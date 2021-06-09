Известные итальянские бренды роскошных автомобилей Ferrari, Maserati, Ducati, Lamborghini, Pagani, Dallara и Energica сыграют главные роли на фестивале Motor Valley Fest 2021 года, который в этом году впервые примет знаменитые марки.

В принимающем фестиваль городе Модена автоэнтузиастам будет предложен большой набор мероприятий (в т.ч. в онлайн-формате), конференций и экспозиций, для которых среди прочего будут использованы новое временное здание федерации ACI, временная городская трасса «Арена Долины моторов» и четыре стационарных автодрома.

Также Motor Valley Fest даст посетителям возможность оценить кухню и природу региона.

Motor Valley Fest пройдет с 1 по 4 июля 2021 года в Модене, городе Всемирного наследия ЮНЕСКО, и в этом году станет частью масштабного проекта Made in Italy, который проводится в рамках партнерства Министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, региональных властей и агентства ICE (это сотрудничество будет также продолжено в рамках проведения этапа Мирового супербайка в Мизано, выставки «Иннопром» в Екатеринбурге, фестиваля Motor Bella в Детройте и Всемирной выставки в Дубае).

Календарь мероприятий Motor Valley Fest 2021:

1-2 июля 2021 года: Военная академия Модены и юридический факультет университета Модены и Реджо-Эмилии примут ряд отраслевых конференций, зарегистрироваться для участия в которых можно на www.motorvalley.it.

Главным мероприятиями в рамках конференц-программы Motor Valley Fest станут 45-минутные круглые столы, где темы будут обсуждаться под руководством ведущих деятелей итальянской и международной автомобильной промышленности. Темами будут альтернативные источники энергии, цифровые технологии, инновационные решения, автоспорт и т.д. Прямые трансляции круглых столов будут проводиться на www.motorvalley.it. Ключевыми спикерами станут:

● Луиджи ди Майо, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии

● Стефано Боначчини, президент региона Эмилия-Романья

● Карло Ферро, президент агентства ICE

● Джанлука Камплоне, старший парнтер McKinsey

● Дин Филиппс, технический лидер автомобильного подразделения Amazon Web Service;

● Маттиас Филин, президент подразделения Bosch/Cross Domain Computing

● Клаудио Доменикали, генеральный директор Ducati Motor Holding S.p.A;

● Энрико Гальера, Chief Marketing and Commercial Officer Ferrari S.p.A .;

● Горацио Пагани, основатель и главный конструктор Pagani Automobili;

● Андера Портемоли, генеральный директор и генеральный менеджер Dallara;

● Франческо Токон, руководитель производства Maserati Fuoriserie & Classiche;

● Штефан Винкельманн, президент и генеральный директор Automobili Lamborghini and Bugatti;

● Ливиа Черволини, генеральный директор Energica;

● Вальтер Каюми, президент Confindustria Emilia;

● Паоло Скудьери, президент ANFIA

● Анджело Стикки Дамьяни, президент ACI

Одновременно на местных автодромах пройдут разнообразные соревнования. Мищано примет этап турнира GT World Challenge Europe, Имола – мотогонки под эгидой CIV, Варано – соревнования классических машин и мероприятие, посвященное автомобилям Dallara. Более подробная информация скоро будет доступна на сайтах трасс.

«Арена Долины моторов» в Модене станет главной площадкой для демонстрации продукции автомобильных брендов, а местный автодром превратится в пространтсво Mobility Village (билеты на мероприятие скоро будут доступны онлайн).

В преддверии фестиваля 30 июня, пройдет выставка «Motorsport Next - Глобальный форум инноваций и новых технологий», призванный установить более плотный контакт между крупнейшими итальянскими компаниями, работающими в сфере автоспорта, и представителями других отраслей.

После успешного проведения в предыдущие годы снова будет реализовано мероприятие «Инновации и таланты», которое дает возможность молодым предпринимателям пообщаться с потенциальными инвесторами и войти в контакт с крупнейшими компаниями автомобильной отрасли. Ожидается участие около 40 организаций, среди которых – университеты и научно-исследовательские лаборатории, а также 60 стартапов и компаний-инкубаторов, представляющих сферы высоких технологий, искусственного интеллекта, дружественной к окружающей среде экономики и электронной мобильности.

События в городе:

У гостей Модены также будет возможность ознакомиться с местной кухней, искусством и

и природой, помощь в чем гостям окажет программа Piacere Modena.

● самые красивые площади Модены станут эксклюзивными площадками для Motor Valley Fest: Пьяцца Рома, Пьяцца Гранде, Пьяцца Мадзини, Пьяцца Маттеотти, Ларго Сант-Агостино, Сады дожа, Площадь XX сентября, Пьяцца Болонья, Ларго Сан-Франческо

● в церкви Дель Вото на специальной выставке будут продемонстрированы уникальные предметы, созданные компанией Schedoni для известных автопроизводителей

● на бывшей табачной фабрике в Модене будут выставлены произведения Алессандро Распони, 13 ранее не экспонировавшихся картин художника. А выставка «Ремесленники третьего тысячелетия» позволит увидеть классические автомобили в процессе реставрации и оценить навыки сотрудников автомастерских в рамках мастер-классов.

● в церкви Сан-Николо при поддержке Фонда Марко Симончелли пройдет выставка, посвященная мотгонщику

● выставка «С Днем Рождения, Сделано в Италии!» состоится в церкви Сан-Карло с 30 июня по 25 июля. В основе проекта лежит идея Стефано Доминеллы, президента Maison Gattinoni. Кроме того, будет организован специальный показ посвященного Motor Valley Fest платья-скульптуры, созданного модельером Гильермо Мариотто.

● в театре Сторчи в Модене 3 июля будет показана видеоработа «Сверхидеи», посвященная великим идея, которые изменили или меняют мир.

События для автомобилистов:

Среди ключевых мероприятий – фестиваль Cavallino Classic, организованное компанией Canossa Events. Со 2 по 4 июля этот фестиваль в первый раз пройдет за пределами США! Это мероприятие с участием коллекционных автомобилей, выпущенных до 1975 года, будет проходить на лужайке Каза Мария-Луиджи, дома легендарного повара Массимо Боттуры.

Организаторы:

Фестиваль Motor Valley организован APT Servizi Regione Emilia Romagna совместно с муниципалитетом Модены, Ассоциации развития Долины моторов, MUNER, Meneghini & Associati, Canossa Events, при поддержке Министерства иностранных дел и международного сотрудничества и ICE Agency, торговой палаты Модены, Фонда Модены, в партнерстве с Anfia, UNRAE industrial, Autopromotec, Enit, ACI, Bologna Fiere. Поддержка мероприятия осуществляется по программа европейских фондов региона Эмилия-Романья на 2014-2020 гг. Главный спонсор – UniCredit. Главный международный партнер – Wall Street Journal.

Посетите веб-сайт www.motorvalley.it для получения дополнительной информации о расписании на 2021 год.

Протоколы COVID

Пространства и логистика Motor Valley Fest были разработаны таким образом, чтобы обеспечить безопасность публики. Соблюдение всех необходимых требований будет контролироваться специальным персоналом Covid Patrol.