Проект E-R9 был создан дизайнерпами Lotus Engineering в ознаменование 40-летия компании. Главными темами работы стали аэродинамика и электрические силовые установки.

Особенность машины в том, что кузовные панели по замыслу разработчика смогут менять форму по воле того, кто сидит за рулем – или даже автоматически. Это позволит снизить лобовое сопротивление на прямых и добавить прижима в поворотах.

Главный аэродинамик Lotus Ричард Хилл, который был одним из руководителей проекта, отметил: «Мы пытались раздвинуть границы того, что возможно сегодня, и экстраполировать развитие технолггий на будущее.

В Lotus E-R9 задействованы те приемы, которые, как нам кажется, [к 2030 году] станут доступны на практике».

Его коллега Луи Керр добавил: «Технологии батарей и передачи энергии совершенствуются год за годом. К 2030-му мы получим батареи на смешанных ячейках, которые можно будет оперативно подзаряжать на пит-стопах».

Разработчики оценивают суммарную мощность машины в 2000 л.с., а цифра 9 в ее названии отсылает к модели Mark IX, которая выиграла «24 часа Ле-Мана» в 1955 году. Черно-золотая ливрея, по мнению авторов, напомнит об успехах Lotus в Формуле 1, когда Эмерсон Фиттипальди и Марио Андретти принесли команде чемпионские титулы 1972 и 1978 годов.