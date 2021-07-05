Motor Valley Fest: как будет выглядеть автоспорт будущего

Автоспорт всегда был испытательным полигоном для новых технологий, которые рано или поздно добирались до серийных автомобилей и мотоциклов. Главный тренд последних лет — переход на электрические и гибридные силовые установки — отозвался развитием соответствующих видов соревнований, которые снова служат стартовой площадкой для инноваций.

Motorsport.com выступил модератором круглого стола на эту тему, состоявшегося в рамках фестиваля Motor Valley Fest 2021; в нём приняли участие представители крупных компаний и гоночных команд — участников авто- и мотоспортивной индустрии.

«В начале 2000-х, после многих лет участия в Чемпионате мира по супербайку, мы пошли на серьёзные инвестиции в MotoGP, — сказал Давиде Барана, технический директор Ducati Corse. — Технологический результат последовал немедленно: MotoGP — чемпионат, предназначенный для спортпрототипов, где у нас есть максимальная свобода экспериментов. То, чему мы научились, будет реализовано в SBK, чтобы затем воплотиться в потребительских продуктах. Быстрый серийный байк гораздо ближе к гоночному мотоциклу, чем в случае с автомобилями».

«Переход на электрические силовые установки — необратимый процесс, который уже идёт. Но автомобильный спорт должен прежде всего вызывать эмоциональный отклик у зрителей. Если источник этих эмоций — впечатляющее ускорение, то электромобили подходят для этого как нельзя лучше. Но если эмоции вызываются рёвом бензиновых моторов, то нам нужны технологии, способные вдохновить болельщиков. Отсутствие звука может разрушить всё».

Говоря о звуке, стоит вспомнить об одной категории, на которую почти не обратили внимания при переходе на гибриды в 2014-м. Франц Тост, руководитель команды Scuderia AlphaTauri: «Рев Ferrari V10 был золотым веком музыки в автоспорте; теперь же у нас — гибридные двигатели V6, демонстрирующие экологическую устойчивость. Начиная со следующего года, мы будем постоянно увеличивать процент использования синтетических добавок и натуральных волокон. Мы упорно работаем над тем, чтобы перейти на стопроцентное биотопливо; чистая энергия —наша цель в самом ближайшем будущем».

Energica сразу сделала электропривод своим флагманом. Три года назад эта компания создала MotoE, класс гоночных байков в составе уик-энда MotoGP, в котором участвуют полностью электрические мотоциклы. «Наша последняя гонка прошла в Ассене в рамках MotoGP после основного заезда. Но это не лишило нас благосклонности публики, которая осталась на трибунах несмотря на то, что главный заезд уже завершился», — говорит Франко Чеволини, президент Energica, — «В гонках важен хронометраж: побеждает тот, кто едет быстрее».

«Электробайк не издает шума, когда он стоит на месте, но в движении он звучит как турбина! Это характерный и хорошо различимый звук — тот, что заставляет оборачиваться людей на улицах», — продолжает Чеволини.

Говоря о городских улицах, нужно вспомнить и об электросамокатах, бум которых мы наблюдаем сейчас в крупных городах. Никола Шимека, основатель Ycom: «У нас была идея создать чемпионат мира по микромобилям, Формулу-1 среди скутеров — разработать его с чистого листа. Речь идёт о создании спортивной дисциплины, которой никогда раньше не было, как это произошло с картингом в эпоху гоночных машин. Теперь у нас есть агрегат, чрезвычайно близкий обычному потребителю — управляемый стоя, с высоким рулём и маленькими колёсами. И мы чувствуем огромный интерес к нему — даже со стороны некоторых пилотов MotoGP, которые потестили всю нашу линейку».