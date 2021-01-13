Lamborghini Squadra Corse запустила специальный канал на Motorsport.tv

Lamborghini Squadra Corse, гоночное подразделение производителя люксовых автомобилей, пополнило впечатляющий список автомобильных и гоночных брендов, имеющих специализированные каналы на Motorsport.tv, цифровой OTT-платформе сети Motorsport Network’s, посвященной гонкам и автомобилям.

Доказав свою состоятельность в гонках неоднократными победами в «24 часах Дайтоны», «12 часах Себринга» и организованном SRO чемпионате International GT, Lamborghini подтвердило право называться одним из ключевых игроков в гонках GT и клиентских соревнованиях. Запуск специализированного канала Lamborghini Motorsport.tv означает, что поклонники смогут увидеть не только сами гонки с участием марки, но и то, что происходит за сценой.

Привлекая 56-миллионную аудиторию Motorsport Network, новый канал продемонстрирует гоночные корни Lamborghini и соревнования одноименного Супертрофея, которые проходят в Европе, Азии и США. Опыт работы Motorsport Network с гоночной аудиторией обеспечит Lamborghini инструментами, позволяющими достичь той зрительской аудитории, которая уже интересуется гонками спорткаров, а также привлечь новых фанатов благодаря эксклюзивному содержанию Motorsport.tv.

Сделанное объявление также усилит Motorsport.tv, ведь Lamborghini станет уже четвертым по счету производителем, который дает старт специализированному каналу за последние шесть месяцев. Платформа OTT становится все более востребованной среди заводских команд и совладельцев, которые хотят расширить присутствие на цифровых площадках. Она становится цифровым гоночным центром, частью которого стремятся стать фанаты спорта и автомобилей.

Джорджо Санна, глава гоночных программ Lamborghini: «После недавних спортивных успехов нашего бренда есть ощущение, что это прекрасный момент для запуска специализированного канала на Motorsport.tv. Охват сети Motorsport Network дает нам возможность рассказывать свою историю новой цифровой аудитории. В этом канале мы видим возможности для потенциального роста интереса к гоночным программам Lamborghini и соревнованиям нашего Супертрофея, что добавит ценности им обеим».

Джеймс Аллен, президент Motorsport Studios: «Бренд Lamborghini является синонимом самобытности и формирования будущего. Они создают уникальный опыт для своих клиентов как на дорогах, так и на гоночных трассах. Множество поклонников высоко ценят эту марку. Тот контент, который Lamborghini принесет на Motorsport.tv, не только создаст каналу собственный характер, но и даст нам возможность поделиться им на других гоночных и автомобильных каналах с использованием собственного плеера Motorsport.tv».