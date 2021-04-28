12-13 июня в Москве, на набережной большой спортивной арены «Лужников» впервые пройдет выставка-фестиваль Future Horizon, организованная Motorsport TV и Motorsport.com Россия совместно с компанией Ready To Race. Тематика мероприятия – влияние транспорта на окружающую среду и развитие новых технологий в автоиндустрии.

Вы сможете увидеть экспозицию американской, европейской и советской ретротехники, легенды 80-х и 90-х годов прошлого века, уникальные суперкары, гоночные машины различных классов, спецтранспорт, электромобили и зарядные станции для них, а также протестировать новые модели электросамокатов, велосипедов и квадроциклов.

Также посетителей ожидают:

лекции об электротранспорте, альтернативных видах топлива, беспилотных автомобилях, рециклинге в производстве техники, IT-технологиях и использовании электромоторов в автомобильном и мотоспорте;

участие в заездах сим-рейсинга;

приключения в виртуальной реальности;

мотошоу;

фудкорты, торговые площадки, фотозоны и другие развлечения.

Стоимость обычного билета составит 750 рублей. Молодежь от 10 до 18 лет сможет посетить фестиваль за 600 рублей, а кроме того, предусмотрен семейный билет за 1600 рублей – для двух взрослых и двух детей. Подробности можно узнать на сайте futurehorizon.ru.