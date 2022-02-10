Лучшие представители гоночной сферы получили награды Autosport Awards

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7 февраля, Лондон – Звезды Формулы 1 Макс Ферстаппен и Ландо Норрис в минувшее воскресенье стали обладателями главных призов на 36-й церемонии вручения наград Autosport Awards в Лондоне, в рамках которой были особо отмечены события драматического гоночного сезона 2021 года. Более 700 гостей посетили престижное мероприятие, которое прошло после паузы длиной в два года – после того как глобальная пандемия вынудила провести мероприятие 2020 года в виртуальном режиме.

Макса Ферстаппена читатели журнала и сайта Autosport выбрали гонщиком года, а Ландо Норрис получил награду как лучший британский пилот.

A view of the event in full swing from the balcony. Photo by: Motorsport Images

Напомним, Норрис (как и новая звезда Mercede Джордж Рассел) в прошлом становился победителем в номинации Aston Martin Autosport BRDC Young Driver Award. Прошлой ночью в список победителей (где также есть Дэвид Култхард и Дженсон Баттон) вошел Зак О'Салливан, получивший при этом 200 000 фунтов для формирования гоночного бюджета на 2022 год и право принять участие в тестовых заездах на автомобиле команды Aston Martin Aramco Cognizant F1.

Церемония по традиции проходила в отеле Grosvenor House, который помнит многих легендарных пилотов прошлого.

Вот полный список лауреаторв премии:

• британский гонщик года – Ландо Норрис.

• гонщик года – Макс Ферстаппен

• дебютант года – Оскар Пиастри

• гоночный автомобиль года – Red Bull Racing RB16B

• раллист года – Себастьен Ожье

• раллийный автомобиль года – Toyota Yaris WRC

• гонщик года на национальном уровне – Эш Саттон

• награда Aston Martin Autosport BDRC для молодых пилотов – Зак О’Салливан

• кибер-гонщик года – Фредерик Расмуссен

• киберспортивная команда года – Coanda Simsport

Специальный приз за новаторство и инновации в этом году была присуждена Алехандро Агагу за его десятилетнюю работу по запуску и развитию гоночных серий с участием электромобилей. Агаг основал турниры Формула Е (который недавно начал свой восьмой сезон, ставший вторым в статусе чемпионата мира) и Extreme E. В обоих чемпионатах используются исключительно электромобили, что стимулирует технологическое развитие аккумуляторов и электродвигателей. Extreme E также ведет работу по вопросам изменения климата и проводит гонки в отдаленных регионах, на которые негативно влияет или может повлиять глобальное потепление.

Новшеством в рамках Autosport Awards этого года стала золотая медаль Autosport, которой будут удостаиваться личности, оставившие яркий след в автоспорте. Первым лауреатом стал недавно ушедший в отставку с поста президента FIA Жан Тодт. Напомним, до прихода на эту должность француз стал вице-чемпионом мира по ралли, а в роли менеджера привел марку Peugeot к успехам в ралли и гонках на выносливость, а команду Ferrari – к чемпионским титулам в Формуле 1.

Следующая церемония вручения наград Autosport Awards состоится 4 декабря 2022 года.

Макс Ферстаппен, действующий чемпион мира Ф1: : «Большое спасибо всем болельщикам, проголосовавшим за меня как за гонщика года. Это был очень напряженный год – но поддержка, которую я получил в течение всего года, была потрясающей. Я также хотел бы поблагодарить Red Bull Racing и Honda за то, что они предоставили мне машину-победительницу. Конечная цель заключалась в том, чтобы выиграть чемпионат мира, мы этого добились, и это просто невероятно».

Оливер Цисла, генеральный директор Motorsport Network, материнской компании Autosport: «Поздравляем Макса, Ландо, Жана, Алехандро и всех остальных победителей. Какой удивительный вечер мы провели с Autosport Awards! Приятно видеть, что так много лучших представителей отрасли собрались вместе, чтобы отпраздновать удачный год для спорта. Потребовались огромные усилия, чтобы воплотить это событие в жизнь в условиях постоянной неопределенности, связанной с пандемией. Спасибо всем, кто сделал это событие реальностью. Мы в Motorsport Network стремимся стать ведущим независимым голосом в мире автоспорта, и этот прекрасный вечер еще раз демонстрирует нашу уникальную способность объединять представителей отрасли».

Оливер Цисла, генеральный директор Motorsport Network Фото: Carl Bingham / Motorsport Images