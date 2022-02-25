INDYCAR и Motorsport.com подвели итоги крупнейшего опроса болельщиков

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Сент-Питерсберг (США), 25 февраля 2022 года – INDYCAR и Motorsport Network обнародовали сегодня ключевые выводы, сделанные по итогам Глобального опроса болельщиков INDYCAR 2022 года, который был предпринят Motorsport Network по заказу INDYCAR и результаты которого были проанализированы Nielsen Sports, всемирно признанным специалистом в сфере сбора и анализа данных. Опрос проводился на 11 языках с помощью группы сайтов Motorsport.com, и в нем приняли участие больше 53 000 болельщиков из 147 стран. Опрос подтвердил, что INDYCAR сохраняет лояльное сообщество болельщиков, в последние годы расширяя его благодаря более молодой и в целом более разнообразной в демографическом плане категории.

В целом не стало сюрпризом, что 56 % опрошенных живут в США – также в пятерку стран, где активнее всего интересуются происходящим в американской серии, вошли Великобритания, Франция. Япония и Канада. Это подтверждает, что NTT INDYCAR SERIES пользуется популярностью на международном уровне. При этом аудитория становится менее однообразной – в частности, 37 % от нее составляют болельщики в возрасте до 35 лет, а 12,2 % - женщины. Столь высокая доля женщин зафиксирована лишь во второй раз за все время проведения Motorsport Network опросов, связанных с отношением отношением болельщиков к той или иной гоночной серии.

Фото: IndyCar

«INDYCAR развивается – и развивается очень быстро, – заявил в связи с обнародованием выводов Марк Майлз, президент и генеральный директор Penske Entertainment Corporation. – Аудитория считает наш продукт ярким и конкурентоспособным. Мы привлекаем новых талантливых пилотов – и это отражается в нашем успехе по привлечению новых болельщиков. Сейчас нам начинаем очередной, весьма значимый для INDYCAR сезон – и мы вдохновлены той картиной, которую увидели по итогам глобального опроса болельщиков INDYCAR. Мнения болельщиков дают нам понять, что NTT INDYCAR SERIES ждет блестящее будущее, и начинается оно прямо сейчас».

В целом болельщики оценивают американскую гоночную серию очень высоко. В пятерку эпитетов, которые употреблялись по отношению к ней чаще всего, вошли «яркая», «увлекательная», «развивающаяся», «опасная» и «с высоким уровнем конкуренции» (последний эпитет признали актуальным более 80 % болельщиков).

Выводы глобального опроса болельщиков INDYCAR, предпринятого Motorsport Network, дают понять, что болельщики предпочитают смотреть гонки вживую – главным образом, по телевидению. Большинство болельщиков смотрят заезды по кабельному телевидению или на стриминговых видеосервисах, которые сейчас опережают по количеству зрителей эфирное телевидение. Платный доступ при этом является важным ограничением для зрителей на ряде рынков, уменьшая аудиторию прямых трансляций. Вне гоночных уик-эндов главным источником информации для болельщиков являются соцсети – в особенности для болельщиков младше 35 лет.

Судя по ответам участников вопроса, болельщики INDYCAR активно интересуются виртуальными гонками – причем около половины респондентов пользуются симуляторами еженедельно. Процент таких людей достигает 85 среди болельщиков в возрасте от 18 до 24 лет и составляет 75 среди болельщиков в возрасте от 25 до 34 лет. Таким образом, готовящаяся к выходу игра, посвященная INDYCAR, наверняка будет востребована аудиторией.

«Было здорово работать над проектом самого крупного глобального опроса болельщиков INDYCAR и прийти к очевидным выводам, что серия INDYCAR уверенно прогрессирует, – сказал по случаю представления первых результатов опроса Джеймс Аллен, президент Motorsport Network. – INDYCAR – ведущая гоночная серия класса формул в Северной Америке, но она на протяжении долгого времени пользуется популярностью на других континентах – так как ее участниками были пилоты из разных стран мира.

