Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса
Общая информация / Объявления Motorsport.com Новости Motorsport.com

Фестиваль Motor Valley при поддержке проекта Made in Italy станет данью уважения итальянскому автопрому

Масштабный фестиваль вновь пройдет в итальянском регионе Эмилия-Романья с 1 по 4 июля

Фестиваль Motor Valley при поддержке проекта Made in Italy станет данью уважения итальянскому автопрому

Известные итальянские бренды роскошных автомобилей Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Pagani, Dallara и Energica сыграют главные роли на фестивале Motor Valley Fest 2021 года, который в этом году впервые примет знаменитые марки.

В принимающем фестиваль городе Модена автоэнтузиастам будет предложен большой набор мероприятий (в т.ч. в онлайн-формате), конференций и экспозиций, для которых среди прочего будут использованы новое временное здание федерации ACI, временная городская трасса «Арена Долины моторов» и четыре стационарных автодрома.

Также Motor Valley Fest даст посетителям возможность оценить кухню и природу региона.

Motor Valley Fest пройдет с 1 по 4 июля 2021 года в Модене, городе Всемирного наследия ЮНЕСКО, и в этом году станет частью масштабного проекта Made in Italy, который проводится в рамках партнерства Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, региональных властей и агентства ICE (это сотрудничество будет также продолжено в рамках проведения этапа Мирового супербайка в Мизано, выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, фестиваля Motor Bella в Детройте и Всемирной выставки в Дубае).

Календарь мероприятий Motor Valley Fest 2021:

1-2 июля 2021 года: Военная академия Модены и юридический факультет университета Модены и Реджо-Эмилии примут ряд отраслевых конференций, зарегистрироваться для участия в которых можно на www.motorvalley.it.

Главным мероприятиями в рамках конференц-программы Motor Valley Fest станут 45-минутные круглые столы, где темы будут обсуждаться под руководством ведущих деятелей итальянской и международной автомобильной промышленности. Темами будут альтернативные источники энергии, цифровые технологии, инновационные решения, автоспорт и т.д. Прямые трансляции круглых столов будут проводиться на www.motorvalley.it. Ключевыми спикерами станут:

● Луиджи ди Майо, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии
● Стефано Боначчини, президент региона Эмилия-Романья
● Карло Ферро, президент агентства ICE
● Джанлука Камплоне, старший парнтер McKinsey
● Дин Филиппс, технический лидер автомобильного подразделения Amazon Web Service;
● Маттиас Филин, президент подразделения Bosch/Cross Domain Computing
● Клаудио Доменикали, генеральный директор Ducati Motor Holding S.p.A;
● Энрико Гальера, Chief Marketing and Commercial Officer Ferrari S.p.A .;
● Горацио Пагани, основатель и главный конструктор Pagani Automobili;
● Андера Портемоли, генеральный директор и генеральный менеджер Dallara;
● Франческо Токон, руководитель производства Maserati Fuoriserie & Classiche; 
● Штефан Винкельманн, президент и генеральный директор Automobili Lamborghini and Bugatti;
● Ливиа Черволини, генеральный директор Energica;
● Вальтер Каюми, президент Confindustria Emilia;
● Паоло Скудьери, президент ANFIA
● Анджело Стикки Дамьяни, президент ACI

Одновременно на местных автодромах пройдут разнообразные соревнования. Мищано примет этап турнира GT World Challenge Europe, Имола – мотогонки под эгидой CIV, Варано – соревнования классических машин и мероприятие, посвященное автомобилям Dallara. Более подробная информация скоро будет доступна на сайтах трасс.

«Арена Долины моторов» в Модене станет главной площадкой для демонстрации продукции автомобильных брендов, а местный автодром превратится в пространтсво Mobility Village (билеты на мероприятие скоро будут доступны онлайн).

