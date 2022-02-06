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Леб опередил Феттеля в финале Гонки чемпионов

Себастьен четырежды выигрывал в индивидуальном зачете и еще один раз – в составе сборной

Леб опередил Феттеля в финале Гонки чемпионов
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5 и 6 февраля в шведском курортном городке Пите-Хавсбад состоялась Гонка чемпионов. В этом году соревнование прошло в довольно непривычных условиях: заезды проводились не на стадионе, как раньше, а по снегу и льду балтийского побережья. 

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В воскресенье пилоты боролись в индивидуальном зачете – и девятикратный чемпион WRC Себастьен Леб стал одним из двух счастливчиков, прошедших в финал гонки. Он опередил Оливера Сольберга в четвертьфинале и удивительным образом, несмотря на ошибку, выиграл в «дуэли» следующего этапа плей-офф: в полуфинале Леб обошел не менее опасного соперника Маттиаса Экстрема.

 

«Себ выиграет», – сказали гонщики и журналисты перед последним воскресным заездом. И, очевидно, не прогадали, поскольку в финале между собой сразились Себастьян Феттель и Себастьен Леб – две легенды в своих категориях. 

Финал проводился до трех побед: чемпионом чемпионов должен был стать тот, кто трижды опередит соперника. И первые два заезда относительно спокойно выиграл Леб – французу нужно было попросту повторить успех и в третий раз, но разбитая к концу дня трасса не позволила так легко выявить победителя.

Сначала довольно сильно снег задел Феттель – и уже казалось, что тут все и закончится, но несколько секунд спустя Леба развернуло; за это время немец успел выбраться из ловушки и смог размочить счет. Но, к сожалению для четырехкратного чемпиона Ф1, по итогам следующего заезда на вездеходах выиграл уже легенда ралли: Леб в четвертый раз стал победителем в индивидуальном зачете Гонки чемпионов, обойдя пилота Ф1 в гораздо более близких ему зимних условиях.

В самом начале выпали и другие связанные с Ф1 гонщики: Мик Шумахер проиграл двукратной чемпионке W Series Джейми Чедвик, Мику Хаккинена обошел семикратный чемпион NASCAR Джимми Джонсон, а Дэвид Култхард не смог опередить девятикратного победителя марафона «24 часа Ле-Мана» Тома Кристенсена. 

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