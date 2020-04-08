Логотип известной гонки изменили из-за коронавируса
Организаторы соревнований необычным способом привлекают внимание к своему благотворительному проекту
Известная гонка классических автомобилей 1000 Miglia (пришедшая на смену одноименной дорожной гонке, которая до конца 50-х годов была одним из главных событий в мире автоспорт) стартует и финиширует в городе Брешия, который находится на севере Италии – и вместе с другими городами региона оказался в эпицентре эпидемии коронавируса.
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Соревнования, обычно проходящие в мае, уже перенесены на конец октября – пока же их организаторы стараются по максимуму помочь борьбе с эпидемией и объявили с этой целью сбор средств среди участников заездов на ретроавтомобилях и тех, кто следит за этими состязаниями. Медицинским организациям также будет направлена вся выручка от продажи сувениров на сайте гонки.
Чтобы привлечь дополнительное внимание к своему проекту, организаторы Mille Miglia доработали логотип соревнований – на нем появилась фигура врача.
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|Автор
|Кирилл Качнов
Логотип известной гонки изменили из-за коронавируса
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