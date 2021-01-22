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Mercedes, Ferrari, Toyota – кто круче всех в гонках? Запускаем свой рейтинг, чтобы найти ответ

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Mercedes, Ferrari, Toyota – кто круче всех в гонках? Запускаем свой рейтинг, чтобы найти ответ
Автор:
, Главный редактор

Индекс успеха автобрендов на гоночных трассах будет пересчитываться почти после каждого гоночного уик-энда

Всю водку не выпить, а всех женщин не перецеловать – эту народную мудрость как-то раз вспомнил даже Владимир Путин. Увлеченный автоспортом человек добавит: и во всех гонках не стартовать. Даже если вы работаете в могучем и богатом концерне, который продает по недешевой машине каждые 15 секунд, совет директоров нипочем не разрешит вам построить и болид Ф1, и спортпрототип для «Ле-Мана», и полноприводный автомобиль для покорения песков. Приходится выбирать.

В результате марка, которая считает автоспорт частью своей ДНК, может быть представлена в трех или даже четырех турнирах – но ни в одном из них не сойдется в очной схватке с другим брендом, руководство которого тоже любит гонки, но считает подходящими для рекламы совсем другие чемпионаты.

Как же сравнить успехи разных марок? Как понять, кто на данный момент может с полным правом назвать себя номером один в мировом автоспорте, а кто – только прикидывается? Motorsport.com берется найти ответы на эти вопросы. С сегодняшего дння мы будем вести рейтинг успеха автомобильных брендов в гонках – пересчитывая его почти после каждого гоночного уик-энда. То есть сможем не только объявить гоночный автобренд номер один в конце года – но и в течение всего сезона следить, как складывается борьба за лидерство.

Пока не будем пытаться объять необъятное и сосредоточимся на самых престижных турнирах – тех, что проводятся под эгидой FIA и имеют в своем названии словосочетания world championship или world cup. В этом году таких турниров пройдет восемь.

Вот здесь алгоритм описан подробно:

Впрочем, есть отдельно взятые гонки, которые будут покруче иных чемпионатов. В связи с этим несколько соревнований у нас на особых правах. Одно из них – легендарный «Дакар», который совсем недавно прошел в Саудовской Аравии и дал нам возможность внести первые данные в таблицу.

Победителем знаменитого марафона в этом году стал Стефан Петерансель, управлявший багги марки Mini. Однако в самой первой версии нашего рейтинга на первую строчку поднялся вовсе не британский бренд, а японская Toyota. 

Рейтинг Motorsport.com на 22 января 2021 года

  Марка

Всего

«Дакар»

(Т1)

«Дакар»

(Т2)

  
1. Japan Toyota 256 188 68

2-е и 4-е места в Т1; 1-е и 2-е места вТ2
2. United Kingdom Mini 188 188   1-е и 3-е места в Т1
3. United States Ford 16 16   5-е место в Т1 (только мотор)
4. United States Chevrolet 14 14    
5. France Peugeot 10 10    
6. France Renault 10 10    
7. Germany Opel 10 10    
8. United States Hummer 10 10    
9. China BAIC 10 10    
10. China Borgward 10 10    
11. Germany Volkswagen 5 5    
12. Germany BMW 5 5    

На успех японцев повлияли два фактора. Во-первых, среди автомобилей самой быстрой категории Т1 машин Toyota было примерно вдвое больше, чем Mini – а доля автомобилей разных марок в списке участников учитывается при подсчете баллов. А во-вторых, крохотный пелотон младшей категории Т2 состоял исключительно из внедорожников Toyota. И даже после применения нескольких понижающих коэффициентов (за малое число машин в гонке и отсутствие конкуренции со стороны других марок) дубль экипажей на Land Cruiser в этой категории обеспечил японскому бренду далеко не лишнюю порцию баллов.

Скорее всего, японская марка останется на первой строчке и по завершении нынешнего гоночного уик-энда. Ведь главным его событием будет Ралли Монте-Карло, а заводская команда Toyota – фаворит чемпионата WRC. А вот в остальной части таблицы перестановки практически неизбежны. Как успехи и неудачи экипажей на Hyundai, Ford и автомобилях других марок конвертируются в рейтинговые баллы? Узнаем утром в понедельник, когда будет опубликована новая версия рейтинга Motorsport.com.

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Автор Кирилл Качнов

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