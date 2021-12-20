В июне 2020 года жизнь Алессандро Дзанарди едва не оборвалась после того, как во время неофициальной велогонки на обычной дороге он потерял управление и оказался под колесами встречного грузовика. 55-летнего спортсмена срочно доставили в госпиталь с тяжелыми травмами головы, где врачам пришлось всерьез сражаться за его жизнь.

Первые признаки были позитивными, но затем состояние гонщика, потерявшего ноги в аварии 2001 года, стало резко ухудшаться. Медикам удалось выправить ситуацию, но стало ясно, что выздоровление будет долгим и очень сложным.

С лета о Сандро не было никаких новостей, но в недавнем интервью BMW его супруга Даниэла рассказала, что несколько недель назад врачи приняли решение выписать Дзанарди из госпиталя, чтобы продолжать реабилитацию дома.

«Это будет долгий процесс, – признала она. – Доктора составили программу с указаниями от физиотерапевтов, нейрофизиологов, специалистов по восстановлению речи. Это позволит добиться устойчивого прогресса.

Понятно, что по-прежнему возможна негативная динамика. Иногда приходится отойти на два шага назад ради одного вперед. Но Алекс уже много раз доказывал, что он настоящий боец.

Переезд из больницы домой стал очень важным шагом, теперь он с нами. Нам пришлось очень долго ждать этого, но сейчас мы все невероятно рады. Даже если порой нам и придется возвращаться для проведения специальных процедур.

Мы хотели бы поблагодарить всех за добрые мысли и пожелания в адрес Алекса».

Ранее итальянский суд признал, что вина за аварию Дзанарди полностью лежит на нем самом, сняв все обвинения с водителя грузовика.