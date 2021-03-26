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Кто сменит Тодта на посту президента FIA? Главный кандидат уже известен

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Бывший раллист из Арабских Эмиратов Мохаммед Бен Сулайем заявил о намерении побороться за кресло, которое в декабре освободит Жан Тодт

Кто сменит Тодта на посту президента FIA? Главный кандидат уже известен

Президентский срок Тодта в Международной автомобильной федерации истекает в конце этого года. По регламенту у 75-летний француз не имеет права переизбираться вновь, так как отработал максимально возможные 12 лет – потому глава мирового автоспорта в любом случае поменяется. 

Первым о своем желании сразиться за президентство заявил Мохаммед Бен Сулайем. 14-кратный чемпион Ближнего Востока по классическому ралли уже выдвигал свою кандидатуру в 2013 году, став одним из оппонентов Тодта. Но тогда представитель ОАЭ в последний момент снялся с выборов.

Сейчас эксперты называют 59-летнего Бен Сулайема, который в 2008 году стал вице-президентом FIA по спорту, ставленником действующего президента. Мохаммед считается самой авторитетной фигурой в гоночном мире Ближнего Востока. Он был одним из главных инициаторов проекта Гран При Абу-Даби.

В своем заявлении для членов FIA он пообещал «свежий подход» к руководству спортом и сказал, что «FIA должна поощрять культуру демократического и прозрачного управления».

Он добавил: «Я хочу тратить силы на благо FIA и ее удивительного сообщества. Надеюсь, что мой опыт в сфере автомобилизма и спорта в качестве вице-президента, участника соревнований, а также бизнесмена и автолюбителя принесет пользу.

Я горжусь тем, что возглавляю опытную и увлеченную команду, которая нацелена разобраться с тем, чего хотят и в чем нуждаются члены FIA».

Жан Тодт, президент FIA

Жан Тодт, президент FIA

Фото: FIA F3 / Suer

Официально больше никто пока не выразил желания вступить в борьбу, однако прежде возможными участниками предстоящей кампании также называли главу организации Motorsport UK Дэвида Ричардса и основателя Формулы Е Алехандро Агага.

Правила выборов требуют от каждого кандидата выбрать себе первого помощника. Бен Сулайем остановился на Роберте Риде – чемпионе WRC 2001 года, бывшем штурмане Ричарда Бернса. В последнее время Рид возглавлял судейскую коллегию Комитета ралли в FIA и был руководителем Комиссии кольцевых гонок. 

Также в команду ближневосточного кандидата вошли глава канадской федерации Тим Ширман и президент Королевского автоклуба Испании Кармело Санс де Баррос.

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Об этой статье

Серия Формула 1 , Общая информация
Пилоты Жан Тодт , Мохаммед Бин Сулайем
Автор Адам Купер

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