В преддверии фестиваля 30 июня, пройдет выставка «Motorsport Next - Глобальный форум инноваций и новых технологий», призванный установить более плотный контакт между крупнейшими итальянскими компаниями, работающими в сфере автоспорта, и представителями других отраслей.

После успешного проведения в предыдущие годы снова будет реализовано мероприятие «Инновации и таланты», которое дает возможность молодым предпринимателям пообщаться с потенциальными инвесторами и войти в контакт с крупнейшими компаниями автомобильной отрасли. Ожидается участие около 40 организаций, среди которых – университеты и научно-исследовательские лаборатории, а также 60 стартапов и компаний-инкубаторов, представляющих сферы высоких технологий, искусственного интеллекта, дружественной к окружающей среде экономики и электронной мобильности.

События в городе:

У гостей Модены также будет возможность ознакомиться с местной кухней, искусством и
и природой, помощь в чем гостям окажет программа Piacere Modena.
● самые красивые площади Модены станут эксклюзивными площадками для Motor Valley Fest: Пьяцца Рома, Пьяцца Гранде, Пьяцца Мадзини, Пьяцца Маттеотти, Ларго Сант-Агостино, Сады дожа, Площадь XX сентября, Пьяцца Болонья, Ларго Сан-Франческо
● в церкви Дель Вото на специальной выставке будут продемонстрированы уникальные предметы, созданные компанией Schedoni для известных автопроизводителей
● на бывшей табачной фабрике в Модене будут выставлены произведения Алессандро Распони, 13 ранее не экспонировавшихся картин художника. А выставка «Ремесленники третьего тысячелетия» позволит увидеть классические автомобили в процессе реставрации и оценить навыки сотрудников автомастерских в рамках мастер-классов.
● в церкви Сан-Николо при поддержке Фонда Марко Симончелли пройдет выставка, посвященная мотгонщику
● выставка «С Днем Рождения, Сделано в Италии!» состоится в церкви Сан-Карло с 30 июня по 25 июля. В основе проекта лежит идея Стефано Доминеллы, президента Maison Gattinoni. Кроме того, будет организован специальный показ посвященного Motor Valley Fest платья-скульптуры, созданного модельером Гильермо Мариотто.
● в театре Сторчи в Модене 3 июля будет показана видеоработа «Сверхидеи», посвященная великим идея, которые изменили или меняют мир.

События для автомобилистов:

Среди ключевых мероприятий – фестиваль Cavallino Classic, организованное компанией Canossa Events. Со 2 по 4 июля этот фестиваль в первый раз пройдет за пределами США! Это мероприятие с участием коллекционных автомобилей, выпущенных до 1975 года, будет проходить на лужайке Каза Мария-Луиджи, дома легендарного повара Массимо Боттуры.

Организаторы:

Фестиваль Motor Valley организован APT Servizi Regione Emilia Romagna совместно с муниципалитетом Модены, Ассоциации развития Долины моторов, MUNER, Meneghini & Associati, Canossa Events, при поддержке Министерства иностранных дел и международного сотрудничества и ICE Agency, торговой палаты Модены, Фонда Модены, в партнерстве с Anfia, UNRAE industrial, Autopromotec, Enit, ACI, Bologna Fiere. Поддержка мероприятия осуществляется по программа европейских фондов региона Эмилия-Романья на 2014-2020 гг. Главный спонсор – UniCredit. Главный международный партнер – Wall Street Journal.

Посетите веб-сайт www.motorvalley.it для получения дополнительной информации о расписании на 2021 год.

Протоколы COVID

Пространства и логистика Motor Valley Fest были разработаны таким образом, чтобы обеспечить безопасность публики. Соблюдение всех необходимых требований будет контролироваться специальным персоналом Covid Patrol.

