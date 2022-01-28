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КАМАЗ участвует в благотворительном проекте: не упустите шанс выиграть уникальные призы

Вы можете сделать пожертвование и принять участие в розыгрыше компьютера и клавиатур, в которые встроены детали раллийного КАМАЗа

КАМАЗ участвует в благотворительном проекте: не упустите шанс выиграть уникальные призы
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27 января стартует благотворительный розыгрыш компьютера и десяти клавиатур, которые созданы в результате коллаборации мировых брендов MAN-MADE, HyperX и легендарной команды «КАМАЗ-мастер». Девайсы выполнены в стиле российского коллектива: в корпусы ПК и клавиатур встроены части участвовавшего в «Дакаре» грузовика КАМАЗ. Более того, сам компьютер выполнен в виде машины «Синей Армады», как бы являясь копией знаменитой техники.

Компьютер в стиле гоночного грузовика «КАМАЗ-мастер»

Компьютер в стиле гоночного грузовика «КАМАЗ-мастер»

Фото: Пресс-служба Red Bull/«КАМАЗ-мастер»

Собранные деньги будут направлены в некоммерческий благотворительный фонд Wings for Life для финансирования исследований, помогающих в лечении людей с травмами спинного мозга, и улучшения качества их жизни.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо бесплатно зарегистрироваться на странице www.viprize.org/kamaz и сделать пожертвование в благотворительный исследовательский фонд Wings for Life. К розыгрышу можно присоединиться в период с 27 января (12:00 часов) до конца дня 28 марта. В зависимости от суммы взноса участник получает определенное количество фишек для розыгрыша, с которыми могут стать доступны:

  • Розыгрыш эксклюзивного компьютера от MAN-MADE, собранного из кузова грузовика «КАМАЗ-мастер», участвовавшего в ралли «Дакар-2021»;
  • Онлайн-знакомство с победителем «Дакар» 2021 и 2022 года Дмитрием Сотниковым;
  • Шанс получить одну из 10 лимитированных механических клавиатур от HyperX и карточки с автографом от Дмитрия Сотникова.

Разыгрываемый уникальный компьютер вобрал в себя внушительную по производительности начинку. Сердцем ПК является процессор Intel Core i7 в паре с топовой видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080 оригинального исполнения. Такой набор обеспечит обладателя не только серьезным запасом мощности, но и самыми передовыми технологиями, такими как трассировка лучей. А накопитель и оперативная память от Kingston не заставят пользователя сомневаться в надежности системы.

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