Гонка чемпионов впервые пройдет на снегу

В последний раз шоу-гонки ROC прошли еще в 2019 году в Мехико – после чего их в силу известных причин неоднократно отменяли и переносили. Во вторник стало известно, что следующая Гонка чемпионов состоится 5-6 февраля 2022 года – но самое интересное, что для нее выбран шведский курортный городок Пите Хавсбад, расположенный у самого Полярного круга, а заезды решено проводить по снегу и льду Балтийского моря.

Также организаторы анонсировали, что на старт выйдет кумир местных болельщиков, чемпион DTM и WRX Маттиас Экстрем, который прежде выигрывал Гонку чемпионов в личном зачете в 2006, 2007 и 2009 годах.

Его соперниками станут еще один швед Йохан Кристофферссон, отец и сын Петтер и Оливер Сольберги, легенда «Ле-Мана» Том Кристенсен и Трэвис Пастрана. Объявления о других участниках ROC стоит ожидать в ближайшее время.

Уже известно, что гонщики будут соревноваться на электрических машинах для ралли-кросса RX2e, новых 425-сильных Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport и других автомобилях, преимущественно с электрическими моторами.

«Для Гонки чемпионов это станет большим шагом вперед, – уверен ее бессменный организатор Фредрик Йонссон. – Мы продолжаем путешествие по экзотическим местам.

Пите Хавсбад можно считать возвращение к наши самым первым годам на Канарских островах. Гонки пройдут на быстрой и широкой ледовой трассе, что станет заметным отличием от заездов на стадионах, где мы выступали 15 последних лет».

В 2020 году соревнования ROC прошли в формате киберспорта.