самое читаемое

1
Общая информация

Mercedes резко увеличит свою долю в Aston Martin

29мин
2
Формула 1

Telegraaf: Ферстаппен сказал Red Bull, кого брать вместо Элбона

3
Формула 1

Норрис извиняется третий день. Перед всеми – и уже трудно понять, за что именно

4
Формула 1

Red Bull сделала из Элбона подопытного? Возможная причина неудачи Алекса в Портимане

5
Формула 1

Ферстаппен назвал дауном Стролла – и обидел этим монголов. Объясняем, как так вышло

Самое важное:

Mercedes резко увеличит свою долю в Aston Martin
Общ

Mercedes резко увеличит свою долю в Aston Martin

В 2022 году стартует еще одна серия гонок на электромобилях
Общ

В 2022 году стартует еще одна серия гонок на электромобилях

Motorsport Network приобрела британского туроператора
Общ

Motorsport Network приобрела британского туроператора

«За Кубицей в Ф1 придут и другие». О гонках для людей с ограниченными возможностями
Общ

«За Кубицей в Ф1 придут и другие». О гонках для людей с ограниченными возможностями

Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди
Общ

Итальянский суд назовет виновника аварии Дзанарди

Последние видео

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация

Фелипе Масса в фильме «Герои»

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv 08:51
Общая информация

История бурного роста видеоплатформы Motorsport.tv

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.