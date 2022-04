Four Seasons и Canossa Events запускают эксклюзивный автомобильный тур по Тоскане

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Группа Four Seasons Hotels and Resorts, которая является одним из лидеров на рынке люксовых отелей, объявляет о партнерстве с входящей в Motorsport Network компанией Canossa Events. Стороны совместно предложат клиентам уникальное автомобильное путешествие по Тоскане Beyond by Four Seasons. Поездка длительностью в неделю на люксовом автомобиле позволит погрузиться в атмосферу живописной сельской Италии. Мероприятие пройдет с 24 по 30 сентября 2022 года. Гости разместятся в отеле Four Seasons во Флоренции и в ходе автомобильных поездок насладятся живописными ландшафтами, смогут посетить уникальные достопримечательности и отведать лучшие кулинарные шедевры.





Фото: Four Season Media Library

У гостей мероприятия в столице Тосканы Флоренции будет возможность сбежать из привычного комфорта их современных автомобилей в салоны винтажных машин, которые предоставляет компания Canossa Events. Команда профессиональных специалистов всегда будет готова прийти на помощь клиентам. Вместе с сотрудниками Four Seasons они смогут решить любые вопросы, начиная от ежедневных бытовых мелочей и заканчивая организацией наилучших автомобильных поездок.

«Мы всегда от чистого сердца стараемся предоставить нашим гостям лучшие впечатления и воспитываем наших сотрудников именно в этом духе, – говорит президент сети отелей Four Seasons Кристиан Клер. – Вместе с Canossa Events мы придумали для наших гостей что-то действительно захватывающее: ультра-люксовое путешествие, в котором дорога доставляет такое же удовольствие, как посещение места назначения. Маршруты пролегают по самым живописным сельским районам Тосканы и предусматривают посещения лучших виноделен и ресторанов, что возводит путешествие Beyond by Four Seasons на новый уровень представлений о люксовых автомобильных поездках».

Путешествие начнется с привественного ужина на свежем воздухе в буковом саду при отеле Four Seasons во Флоренции, за которым гостей ждет полная открытий неделя. В последующие дни участники посетят винодельню Chiantishire, а также частный тур с дегустацией вин в исторических погребах семьи Антинори. Поездка среди живописных ландшафтов в окрестностях Сиены, обед под сводами городского зала в Монтальчино. Путешествие через иделические маленькие городки, знаменитые кипарисы деревни Болгари и посещение расположенной там винодельни Орнеллайя.

«Лучше всего у нас получается создавать запоминающиеся мероприятия и праздники с участием любимых машин, - говорит глава Canossa Events Луиджи Орландини. - В партнерстве с Four Seasons мы разработали уникальное предложение, позволяющее нашим гостям наслаждаться каждым моментом пути и погрузиться во всю роскошь, какую может предоставить Тоскана».

Панорама Флоренции Фото: Shutterstock

В программу тура входит посещение локаций, которые в другое время закрыты для обычных туристов, а также ужины во Флоренции и вечера в местной опере. У гостей также будет достаточно времени, чтобы просто отдохнуть в отеле Four Seasons во Флоренции, насладившись крупнейшим в городе частным парком с бассейном или зоной спа.

«Для нас честь работать с Four Seasons и Canossa Events и принимать гостей в нашем прекрасном городе и на живописных дорогах Тосканы, – говорит мэр Флоренции Дарио Нарделла. – Наше уникальное сотрудничество позволяет гостям увидеть наш регион с разных сторон, проехать по скрытым от посторонних глаз дорожкам и провести запоминающийся отпуск в Италии».

Будь гости в пути или в отеле, команда наших профессиональных сотрудников всегда будет готова оказать незаметную помощь, чтобы клиенты могли сосредоточиться только на впечатлениях от поездки и романтике дороги.

«Предложение Beyond by Four Seasons является нашим дальнейшем шагом на пути предоставления клиентам не только сервиса, но и впечатлений, – говорит Марк Спейше, главный коммерческий директор сети отелей Four Seasons. – создав эту программу со всей страстью и воодушевлением, присущей нашей компании, мы сможем показать гостям ценности нашего бренда. Нашим приоритетом остается лидерство во всем, что касается удовлетворенности клиентов и это обеспечит нам множество прекрасных возможностей в будущем».

Новое автомобильное путешествие дополняет портфолио предложений от Four Seasons, которое уже включает перелеты на частных бизнес-джетах, широкий выбор аренды люксового жилья, а также коллекции уникальных вещей для дома и путешествий. С нашим опытом мы готовы проработать каждый километр маршрута с привлечением лучших местных специалистов.

Фото: Christian Horan

Поскольку предложение ограничено, клиенты, заинтересованные в дополнительной информации о путешествии Beyond by Four Seasons по Тоскане могут скорее связаться с нами по ссылке или по адресу beyond@fourseasons.com. Зарезервировать места также можно по телефону в Италии +39 0522 421096 или США +1 831 521 5190.

Дополнительную информацию о компании Canossa Events можно получить на сайте: https://canossa.com/category/news/.