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Фестиваль автотехники Future Horizon пройдет в Москве этим летом

Гости выставки смогут послушать лекции о будущем и лично протестировать электрический транспорт

Фестиваль автотехники Future Horizon пройдет в Москве этим летом

12-13 июня в Москве, на набережной большой спортивной арены «Лужников» впервые пройдет выставка-фестиваль Future Horizon, организованная Motorsport TV и Motorsport.com Россия совместно с компанией Ready To Race. Тематика мероприятия – влияние транспорта на окружающую среду и развитие новых технологий в автоиндустрии.

Вы сможете увидеть экспозицию американской, европейской и советской ретротехники, легенды 80-х и 90-х годов прошлого века, уникальные суперкары, гоночные машины различных классов, спецтранспорт, электромобили и зарядные станции для них, а также протестировать новые модели электросамокатов, велосипедов и квадроциклов.

Также посетителей ожидают:

  • лекции об электротранспорте, альтернативных видах топлива, беспилотных автомобилях, рециклинге в производстве техники, IT-технологиях и использовании электромоторов в автомобильном и мотоспорте;
  • участие в заездах сим-рейсинга;
  • приключения в виртуальной реальности;
  • мотошоу;
  • фудкорты, торговые площадки, фотозоны и другие развлечения.

Стоимость обычного билета составит 750 рублей. Молодежь от 10 до 18 лет сможет посетить фестиваль за 600 рублей, а кроме того, предусмотрен семейный билет за 1600 рублей – для двух взрослых и двух детей. Подробности можно узнать на сайте futurehorizon.ru.

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Проект Motorsport.tv Live выходит в эфир с командой из четырех известных ведущих

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