Фото: IndyCar

Сейчас присутствие среди участников представителей разных стран четко отражено в результатах опроса – множество тех, кто внимательно следит за серией, живут за пределами Северной Америки. У чемпионата есть лояльные зрители всех возрастных групп – особенно в США. Но особого внимания заслуживают выводы относительно увеличения доли новых, молодых болельщиков – а также женщин. Благодаря интернету доступ к богатому контенту, связанному с серией INDYCAR, возможен теперь из любой точки мира – и стать фанатом серии может каждый. Само собой, важную роль в будущем серии должны сыграть игры и киберспорт. Уверен, будет очень интересно следить за тем, как серия будет развиваться в ближайшие годы».

Интерес к посещению гонок по-прежнему высок – несмотря на глобальную пандемию коронавируса. Больше 80 % респондентов высказали желание лично побывать на соревнованиях, в то время как почти половина опрошенных уже побывали на гонках хотя бы раз за последние 5 лет. Пожалуй, главный фактор, который препятствует реализации таких планов – проведение гонок исключительно в Северной Америке.

С точки зрения экологии молодые болельщики считают крайне важным инициативы, связанные с забой об окружающей среде. И хотя большинство болельщиков в целом удовлетворены действиями INDYCAR в этом направлении, больше 20 % болельщиков-женщин считают, что в этой сфере серия могла бы действовать еще активнее.

«После того как мы с успехом провели глобальный опрос болельщиков Ф1, было настоящим удовольствием поучаствовать благодаря Motorsport Network в другом глобальном опросе на тему гонок. Наше сотрудничество позволяет получить интересную информацию о гоночных турнирах и о мнениях болельщиков, что помогает развивать соревнования и привлекать новую аудиторию. Я с нетерпением жду возможности запустить вместе с Motorsport Network новый опрос и узнать еще больше о глобальной аудитории автоспорта», – прокомментировал событие Найджел Гич, старший вице-президент Nielsen Sports по работе с международными гоночными чемпионатами.

Обнародование выводов, сделанных по результатам опроса, было приурочено к первому этапу нового сезона 2022 NTT INDYCAR SERIES. Обнародованные материалы включают в себя данные о размере и демографических характеристиках аудитории, отношении болельщиков к серии, их симпатиях по отношению к гоночным трассам, командам и пилотам – а также тому, как болельщики получают информацию о происходящем в серии.

Фото: IndyCar

Также первые выводы глобального опроса болельщиков INDYCAR включают в себя следующую информацию:

- в пятерку самых популярных гонок серии входят «500 миль Индианаполиса», а также этапы на трассах в Лонг-Биче, Лагуна-Секе, Сент-Питерсберге и автодроме «Роуд Америка»

болельщики INDYCAR поддерживают наличие в календаре трасс трех типов (овальные, городские и автодромы) и считают, что эта комбинация представляет собой наилучшую комбинацию для оценки таланта гонщиков. Также пилоты считают, что баланс спортивной и развлекательной составляющей в серии сейчас более грамотный, чем 3 года назад.

В будущем болельщики хотели бы увидеть:

- большее разнообразие поставщиков ключевых агрегатов

- сохранение двойной порции очков по итогам «500 миль Индианаполиса»

- минимальное вмешательство судей в борьбу

- приоритет контроля над расходами и обеспечения плотной борьбы над технической продвинутостью автомобилей

- также болельщики не хотели бы изменений в формате гонок и не особо хотят изменений в формате квалификации

- почти 80 % болельщиков болеют за какие-либо команды или гонщиков

болельщики в возрасте до 24 лето особенно склонны к поддержке пилотов – также как болельщики из Центральной и Южной Америки и из Азиатско-Тихоокеанского региона

самой популярной командой с 19 % голосов стала Penske, второе место поделили Andretti и McLaren SP

- Ромен Грожан стал самым популярным пилотом INDYCAR с результатом в 12 % (а в тройку любимых пилотов его включили 32 %). Пато О`Уорд стал вторым, Хелио Кастроневес – третьим, Скотт Диксон – четвертым, Александр Росси – пятым (и самым популярным из американских пилотов)

- в число 5 гонок, где чаще всего бывали участники опроса, вошли две гонки в Индианаполисе (58,8 % и 31,3 %), а также этапы на трассах Мид-Огайо (19 %), «Роуд-Америка» (16,8 %) и Сент-Питерсберг (15 %)<

Полный текст выводов можно скачать по этой ссылке.