Крупнейший голландский проект в сфере продажи билетов на гонки стал частью Motorsport Tickets

Motorsport Network в рамках инвестиций в развитие бизнеса по продаже билетов и организации спецсобытий в гоночной сфере, стала владельцем голландской компании SportStadion – крупнейшего в стране билетного оператора в сфере авто- и мотоспорта. В ближайшее время SportStadion будет интегрирована в подразделение Motorsport Tickets и начнет работать под соответствующим брендом – как это произошло в январе с компанией Bookf1.

Motorsport Tickets представляет собой естественный выбор для всех, кто хочет прочувствовать атмосферу гонок – вне зависимости от страны проживания. Бизнес Motorsport Tickets представлен в большинстве европейских стран и предоставляет уникальные варианты посещения таких соревнований, как Формула 1, MotoGP и чемпионат мира по гонкам на выносливость (WEC), включая «24 часа Ле-Мана».

Покупая билеты с помощью Motorsport Tickets, болельщики получают дополнительные преимущества благодаря тому, что сервис является частью крупнейшей в мире медиаплатформы, работающей с темой авто- и мотоспорта. К примеру, бесплатный доступ к контенту в рамках проектов Autosport Plus, Motorsport Prime и Motorsport TV. Или комплект профессиональных фотографий с соответствующей гонки, поставщиком которых является база данных Motorsport Images. После интеграции SportStadion оценить пятизвездный уровень сервиса Motorsport Tickets смогут и голландские болельщики.

Motorsport Network – глобальный лидер в сфере цифровых СМИ для поклонников автомобилей и автоспорта. Каждый месяц услугами платформы Motorsport Network пользуется 56 миллионов человек в 81 странах. Среди проектов компании – ведущие гоночные сайты Motorsport.com и Autosport.com, автомобильные сайты Motor1.com и InsideEVs.com, видеосервис Motorsport.tv и сервис Motorsport Tickets.

Проекты Motorsport Network выстроены вокруг клиента, используют наиболее современные технологии и создают максимально эффективный продукт. Готовящаяся в настоящий момент к выходу на рынок новая платформа Motorsport Tickets предоставит массу возможностей не только болельщикам, но и представителям гоночных трасс и чемпионатов.

Дейл Бэллентайн, генеральный директор SportStadion: «Я чрезвычайно воодушевлен перспективами, которые открываются перед нами. Motorsport Ticket представляет собой прекрасную платформу, которая будет работать особенно эффективно благодаря знаниям о рынке, накопленным SportStadion. А также решениям, которые позволяют болельщикам еще лучше прочувствовать атмосферу события – к примеру, концепции Оранжевой трибуны, которая стала хорошо известна в последние годы. В ближайшее время мы планируем дальнейший рост – как количественный, так и с точки зрения диапазона наших предложений для покупателя».

Мехул Кападия, управляющий директор Motorsport Network: «В Motorsport Network мы стремимся к расширению географического охвата и глубины понимания своей аудитории. И интеграция нашего голландского бизнеса в структуру Motorsport Tickets увеличит нашу аудиторию и обеспечит аудитории более широкий выбор. Это станет новым шагом вперед и для наших партнеров в лице гоночных трасс и гоночных серий. Мы однозначно заявляем о своей стратегии: мы инвестируем в людей, в технологии и в новые площадки».