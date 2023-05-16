Галерея: в Венгрии открыли новую трассу «Балатон-парк»
Гоночный комплекс, расположенный на берегу одноименного озера, стал первым новым автодромом в центральной Европе за 15 лет
Венгерская трасса получила о FIA лицензию категории 2, которая принимает принимать молодежные формульные серии, «кузовные» гонки и соревнования спорткаров.
Длина кольца составляет 4100 метров, а инвестиции в проект превысили €200 млн – кроме гоночной инфраструктуры, возвели также музей и гостиницу.
Президентом трассы является Ханох Ниссани, который в свое время стал участником пятничной тренировки на Гран При Венгрии Формулы 1 в 2005 году.
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
Фотограф: Balaton Park
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