Mercedes, Ferrari, Toyota – кто круче всех в гонках? Запускаем свой рейтинг, чтобы найти ответ
Индекс успеха автобрендов на гоночных трассах будет пересчитываться почти после каждого гоночного уик-энда
Всю водку не выпить, а всех женщин не перецеловать – эту народную мудрость как-то раз вспомнил даже Владимир Путин. Увлеченный автоспортом человек добавит: и во всех гонках не стартовать. Даже если вы работаете в могучем и богатом концерне, который продает по недешевой машине каждые 15 секунд, совет директоров нипочем не разрешит вам построить и болид Ф1, и спортпрототип для «Ле-Мана», и полноприводный автомобиль для покорения песков. Приходится выбирать.
В результате марка, которая считает автоспорт частью своей ДНК, может быть представлена в трех или даже четырех турнирах – но ни в одном из них не сойдется в очной схватке с другим брендом, руководство которого тоже любит гонки, но считает подходящими для рекламы совсем другие чемпионаты.
Как же сравнить успехи разных марок? Как понять, кто на данный момент может с полным правом назвать себя номером один в мировом автоспорте, а кто – только прикидывается? Motorsport.com берется найти ответы на эти вопросы. С сегодняшего дння мы будем вести рейтинг успеха автомобильных брендов в гонках – пересчитывая его почти после каждого гоночного уик-энда. То есть сможем не только объявить гоночный автобренд номер один в конце года – но и в течение всего сезона следить, как складывается борьба за лидерство.
Пока не будем пытаться объять необъятное и сосредоточимся на самых престижных турнирах – тех, что проводятся под эгидой FIA и имеют в своем названии словосочетания world championship или world cup. В этом году таких турниров пройдет восемь.
Вот здесь алгоритм описан подробно:
Впрочем, есть отдельно взятые гонки, которые будут покруче иных чемпионатов. В связи с этим несколько соревнований у нас на особых правах. Одно из них – легендарный «Дакар», который совсем недавно прошел в Саудовской Аравии и дал нам возможность внести первые данные в таблицу.
Победителем знаменитого марафона в этом году стал Стефан Петерансель, управлявший багги марки Mini. Однако в самой первой версии нашего рейтинга на первую строчку поднялся вовсе не британский бренд, а японская Toyota.
Рейтинг Motorsport.com на 22 января 2021 года
|Марка
|
Всего
|
«Дакар»
(Т1)
|
«Дакар»
(Т2)
|1.
|Toyota
|256
|188
|68
|
2-е и 4-е места в Т1; 1-е и 2-е места вТ2
|2.
|Mini
|188
|188
|1-е и 3-е места в Т1
|3.
|Ford
|16
|16
|5-е место в Т1 (только мотор)
|4.
|Chevrolet
|14
|14
|5.
|Peugeot
|10
|10
|6.
|Renault
|10
|10
|7.
|Opel
|10
|10
|8.
|Hummer
|10
|10
|9.
|BAIC
|10
|10
|10.
|Borgward
|10
|10
|11.
|Volkswagen
|5
|5
|12.
|BMW
|5
|5
На успех японцев повлияли два фактора. Во-первых, среди автомобилей самой быстрой категории Т1 машин Toyota было примерно вдвое больше, чем Mini – а доля автомобилей разных марок в списке участников учитывается при подсчете баллов. А во-вторых, крохотный пелотон младшей категории Т2 состоял исключительно из внедорожников Toyota. И даже после применения нескольких понижающих коэффициентов (за малое число машин в гонке и отсутствие конкуренции со стороны других марок) дубль экипажей на Land Cruiser в этой категории обеспечил японскому бренду далеко не лишнюю порцию баллов.
Скорее всего, японская марка останется на первой строчке и по завершении нынешнего гоночного уик-энда. Ведь главным его событием будет Ралли Монте-Карло, а заводская команда Toyota – фаворит чемпионата WRC. А вот в остальной части таблицы перестановки практически неизбежны. Как успехи и неудачи экипажей на Hyundai, Ford и автомобилях других марок конвертируются в рейтинговые баллы? Узнаем утром в понедельник, когда будет опубликована новая версия рейтинга Motorsport.com.
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|Кирилл Качнов