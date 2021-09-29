После Гран При России генеральный секретарь FIA Питер Байер поделился своими впечатлениями о прошедшей гонке и рассказал, какие еще мировые автоспортивные события могут быть проведены в России в ближайшие годы.

С точки зрения FIA, Россия – важнейший игрок в международном автоспорте. И мы очень рады тому, что здесь, в России, нас встречает очень крепкая и профессиональная Федерация и надежный человек во главе нее – Виктор Кирьянов, который отлично понимает все потребности автоспорта и разделяет ценности FIA. С точки зрения FIA, Россия – страна, которая очень хорошо подходит для автоспорта. Ведь здесь мы проводим не только ГП России Формулы 1 уже восемь лет, но и Ралли «Шелковый путь», которое является этапом чемпионата FIA по ралли-рейдам, а также Баху «Россия – Северный лес», которая, в свою очередь, проходит в статусе этапа Кубка мира FIA по бахам.

Я знаю, что в России много молодых талантов, которые обладают достаточной подготовкой, чтобы выступать на самом высоком международном уровне. Также могу сказать, что мы все до сих пор вспоминаем генеральную ассамблею FIA, которая несколько лет тому назад состоялась в Санкт-Петербурге, и тот невероятный прием, который нам там оказали.

Скажите несколько слов о Формуле 1 в Сочи и ваших впечатлениях в этом году.

Я помню, как мы начинали всю историю с Гран-при России еще в 2014 году после зимних Олимпийских игр. Я помню абсолютно свежую инфраструктуру, которая нас тут встретила, а также людей, которые были готовы учиться, отлично работали и с каждым годом становились все профессиональнее. Сейчас это – одни из лучших специалистов в мире. Через год, в 2023 году, мы переберемся из Сочи в Санкт-Петербург, один из красивейших городов на планете, который нас всех совершенно очаровал во время Ассамблеи. Нас примет абсолютно новый формульный трек, на котором еще никогда не проводилась Формула 1. И тем интереснее будет организовать там этап.

Надо отметить, что у нас есть перспективы и в других дисциплинах автоспорта. И одна из возможностей, которую мы рассматриваем, это этап WRC. Россия – один из основных кандидатов на это с учетом не только любви россиян к автоспорту, но и ваших организационных навыков и понимания того, каким должен быть автоспорт.

Как Вы можете оценить работу российских маршалов и организаторов?

Могу сказать только хорошее. На самом деле, маршалы – это те люди, от которых в большей степени зависит проведение каждого Гран При, безопасность, которую они обеспечивают на треке. Я бы сказал, что они являются душой и сердцем каждой гонки. Именно по их работе можно оценить уровень подготовки автодрома к приему соревнований. Скажу честно: чем меньше я вижу этих людей во время гонки, тем больше радуюсь, так как в основном я их вижу в те моменты, когда на трассе что-то случается. И я хочу отдать должное тому высочайшему уровню подготовки этих людей, который им обеспечила Российская автомобильная федерация.

Какие у FIA есть планы по увеличению количества автоспортивных событий здесь, на территории России?

Мы считаем необходимым задействовать лучшие российские автодромы – такие как «Сочи Автодром», ведь здесь вся инфраструктура идеально подходит для проведения гонок. Безусловно, Формула 1 переедет в Санкт-Петербург – но мы сейчас находимся в процессе обсуждения с «Сочи Автодромом» автодромом проведения некоторых других совместных соревнований, в том числе этапа WEC и чемпионата Европы и чемпионата мира по картингу – ведь международные соревнования по картингу на таком уровне еще ни разу не проводились в России. Кроме того, не нужно забывать о WTCR и других подобных соревнованиях. Так что, перед нами открывается достаточно возможностей, которые можно реализовать, если работать вместе с местными организаторами и РАФ.

Все эти наши планы пока находятся в процессе обсуждения. Но вполне возможно, что совсем скоро вы услышите интересные новости!

Материал предоставлен Российской автомобильной федерацией.