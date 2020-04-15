Ferrari в партнерстве Motorsport Network запускает официальный канал марки на Motorsport.tv

Лондон, Великобритания – 15 апреля 2020 года – Единая цифровая платформа Motorsport Network, явлющаяся точкой притяжения для миллионов поклонников автомобилей и автогонок, и Ferrari SpA сегодня объявили о партнерстве в рамках создания специального канала на видеоплатформе Motorsport.tv.

Посвященный Ferrari канал представляет собой настоящую находку для всех поклонников легендарной марки, рассказывая о выступлениях Скудерии в самых разных соревнованиях.

Гоночный контент включает в себя видео, посвященное программам Competizioni GT, F1 Clienti, XX и соревнованиям Ferrari Challenge (в Великобритании, Европе, Северной Америке и Азии). Не будут обойдены вниманием выступления в чемпионате WEC, суточной гонке в Ле-Мане и турнирах категории GT. Немало интересного пользователи узнают и о дорожных машинах марки.

Среди прочего на канале можно будет найти прямые трансляции и полные записи гонок, подборки лучших моментов, репортажи с презентаций новых моделей и многое другое. Контент для нового канала будет создаваться совместными усилиями Motorsport Network и Ferrari.

Канал Ferrari на Motorsport TV станет еще одним источником информации для сообщества неравнодушных к итальянской марке людей – наряду с архивом Коломбо, крупнейшей частной коллекцией фотографий Ferrari, проектами Canossa и Amalgam, а также Ferrari Chat, крупнейшей онлайн-площадкой, объединяющей владельцев автомобилей Ferrari.

Motorsport.tv представляет собой созданную Motorsport Network единую OTT-платформу, на которой проводится более 1 000 трансляций за год, регулярно публикуются подборки лучших моментов, документальные и развлекательные программы об автомобилях и автогонках. Платформа охватывает 125 международных и национальных гоночных серий, а также включает в себя эксклюзивный архив гонки «24 часа Ле-Мана». Motorsport.tv доступна в любой момент из любой точки мира через любые устройства и сервисы: веб-сайт, iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast и т.д. Motorsport.tv зажигает вас страстью к скорости!

Самостоятельно разработанная видеоплатформа Motorsport Network отличается богатым функционалом, оптимальной адаптацией под проведение прямых трансляций и гибкой структурой, адаптируемой под возможные интересы партнеров. Используемый видеоплеер адаптирован под встраивание в рамках любых платформ, что повышает охват и доступность контента.

Джейн Рив, глава по связям с общественностью Ferrari: «В мире, где качество контента играет решающую роль, соглашение с Motorsport Network заключено в идеально подходящий момент и поможет нам сделать аудиторию соучастниками происходящего с нашим брендом. Речь идет не просто об изложении информации, а о возможности почувствовать себя в центре событий – ведь Ferrari связана с уникальными эмоциями и впечатлениями. Нам очень приятно с помощью Motorsport Network поделиться этими эмоциями со столь большой аудиторией».

Джеймс Аллен, президент Motorsport Network: «Мы с гордостью объявляем о вдохновляющем нас партнерстве с Ferrari и готовы приложить все усилия для создания канала, который станет точкой притяжения для поклонников легендарной марки и одновременно откроет новые горизонты для уже существующей аудитории».