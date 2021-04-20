Картингист швырнул в соперника бампер по ходу гонки. Его отстранили на 15 лет

В прошлом году итальянский картингист Лука Корбери устроил массовую драку на чемпионате мира. По ходу заезда он столкнулся с Паоло Ипполито и выбыл из гонки. Разозлившись, Корбери швырнул бампер в соперника, который смог продолжить заезд.

После финиша Корбери и его окружение накинулось на Ипполито, устроив драку. Затем Лука принес извинения за инциден и объявил, что навсегда уходит из гонок, но FIA все равно начала формальное расследование эпизода.

В прошлом месяце Международный трибунал FIA провел слушание по этому инциденту, а в понедельник вынес вердикт. Трибунал отстранил Корбери от любых соревнований по эгидой FIA на 15 лет, отметив, что его поведение несло опасность для здоровья всех участников гонки, включая его самого.