Поделились
Комментарии
Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса

Предыдущая новость

Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Общая информация
Этап Объявления Motorsport.com

Самое читаемое

1
Формула 1

Ферстаппен: Я быстрее Хэмилтона даже на его машине

17ч
2
Формула 1

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку

1дн
3
Формула 1

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes

22ч
4
Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

1дн
5
Формула 1

Ждали, когда Вильнев хоть кого-то похвалит? Момент настал

15ч
Самое важное:
Фестиваль Motor Valley при поддержке проекта Made in Italy станет данью уважения итальянскому автопрому
Общ

Фестиваль Motor Valley при поддержке проекта Made in Italy станет данью уважения итальянскому автопрому

12мин
Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса
Общ

Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса

7 июн. 2021 г.
Мировой финал «Ф1 в школах» покажет в прямом эфире Motorsport.tv
Общ

Мировой финал «Ф1 в школах» покажет в прямом эфире Motorsport.tv

4 июн. 2021 г.
Motorsport Network объявляет о приобретении ведущей платформы для участников трек-дней
Общ

Motorsport Network объявляет о приобретении ведущей платформы для участников трек-дней

3 июн. 2021 г.
В юниорскую программу Mercedes вошел 12-летний пилот из Китая
Общ

В юниорскую программу Mercedes вошел 12-летний пилот из Китая

1 июн. 2021 г.
Последние видео
Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана 00:30
Общая информация
15 дек. 2020 г.

Самые серьезные аварии Гонки чемпионов – Трэвис Пастрана

Giorgio Piola Speed Trap 03:20
Общая информация
25 авг. 2020 г.

Giorgio Piola Speed Trap

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4 02:53
Общая информация
19 июн. 2020 г.

Эмерсон Фиттипальди: дебют. 13-летний сын чемпиона мира проехал первые круги в Формуле 4

Мика Хаккинен в фильме «Герои» 00:49
Общая информация
13 апр. 2020 г.

Мика Хаккинен в фильме «Герои»

Фелипе Масса в фильме «Герои» 00:36
Общая информация
8 апр. 2020 г.

Фелипе Масса в фильме «Герои»

Самое читаемое Сегодня

Ферстаппен: Я быстрее Хэмилтона даже на его машине
Формула 1 Формула 1

Ферстаппен: Я быстрее Хэмилтона даже на его машине

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку
Формула 1 Формула 1

Волшебная кнопка. Из-за чего Хэмилтон проиграл гонку в Баку

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes
Формула 1 Формула 1

Хорнер: Вольф публично уничтожает Mercedes

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку
Формула 1 Формула 1

Шумахер предложил отстранить Мазепина от Ф1 на одну гонку

Ждали, когда Вильнев хоть кого-то похвалит? Момент настал
Формула 1 Формула 1

Ждали, когда Вильнев хоть кого-то похвалит? Момент настал

Крылья Хэмилтона и Леклера: помогли в субботу, подвели в гонке
Формула 1 Формула 1

Крылья Хэмилтона и Леклера: помогли в субботу, подвели в гонке

Середнячок и не умеет обгонять. Эксперт разнес Боттаса после Баку
Формула 1 Формула 1

Середнячок и не умеет обгонять. Эксперт разнес Боттаса после Баку

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции
Формула 1 Формула 1

Honda привезет новый мотор на Гран При Франции

Самое важное:

Фестиваль Motor Valley при поддержке проекта Made in Italy станет данью уважения итальянскому автопрому
Общая информация Общая информация

Фестиваль Motor Valley при поддержке проекта Made in Italy станет данью уважения итальянскому автопрому

Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса
Общая информация Общая информация

Рейтинг Motorsport.com: Honda 3-я, Mercedes на пути регресса

Мировой финал «Ф1 в школах» покажет в прямом эфире Motorsport.tv
Общая информация Общая информация

Мировой финал «Ф1 в школах» покажет в прямом эфире Motorsport.tv

Motorsport Network объявляет о приобретении ведущей платформы для участников трек-дней
Общая информация Общая информация

Motorsport Network объявляет о приобретении ведущей платформы для участников трек-дней

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.