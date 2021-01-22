Всю водку не выпить, а всех женщин не перецеловать – эту народную мудрость как-то раз вспомнил даже Владимир Путин. Увлеченный автоспортом человек добавит: и во всех гонках не стартовать. Даже если вы работаете в могучем и богатом концерне, который продает по недешевой машине каждые 15 секунд, совет директоров нипочем не разрешит вам построить и болид Ф1, и спортпрототип для «Ле-Мана», и полноприводный автомобиль для покорения песков. Приходится выбирать.

В результате марка, которая считает автоспорт частью своей ДНК, может быть представлена в трех или даже четырех турнирах – но ни в одном из них не сойдется в очной схватке с другим брендом, руководство которого тоже любит гонки, но считает подходящими для рекламы совсем другие чемпионаты.

Как же сравнить успехи разных марок? Как понять, кто на данный момент может с полным правом назвать себя номером один в мировом автоспорте, а кто – только прикидывается? Motorsport.com берется найти ответы на эти вопросы. С сегодняшего дння мы будем вести рейтинг успеха автомобильных брендов в гонках – пересчитывая его почти после каждого гоночного уик-энда. То есть сможем не только объявить гоночный автобренд номер один в конце года – но и в течение всего сезона следить, как складывается борьба за лидерство.

Пока не будем пытаться объять необъятное и сосредоточимся на самых престижных турнирах – тех, что проводятся под эгидой FIA и имеют в своем названии словосочетания world championship или world cup. В этом году таких турниров пройдет восемь.

Вот здесь алгоритм описан подробно: Рейтинг Motorsport.com – как мы сравниваем успехи разных автомобильных марок в разных гонках

Впрочем, есть отдельно взятые гонки, которые будут покруче иных чемпионатов. В связи с этим несколько соревнований у нас на особых правах. Одно из них – легендарный «Дакар», который совсем недавно прошел в Саудовской Аравии и дал нам возможность внести первые данные в таблицу.

Победителем знаменитого марафона в этом году стал Стефан Петерансель, управлявший багги марки Mini. Однако в самой первой версии нашего рейтинга на первую строчку поднялся вовсе не британский бренд, а японская Toyota.

Рейтинг Motorsport.com на 22 января 2021 года