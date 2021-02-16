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Какие машины будут стартовать в Ле-Мане через 10 лет? Lotus показала

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Какие машины будут стартовать в Ле-Мане через 10 лет? Lotus показала
Автор:
, журналист (Global)

Британский произволитель спорткаров представил тизер прототипа с электромотором, источником вдохновения для которого стал реактивный истребитель

Проект E-R9 был создан дизайнерпами Lotus Engineering в ознаменование 40-летия компании. Главными темами работы стали аэродинамика и электрические силовые установки.

Особенность машины в том, что кузовные панели по замыслу разработчика смогут менять форму по воле того, кто сидит за рулем – или даже автоматически. Это позволит снизить лобовое сопротивление на прямых и добавить прижима в поворотах. 

Главный аэродинамик Lotus Ричард Хилл, который был одним из руководителей проекта, отметил: «Мы пытались раздвинуть границы того, что возможно сегодня, и экстраполировать развитие технолггий на будущее. 

В Lotus E-R9 задействованы те приемы, которые, как нам кажется, [к 2030 году] станут доступны на практике».  

Его коллега Луи Керр добавил: «Технологии батарей и передачи энергии совершенствуются год за годом. К 2030-му мы получим батареи на смешанных ячейках, которые можно будет оперативно подзаряжать на пит-стопах».

Разработчики оценивают суммарную мощность машины в 2000 л.с., а цифра 9 в ее названии отсылает к модели Mark IX, которая выиграла «24 часа Ле-Мана» в 1955 году. Черно-золотая ливрея, по мнению авторов, напомнит об успехах Lotus в Формуле 1, когда Эмерсон Фиттипальди и Марио Андретти принесли команде чемпионские титулы 1972 и 1978 годов.

Прототип Lotus 2030 года с электромотором

Прототип Lotus 2030 года с электромотором
1/4

Фотограф: Lotus

Прототип Lotus 2030 года с электромотором

Прототип Lotus 2030 года с электромотором
2/4

Фотограф: Lotus

Прототип Lotus 2030 года с электромотором

Прототип Lotus 2030 года с электромотором
3/4

Фотограф: Lotus

Прототип Lotus 2030 года с электромотором

Прототип Lotus 2030 года с электромотором
4/4

Фотограф: Lotus

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Автор Гэри Уоткинс

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