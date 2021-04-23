InsideEVs объявляет даты проведения цифрового симпозиума Electric Days Digital

Майами, 22 апреля, 2021 – Во всемирный День земли Motorsport Network и InsideEVs, наиболее авторитетный портал об электромобилях, объявили о проведении 20 и 21 сентября на территории США американской версии онлайн-симпозиума Electric Days Digital. Впервые этот формат был опробован в Италии в начале года. Событие полностью пройдет в онлайн-режиме и будет общедоступным. Цель мероприятия – поднять интерес к электромобилям в США и повысить уровень осведомленности американской аудитории о современных технологиях.

В рамках Electric Days Digital проходят презентации, интервью и круглые столы, которые сопровождаются публикацией большого числа материалов. Electric Days Digital пройдет одновременно с Днем нулевых выбросов (20 сентября) и перед самым началом Американской недели электромобилей (NDEW), которая начнется 25 сентября и продолжится до 3 октября. Компания Plug In America, многолетний координатор NDEW, также станет медиа-партнером Electric Days Digital.

Многие мероприятия в рамках симпозиума будут проведены редакторами InsideEVs, которые являются признанными экспертами в сфере электромобилей. Речь, в частности, о Кайле Коннере, действующем обладателе рекорда соревнований EV Cannonball Run, и Томе Малони, постоянном авторе материалов о технологиях подзарядке и инфраструктуре.

В мероприятиях примут участие представители автопроизводителей – вплоть до генеральных директоров, – то есть те самые люди, которые дают зеленый свет разработке электромобилей и организации их серийного производства. Специальными гостями симпозиума станут эксперты из других сфер, а также SMM-инфлюэнсеры.

Electric Days Digital является ценным инструментом для повышения уровня знаний об электромобилях и их потребительских преимуществах – в том числе благодаря материалам, которые по ходу мероприятия будут опубликованы на www.electricdays.us и www.insideevs.com. Две этих платформы будут активно использованы для информирования аудитории о существующих решениях в сфере электромобилей и о том, как эти решения помогают удовлетворять повседневные потребности аудитории.

Наконец, сайт InsideEVs по ходу Electric Days Digital озвучит результаты своего первого масштабного опроса потенциальных покупателей электромобилей. Опрос затронет тысячи людей с самым разным отношением к электромобилям – от людей с минимальным уровнем знаний до тех, кто задумывается о покупке второго электромобиля после позитивных результатов владения первым. Конкретные вопросы будут подготовлены редакторами InsideEVs совместно с работающими в отрасле экспертами и аналитиками.

В ближайшие месяцы будет представлена полная программа мероприятия, а также полный список спонсоров и партнеров Electric Days Digital.

Джон Нефф, главный редактор автомобильных изданий Motorsport Network: InsideEVs в течение нескольких лет содействуют продвижению электромобилей на мировой авторынок, и результаты этой активности налицо. Electric Days Digital дают нам возможность в подробностях рассказать публике о будущем этой сферы и продемонстрировать преимущества электромобилей не только для окружающей среды, но и для нашей повседневной жизни. Ваш следующий автомобиль вполне может быть электрическим – и Electric Days Digital расскажет, какую пользу вы от этого получите.

Филиппо Сальца, президент автомобильного подразделения Motorsport Network: Электромобили уже стали реальностью, но переход к их массовому использованию только начинается. А прежде чем потребитель доверится новой технологии, эта технология должна быть ему объяснена во всех деталях. Мы запустили этот процесс в рамках Electric Days Italy и планируем развивать его в США и на других ключевых рынках по всему миру.

О компании Motorsport Network

Motorsport Network – площадка, на которой собираются миллионы поклонников автомобилей и автогонок. Мы не даем остыть их страсти, рассказывая о самых важных сюжетах завтрашнего дня уже сегодня и предоставляя доступ к уникальным информации и впечатлениям. Мы – органичная часть автомобильной и автоспортивной отрасли в период увлекательных изменений, которые обеспечивают невероятные возможности, и с помощью нашей единой цифровой платформы мы делаем эти возможности доступными для нашей аудитории. Вместе мы создаем сообщество, которое дарит каждому уникальные впечатления и открывает мир автомобилей и автоспорта новому поколению поклонников.