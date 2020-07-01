Фотографы Motorsport Images отработают на Гран При Австрии
Фотографы компании продолжат работать на этапах Ф1, как делают уже 70 лет
Motorsport Images, подразделение Motorsport Network, которое отвечает за фотографии, примет участие в старте 70-го сезона в истории Формулы 1. Сотрудники Motorsport Images оказались в числе ограниченного контингента фотографов и журналистов, которым разрешили посетить Гран При Австрии. В связи с эпидемией коронавируса этап пройдет с исключительными мерами предосторожности.
Таким образом, Motorsport Images сможет отметить 70-летие вместе с Формулой 1, так как фотографы подразделения присутствовали на самом первом Гран При в истории чемпионатов мира – в Сильверстоуне в 1950 году.
Библиотека Motorsport Images включает 26 млн фотографий, являясь самым большим архивом автоспортивных изображений в мире. В нее входят даже кадры с самого первого в истории Гран При во Франции, проведенного в 1906 году.
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