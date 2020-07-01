Фотографы Motorsport Images отработают на Гран При Австрии

Motorsport Images, подразделение Motorsport Network, которое отвечает за фотографии, примет участие в старте 70-го сезона в истории Формулы 1. Сотрудники Motorsport Images оказались в числе ограниченного контингента фотографов и журналистов, которым разрешили посетить Гран При Австрии. В связи с эпидемией коронавируса этап пройдет с исключительными мерами предосторожности.

Таким образом, Motorsport Images сможет отметить 70-летие вместе с Формулой 1, так как фотографы подразделения присутствовали на самом первом Гран При в истории чемпионатов мира – в Сильверстоуне в 1950 году.

Библиотека Motorsport Images включает 26 млн фотографий, являясь самым большим архивом автоспортивных изображений в мире. В нее входят даже кадры с самого первого в истории Гран При во Франции, проведенного в 1906 году.