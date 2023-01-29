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Экстрем обогнал Шумахера в финале Гонки чемпионов

Чемпион DTM и мирового ралли-кросса стал сильнейшим в звездных соревнованиях на льду Балтийского моря – для 44-летнего ветерана это уже четвертый подобный успех в карьере

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Экстрем обогнал Шумахера в финале Гонки чемпионов
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Борьба за звание чемпиона чемпионов второй год подряд проходила в курортном городке Пите Хавсбад на севере Швеции. В финале сошлись вернувшийся с «Дакара» Маттиас Экстрем и уволенный из Haas F1 Мик Шумахер.

Примечательно, что дважды это этого – в 2007 и 2009 годах – Маттиас уже встречался в решающем раунде Гонки чемпионов с Шумахером, только тогда это был Михаэль, отец Мика. Шведу оба раза удалось взять верх, а теперь нанес и третье поражение немецкой гоночной династии. 

Серьезной борьбы в финале не получилось – Экстрем выиграл первый заезд с разницей 0,348 секунды, а во втором стал сильнейшим с перевесом в секунду с лишним, хотя на дистанции у него в кокпите возник небольшой пожар. 

На пути к вершине подиума Маттиас по очереди переиграл американца Трэвиса Пастрану, своего напарника по сборной Швеции Йохана Кристофферссона и едва не сотворившего сенсацию днем раньше раллиста Тьерри Невилля. 

Бельгиец и в этот раз был близок к успеху – до выхода в финал ему не хватило самой малости. 

Шумахер, в смою очередь, выбил в полуфинале партнера по немецкой сборной, еще одного экс-пилота Ф1 Себастьяна Феттеля, который зацепил сугроб. 

Маттиас Экстрем

Маттиас Экстрем

Фото: Race of Champions

Победители субботней командной гонки, отец и сын Сольберги, начинали день в статусе фаворитов. Однако сначала турнирная сетка на ранней стадии свела норвежцев между собой, дальше прошел младший, Оливер, который затем потерпел в четвертьфинале поражение от Невилля

Прошлогодний триумфатор Гонки чемпионов Себасьен Леб оказался вне игры уже в первом раунде, также попавшись на пути разогнавшемуся Невиллю. 

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Отец и сын Сольберги второй год подряд принесли Норвегии победу в Гонке чемпионов

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