Как получить гоночную лицензию и какие они вообще бывают?

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В прошлом году мне пришлось пройти настоящий квест, чтобы получить гоночную лицензию. Это документ, без которого ты не имеешь права выходить на старт официальных соревнований — то есть тех, которые проводятся под эгидой автоспортивной федерации. Для всяческих нелегальных и любительских гонок она, конечно же, не нужна.

Лицензии делятся на несколько категорий в зависимости от того, в каких гонках ты собираешься выступать. Начальный уровень – это Е. Её может получить кто угодно, если есть водительские права. Для этого можно, например, приехать на ADM Raceway, специально обученные сотрудник проверит знание флаговой системы, отксерит паспорт, проверит медсправку и водительское удостоверение – и вперёд, теперь ты официально гонщик.

Но я собирался стартовать не где попало, а в целом Кубке России (в рамках так серии РСКГ). Точнее, на одном из его этапов, который проходил на Moscow Raceway под Волоколамском – на автодроме стоимостью 150 миллионов долларов, спроектированном под Формулу 1. Причём ещё и в составе одной из сильнейших команд российского автоспорта — LADA Sport ROSNEFT. Уровень Кубка России — это уже следующая категория лицензий, D. А её уже не дают всем подряд. В этом-то и была вся сложность — ведь я ни в каких гонках сам за рулём не ездил, хотя в своё время работал на автодромах и был в штабе организаторов.

Несколько лет назад всё было проще: даже для лицензии D достаточно было показать в федерации письмо от лицензированной команды или тренера о том, что ты знаешь правила и справишься с управлением гоночной машиной на трассе. Но недавно всё изменилось: теперь на слово никому не верят, и претендент должен проехать как минимум две официальные гонки в каком-то из чемпионатов уровнем ниже РСКГ. Я выбрал для этого чемпионат Республики Татарстан, который шёл и зимой, и весной на автодроме Canyon в Казани. Кстати, это прекрасный выбор для того, чтобы начать гоночную карьеру: много участников, есть у кого поучиться, и стоимость, по автоспортивным меркам, очень доступная.

Как ни смешно, но первую же свою гонку я закончил «на тумбочке» — то есть попал в тройку призёров и поднялся на подиум в своем классе. Во второй гонке всё пошло не так: подвела техника, и я даже не смог стартовать. Но и тех километров, которые я успел проехать, оказалось достаточно, чтобы получить нужный протокол от организаторов. Дальше его следовало предъявить легендарному Бончу – человеку, которого, как оказалось, знают все, кроме меня. Михаил Михайлович Бонч-Осмоловский, специалист Российской автомобильной федерации, железной рукой отбирает (и безжалостно отсеивает) претендентов на статус участника чемпионата страны.

Лицензию дадут только после одобрения им твоей кандидатуры – а одобрит он тебя только после сдачи экзамена на знание флаговой сигнализации, правил и регламентов. Задача непростая – и дело даже не в том, что нужно выучить много всего о флагах и поведении на трассе.

Сложность в том, что ты должен обладать уймой информации, не совсем профильной для гонщика. Помните, в экзамене на водительские права, которые сдавали многие из вас, были вопросы интуитивно понятные – а были и такие, где логику найти просто не получалось? Например, за сколько метров нужно остановиться перед железнодорожным переездом. Мало кто помнит, что затормозить нужно за 15 метров до знака – да и никто так не делает в реальной жизни: если вы оставите место для трёх машин перед собой, туда влезет пять умников. Так же и на экзамене у Бонча: например, я должен был знать правила подачи протеста и апелляции. Зачем мне это учить, если это – забота менеджера команды? На мои возражения Михаил Михайлович предложил мне попробовать свои силы в руководстве командой, но таких планов у меня нет.

В этом году я не просто расширил программу участия, стал полноценным пилотом заводской комады LADA Sport ROSNEFT, за которую поеду во всех гонках сезона. Снова нужна лицензия: её положено обновлять каждый календарный год. К счастью, ни две гонки в Казани, ни экзамен у Бонча для этого уже требуются: достаточно медицинской справки и свежего фото. Если, конечно, у федерации нет особых причин тебе отказать. Это снова будет лицензия D.

А кстати: какие ещё бывают лицензии?

Вообще их довольно много, но общий принцип такой: чем больше мощности приходится на тонну веса, тем круче должна быть лицензия. Что, согласитесь, логично. Два-три килограмма на лошадиную силу, то есть от 333 до 500 сил на тонну » это лицензия класса С. С такой лицензией можно управлять, допустим, гоночной Ferrari 458 Italia GT3: у этого автомобиля около 2.2 кг на силу.

Самый быстрый пилот команды LADA Sport ROSNEFT, за которую я поеду в этом сезоне, Кирилл Ладыгин, выиграл на такой машине Европейскую серию «Ле-Ман». А вот для выступлений в более скоростном ле‑мановском классе LMP2 ему потребовалась лицензия В: с мощностью 600 сил и весом 900 кг выходило уже 1.5 кг на одну л.с. Речь идёт о спортпрототипе BR01, на котором Кирилл сумел стать бронзовым призёром легендарной гонки «24 часа Ле-Мана».

Кирилл Ладыгин Фото: Evgeniy Safronov

У Формулы 1 соответствующее соотношение меньше единицы – и тут в теории нужна лицензия А. Но на самом деле в чемпионат мира не пустят без так называемой «суперлицензии». Это инструмент, который международная федерация (FIA) использует для выстраивания правильной, по их мнению, иерархии гоночных классов и поддержки «младших» по отношению к Формуле 1 серий. Чтобы получить суперлицензию, надо набрать 40 специальных баллов в этих самых «младших» сериях — Формуле 4, Формуле 3, Формуле 2 и других. Чем мощнее машина, чем больше разных трасс и соперников, тем больше баллов. Ну и, конечно, призёры «младших» серий зарабатывают больше очков, чем аутсайдеры (которые могут и вообще не заработать).

Эти 40 баллов можно набрать одним махом, заняв, скажем, третье место в чемпионате Формулы 2. А можно набирать их постепенно: до пандемии на это давали три последних года, сейчас сделали небольшую поблажку – можно выбрать три сезона из последних четырёх. Из россиян суперлицензию смогли получить только пятеро; имена четверых из них вы наверняка помните – выходившие на старт чемпионата мира Петров, Сироткин, Квят и Мазепин. Ещё один – Роберт Шварцман, пока не продвинувшийся пока дальше тестов.

В общем, лицензию получить не так просто, а вот потерять можно буквально за секунду. Основанием для этого может послужить, к примеру, нарушение ПДД, если оно влечет лишение прав. Или неспортивное поведение – к примеру, если по ходу гонки швырнуть в соперника оторванный бампер от карта...