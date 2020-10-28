Mercedes резко увеличит свою долю в Aston Martin
Немецкий автопроизводитель обменяет свои технологии на большой пакет акций британской компании
Концерн Daimler (которому принадлежит марка Mercedes) и компания Aston Martin объявили о серьезном расширении своего сотрудничества. Немецкий автопроизводитель, по сути, станет поставщиком решений и технологий для британского – в частности, Aston Martin сможет использовать разработанные в Штутгарте силовые агрегаты, включая особо актуальные в последние годы гибридные компоненты.
В свою очередь, Daimler станет крупным совладельцем британской компании, к 2023 году увеличив свою долю почти в десять раз – с нынешних 2,6 % до 20.
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Напомним, что недавно фактическим владельцем Aston Martin стал Лоуренс Стролл – отец пилота Формулы 1 Лэнса Стролла. Канадскому бизнесмену также принадлежит команда Racing Point, которая перед началом следующего сезона будет переименована в Aston Martin – кстати, она использует силовые установки Mercedes.
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Летом в паддоке и СМИ активно обсуждался вариант того, что руководитель команды Mercedes Тото Вольф станет генеральным директором компании Aston Martin. Однако на деле этот пост занял Тобиас Моерс (который до этого возглавлял подразделение Mercedes-AMG) – а Вольф ограничился приобретением акций британского автопроизводителя.
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Об этой статье
|Серия
|Общая информация
|Команды
|Mercedes , Racing Point
|Автор
|Кирилл Качнов