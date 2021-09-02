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Фестиваль с участием дрифтеров и каскадеров пройдет в Москве в субботу

Также в программе мероприятия «Прорыв» будут прыжки в высоту на мотоцкиле и ряд других увлекательных состязаний

Фестиваль с участием дрифтеров и каскадеров пройдет в Москве в субботу

В эти выходные в столице России пройдет фестиваль «Прорыв», заметное ежегодное мероприятие в сфере экстремальных и технических видов спорта. Публикуем пресс-релиз организаторов мероприятия:

«4 сентября в «Лужниках» в 19.00 состоится один из крупнейших ежегодных спортивных фестивалей в Европе - «Прорыв». В этом году он станет еще зрелищнее и пройдет в формате OPEN AIR. В Олимпийском комплексе «Лужники» гостей ждет больше спецэффектов, ведущих мировых райдеров, видеопроекций, новых локаций, адреналина и незабываемых ощущений.

Зрители окунутся в мир сумасшедшего драйва и экшена: BMX-фристайл, самокаты, FMX, дрифт, фристайл на снегоходах и множество сложнейших трюков на новой, не имеющих аналогов, трассе.

Участниками фестиваля станут более 50 зарубежных и российских звезд экстремального спорта, среди которых: обладатели медалей и участники одних из самых престижных соревнований экшн-спорта X Games, мировые райдеры команды Monster Energy – Такаюки Хикасино (FMX), Джош Шихан (Австралия), каскадер Терри Грант (Великобритания), многократный обладатель рекордов, устроит настоящее шоу на площадке с дымом, дрифтом и трюками на автомобиле. Райдеры Андерс Эрикссон и Расмус Йоханссон из Швейцарии, продемонстрируют фристайл на снегоходе со сложными комбо-прыжкамии  бэкфлипами.

Кроме того, выступят и российские атлеты: Алексей Колесников и команда FMX-13, братья Ярыгины и команда Ferz, участники Олимпийских игр в BMX-фристайле и ведущие спортсмены, победители различных соревнований в экстремальном самокате, MTB и многие другие. 

Зрителей фестиваля ждут не только привычные дисциплины, но и новинки программы. В этом году в рамках фестиваля пройдет Чемпионат Мира по воркауту, где за звание победителя поборются спортсмены из более чем 43 стран. Также впервые «Прорыв» организует соревнования по прыжкам в высоту на мотоцикле.  А еще гости, увидят соревнования по дрифту с препятствиями, мотокроссу, паркуру и полеты в воздухе на специальной доске - флайборде, приводимой в движение за счет реактивной силы потока воды.

Подробная информация и программа доступны в официальной группе фестиваля Вконтатке, а билеты - по ссылке.

 

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Наш рейтинг: странная гонка в Спа укрепила лидерство Mercedes

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