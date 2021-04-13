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Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network

К нашей компании присоединился один из авторов коммерческой концецпии чемпионата Формулы Е

Ларс Штегельманн – новый коммерческий директор Motorsport Network

Майами, 13 апреля 2021: Motorsport Network объявляет о начале сотрудничества с Ларсом Штегельманном, специалистом с большим опытом работы в сфере продаж, маркетинга и коммуникаций на международном уровне.

Ларс Штегельманн назначен на пост коммерческого директора Motorsport Network и в этой роли будет отвечать за коммерческое подразделение в штаб-квартире ведущего глобального медиа-проекта в сфере авто- и мотогонок. В течение прошедших шести лет Ларс успешно занимался развитием международного коммерческого подразделения в компании Nielsen Sports & Entertainment, глобальном лидере в сфере изучения рынка и консалтинга в спортивной сфере.

Штегельманн работал на высочайшем уровне в коммерческой сфере на протяжении более чем 14-ти лет. Среди прочего в это время он работал в команде организаторов чемпионата мира по футболу 2010 года в Южной Африке и в УЕФА.

На счету Штегельманна есть и опыт работы в автоспорте – специалист участвовал в разработке первичной коммерческой концепции чемпионата Формулы Е. Во время работы в Nielsen Sports он выступал в роли эксперта по коммерческим вопросам для целого ряда ведущих компаний. До этого в течение семи лет он работал в международных консалтинговых компаниях Roland Berger и PricewaterhouseCoopers.

Оливер Цисла, управляющий директор Motorsport Network: «Ларс в прошлом работал в Швейцарии, Польше, на Украине, в Великобритании, Бельгии, ЮАР и Германии – а также входил в крупные международные команды и обладает прекрасными знаниями о рекламном бизнесе и медиа-рынке. Я предвкушаю плодотворную работу с Ларсом и уверен, что его опыт позволит увеличить число наших партнеров в рамках развития наших цифровых платформ и каналов».

Ларс будет отвечать за глобальную коммерческую активность компании, работая главным образом из немецкого офиса в Мюнхене, и должен содействовать развитию коммерческой составляющей проекта в плотном контакте с коллегами по всему миру. В настоящий момент платформы Motorsport Network включают сайты Motorsport.com, Motorsport-Total.com, Autosport.com и Formel1.de наряду с автомобильными порталами Motor1.com и InsideEVs.

Ларс Штегельманн, CCO Motorsport Network: «Motorsport Network быстро эволюционировала в самую важную цифровую платформу в сфере гонок. Интерес болельщиков к теме гонок и автомобильной теме в целом остается высоким и предоставляет великолепные возможности для дальнейшего развития. Я уверен, что еще многие бренды и компании заинтересуются возможностями по позиционированию и развитию бренда, которые предоставляет наш постоянный контакт с аудиториями болельщиков авто- и мотоспорта. Я с нетерпением жду возможности внести вклад в дальнейшей развитие компании в международном масштабе вместе с ее партнерами и клиентами».

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