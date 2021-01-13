Главные события
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Сахира
06 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
13 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
WRC
R
WRC
Ралли Монца
03 дек.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
Дакар
R
Дакар
Дакар
01 янв.
Мероприятие окончено
Формула E
R
Формула E
Эд-Диръия
26 февр.
Следующее событие через
42 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула E
Эд-Диръия II
27 февр.
Следующее событие через
43 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая
Общая информация / Новости Motorsport.com

Lamborghini Squadra Corse запустила специальный канал на Motorsport.tv

Поделились
Комментарии
Автор:

Гоночная ветвь итальянского производителя суперкаров получит возможность рассказывать о выступлениях марки в гонках GT и клиентских соревнованиях

Lamborghini Squadra Corse, гоночное подразделение производителя люксовых автомобилей, пополнило впечатляющий список автомобильных и гоночных брендов, имеющих специализированные каналы на Motorsport.tv, цифровой OTT-платформе сети Motorsport Network’s, посвященной гонкам и автомобилям.

Доказав свою состоятельность в гонках неоднократными победами в «24 часах Дайтоны», «12 часах Себринга» и организованном SRO чемпионате International GT, Lamborghini подтвердило право называться одним из ключевых игроков в гонках GT и клиентских соревнованиях. Запуск специализированного канала Lamborghini Motorsport.tv означает, что поклонники смогут увидеть не только сами гонки с участием марки, но и то, что происходит за сценой. 

Привлекая 56-миллионную аудиторию Motorsport Network, новый канал продемонстрирует гоночные корни Lamborghini и соревнования одноименного Супертрофея, которые проходят в Европе, Азии и США. Опыт работы Motorsport Network с гоночной аудиторией обеспечит Lamborghini инструментами, позволяющими достичь той зрительской аудитории, которая уже интересуется гонками спорткаров, а также привлечь новых фанатов благодаря эксклюзивному содержанию Motorsport.tv.

Сделанное объявление также усилит Motorsport.tv, ведь Lamborghini станет уже четвертым по счету производителем, который дает старт специализированному каналу за последние шесть месяцев. Платформа OTT становится все более востребованной среди заводских команд и совладельцев, которые хотят расширить присутствие на цифровых площадках. Она становится цифровым гоночным центром, частью которого стремятся стать фанаты спорта и автомобилей.

Джорджо Санна, глава гоночных программ Lamborghini: «После недавних спортивных успехов нашего бренда есть ощущение, что это прекрасный момент для запуска специализированного канала на Motorsport.tv. Охват сети Motorsport Network дает нам возможность рассказывать свою историю новой цифровой аудитории. В этом канале мы видим возможности для потенциального роста интереса к гоночным программам Lamborghini и соревнованиям нашего Супертрофея, что добавит ценности им обеим».

Джеймс Аллен, президент Motorsport Studios: «Бренд Lamborghini является синонимом самобытности и формирования будущего. Они создают уникальный опыт для своих клиентов как на дорогах, так и на гоночных трассах. Множество поклонников высоко ценят эту марку. Тот контент, который Lamborghini принесет на Motorsport.tv, не только создаст каналу собственный характер, но и даст нам возможность поделиться им на других гоночных и автомобильных каналах с использованием собственного плеера  Motorsport.tv».

Canossa Events стала владельцем Cavallino Inc

Предыдущая новость

Canossa Events стала владельцем Cavallino Inc
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация
Автор Motorsport.tv Motorsport.tv

Самое читаемое Сегодня

Бинотто уличил Aston Martin и AlphaTauri в нечестном преимуществе
Формула 1 Формула 1 / Новость

Бинотто уличил Aston Martin и AlphaTauri в нечестном преимуществе

Alpine показала ливрею для 2021 года. Но это не точно
Формула 1 Формула 1 / Новость

Alpine показала ливрею для 2021 года. Но это не точно

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»
Дакар Дакар / Отчет о секции

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?
Формула 1 Формула 1 / Аналитика

Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать
Формула 1 Формула 1 / Новость

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»
Дакар Дакар / Отчет об этапе

КамАЗы уступили Iveco победу на этапе «Дакара»

Стролл-старший поставил Aston Martin задачу на два ближайших года
Формула 1 Формула 1 / Новость

Стролл-старший поставил Aston Martin задачу на два ближайших года

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву
Формула 1 Формула 1 / Новость

McLaren добавил к имени болида нестандартную букву

Самое важное:

Lamborghini Squadra Corse запустила специальный канал на Motorsport.tv
Статья с видео
Общ Общая информация / Новости Motorsport.com

Lamborghini Squadra Corse запустила специальный канал на Motorsport.tv

Состояние Занарди улучшилось, его перевели в больницу поближе к дому
Общ Общая информация / Новость

Состояние Занарди улучшилось, его перевели в больницу поближе к дому

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari
Общ Общая информация / Интервью

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ
Общ Общая информация / Новость

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ

Самое читаемое

1
Формула 1

Бинотто уличил Aston Martin и AlphaTauri в нечестном преимуществе

18ч
2
Формула 1

Alpine показала ливрею для 2021 года. Но это не точно

59мин
3
Дакар

Чехи опять опередили КамАЗ на «Дакаре»

20ч
4
Формула 1

Анализ: какие команды Ф1 пострадают от потолка бюджетов?

14мин
5
Формула 1

Расселл: В Mercedes не сказали, что мне делать

1дн

Самое важное:

Lamborghini Squadra Corse запустила специальный канал на Motorsport.tv
Общ

Lamborghini Squadra Corse запустила специальный канал на Motorsport.tv

Состояние Занарди улучшилось, его перевели в больницу поближе к дому
Общ

Состояние Занарди улучшилось, его перевели в больницу поближе к дому

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari
Общ

Мишель Мутон в проекте #ThinkingForward: Ждем гонщицу в составе Ferrari

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ
Общ

19 миллиардов рублей. Столько стоит трасса «Игора Драйв» – если судить по недавней сделке с участием ВТБ

InsideEVs: Бьяджи установил 11 мировых рекордов на электромотоцикле
Общ

InsideEVs: Бьяджи установил 11 мировых рекордов на электромотоцикле

Последние видео

Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана 00:30
Общая информация
15 дек. 2020 г.

Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация
25 авг. 2020 г.

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация
19 июн. 2020 г.

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация
13 апр. 2020 г.

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация
8 апр. 2020 г.

Фелипе Масса в фильме «Герои»

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.