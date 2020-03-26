Как Motorsport.tv меняет нашу привычку смотреть гонки

Президент Motorsport.tv Эрик Гилберт рассказал о том, как выросло направление гоночных онлайн-трансляций за последние два года и к чему готовиться любителям автоспорта в ближайшее время.

Eric Gilbert, Founder of Motorsport.com Photo by: Motorsport.com Motorsport.tv pack shot Photo by: Motorsport.com

Эрик, расскажите нам о Motorsport.tv: что эта платформа может предложить гоночному болельщику?

Это сайт с множеством гоночных трансляций. На языке бизнеса это называется OTT, то есть видео по запросу. В 2018 году мы работали по подписной модели, а в прошлом году перешли на фримиум-модель, которая сочетает в себе возможность подписки и бесплатный контент с рекламой.

Этот переход позволил нам проявить большую гибкость в переговорах с обладателями коммерческих прав на различные автоспортивные соревнования, а также с создателями разнообразного гоночного контента.

Что касается болельщиков, то теперь мы можем предложить им множество разных возможностей, чтобы они смотрели гонки, так как им удобно: это и бесплатные прямые трансляции, и короткие нарезки лучших моментов, и длинные подробные передачи об автоспорте, и премиальный гоночный контент по доступной цене.

Когда несколько месяцев назад мы добавили к нашим платным трансляциям бесплатные, органическая посещаемость Motorsport.tv значительно выросла. А еще это привело к удвоению нашей базы подписчиков всего за 2-3 месяца.

В этом году мы добавим для любителей автоспорт третью возможность следить за гонками с помощью Motorsport.tv. Вместе с бесплатными эфира и помесячной подпиской мы предложим болельщикам видео с оплатой за просмотр. Теперь не нужно платить сразу за доступ на месяц или год: можно будет купить только одну нужную вам трансляцию. Это популярная модель среди кионсервисов.

Мы опробовали этот способ на фильме «Герои», сделанном сетью Motorsport Network. В ближайшее время мы предложим болельщикам такую модель просмотра других фильмов на тему гонок.

На наших глазах Motorsport.tv становится международной платформой для распространения гоночного видео по всему миру. Это прекрасная возможность для обладателей коммерческих прав и зрителей – теперь у болельщиков есть главная платформа, где они могут найти колоссальное количество онлайн-трансляций и другого гоночного видео.

#912 Absolute Racing Porsche GT3 R: Dirk Werner, Matteo Cairoli, Thomas Preining Photo by: Porsche Motorsport Start action Photo by: Porsche Motorsport

Что конкретно можно посмотреть на Motorsport.tv?

Наше главное преимущество – прямые трансляции разных гонок. В 2019 году мы показали более 1000 автоспортивных соревнований впрямую: это были этапы чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC), мировой Супербайк, несколько других серий под эгидой мотоциклетной федерации FIM, главный японский чемпионат Super GT, различные первенства в категории GT, а также самостоятельные гонки, не входящие в календарь больших чемпионатов.

Именно прямые эфиры стали основным поводом оформить подписку на Motorsport.tv: трансляции многих гоночных серий доступны только нашим подписчикам. Еще одно преимущество такой подписки – возможность посмотреть гонку, даже если пропустил прямой эфир. Запись выкладывается на сайт сразу после финиша.

А еще у нас колоссальное количество архивных записей. Мы любим гонки и считаем сохранение гоночного наследия частью нашей миссии. Отчасти поэтому Motorsport.tv стала единственным видеосервисом, где можно увидеть всю историю 24 часов Ле-Мана: в нашей базе собран наиболее полный архив трансляций суточного марафона в Ле-Мане за всю историю. А еще нам принадлежит архив Duke Video.

Volker Weidler, Johnny Herbert, Bertrand Gachot, Mazda 787B Photo by: Motorsport Images Start action Photo by: JEP / Motorsport Images

Вы основали Motorsport.com на заре развития интернета, а теперь с нуля создали Motorsport.tv. В чем сходства и различия двух этих историй?

Пожалуй, главным отличие между Motorsport.com и Motorsport.tv стало время появления этих платформ на рынке. Когда возник Motorsport.com интернет-издания только набирали обороты: рынок был пуст и открыт для всех. Мы росли вместе со всеми.

С Motorsport.tv все по-другому. Эта платформа появилась два года назад на переполненном и сверхконкурентном рынке стриминговых сервисов. И это более серьезный вызов, чем прежде. Впрочем, нам в Motorsport Network нравятся сложные задачи – а наши цели выходят далеко за рамки краткосрочных достижений.

В конце концов, Motorsport Network – это медиа-технологическая компания. В нашем бизнесе успех сопутствует смелым. Только так можно создать настоящую ценность для наших инвесторов.

Motorsport Heroes filming Photo by: Malcolm Griffiths Mika Hakkinen, McLaren, David Coulthard, McLaren, Michael Schumacher, Ferrari Photo by: Motorsport Images

Как с технической точки зрения устроена платформа Motorsport.tv?

Большую часть Motorsport.tv мы создали самостоятельно: над этим проектом трудились наши собственные разработчики, UI-эксперты, дизайнеры и инженеры. Мы приложили много усилий, чтобы построить Motorsport.tv с нуля. Мы начали в 2018 году, а сейчас у нас есть подробная дорожная карта на ближайшие 2-3 года. И мы рассчитываем запустить много всего интересного.

Как Motorsport.tv сочетается с другими проектами Motorsport Network?

Motorsport.tv превратилась в целую экосистему, которая предоставляет видео для всех остальных проектов нашей компании. Благодаря Motorsport.tv мы можем показывать прямые трансляции, гоночные фильмы и остальные видео всей нашей аудитории по всему миру: внедренный функционал позволяет легко и быстро встраивать наши видео на другие сайты.

И это следующий этап работы. Сейчас мы создаем CMS, которую можно будет легко объединить с другими системами администрирования сайтов. По сути, это расширение, позволяющее не просто интегрировать наш плеер к себе на сайт, но и управлять гоночным видеоконтентом, не покидая собственной CMS.

Мы уже можем предложить различным гоночным сериям гоночный видеосервис под ключ. Чемпионаты смогут использовать наши технологические решения, чтобы предложить зрителям онлайн-трансляции под собственным брендом.

Параллельно мы развиваем b2b-модель для партнеров в разных странах. С этой моделью мы сможем предложить нашим региональным клиентам готовую платформу, технологию, сильный бренд и, разумеется, видеоконтент. Это взаимовыгодное сотрудничество: наши партнеры в разных странах намного лучше понимают потребности местной аудитории, а с нашей платформой у них появляется готовое решение для завоевания рынка.

Что ждет Motorsport.tv дальше?

Я бы не хотел называть Motorsport.tv «гоночным Нетфликсом», «гоночным Ютьюбом» или «гоночным Твитчем». Я убежден, что мы должны создать собственный сильный бренд, в котором объединятся сильнейшие стороны ведущим мировых видеоплатформ. Но что еще важнее, в сердце этого бренда всегда будут гонки.

Если говорить о бизнес-модели, то Motorsport.tv объединит их все: подписка для эксклюзивных трансляций, бесплатные эфиры с рекламой, возможность купить просмотр одного видео и UGC-модель, при которой пользователи сами загружают свой контент.

Наша цель – создать среду, в которой болельщики смогут следить за своими любимыми чемпионатами, командами и гонщиками, а также участвовать в гоночных событиях. В следующем году мы запустим интерактивные проекты, которые позволят нашим зрителям поучаствовать в эфирах Motorsport.tv.