Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет
FIA сурово наказала гонщика, который уже сам объявил об уходе из автоспорта
В прошлом году итальянский картингист Лука Корбери устроил массовую драку на чемпионате мира. По ходу заезда он столкнулся с Паоло Ипполито и выбыл из гонки. Разозлившись, Корбери швырнул бампер в соперника, который смог продолжить заезд.
После финиша Корбери и его окружение накинулось на Ипполито, устроив драку. Затем Лука принес извинения за инциден и объявил, что навсегда уходит из гонок, но FIA все равно начала формальное расследование эпизода.
В прошлом месяце Международный трибунал FIA провел слушание по этому инциденту, а в понедельник вынес вердикт. Трибунал отстранил Корбери от любых соревнований по эгидой FIA на 15 лет, отметив, что его поведение несло опасность для здоровья всех участников гонки, включая его самого.
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|Люк Смит