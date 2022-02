Лучшие представители гоночной сферы получили награды Autosport Awards

7 февраля, Лондон – Звезды Формулы 1 Макс Ферстаппен и Ландо Норрис в минувшее воскресенье стали обладателями главных призов на 36-й церемонии вручения наград Autosport Awards в Лондоне, в рамках которой были особо отмечены события драматического гоночного сезона 2021 года. Более 700 гостей посетили престижное мероприятие, которое прошло после паузы длиной в два года – после того как глобальная пандемия вынудила провести мероприятие 2020 года в виртуальном режиме.

Макса Ферстаппена читатели журнала и сайта Autosport выбрали гонщиком года, а Ландо Норрис получил награду как лучший британский пилот.

A view of the event in full swing from the balcony.

Photo by: Motorsport Images