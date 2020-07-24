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Дзанарди вернули в больницу из-за нестабильного состояния

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Дзанарди вернули в больницу из-за нестабильного состояния
Автор:
24 июл. 2020 г., 13:30

Медики зафиксировали тревожные изменения в здоровье итальянца, потому были вынуждены перевезти его из реабилитационного центра в госпиталь

Спустя всего несколько дней после выписки в специализированный нейрохирургический реабилитационный центр врачи отметили негативную динамику в состоянии Алессандро Дзанарди. 

В официальном заявлении говорится, что экс-пилот Ф1 и двукратный чемпион CART перемещен в больницу «Сан-Раффаэле» в Милане, из-за нестабильности параметров.

После первых признаков улучшения состояние Дзанарди, который 19 июня попал под грузовик во время неофициального заезда на байках с ручным управлением на автостраде, вновь стало вызывать опасения. 

В документе приводятся слова руководителя специализированного нейрохирургического центра «Вальдуче» Клаудио Дзанона: «Сегодня в связи с нестабильностью клинического состояния пациента Алессандро Дзанарди, после консультаций с доктором Франко Мольтени из [реабилитационного центра] «Вилла Беретта», куда пациент был переведен 21 июля, и другими профильными специалистами, было решено перевезти спортсмена. 

С соблюдением необходимых мер он был доставлен в миланскую больницу «Сан-Раффаэле». На настоящий момент никакая дополнительная информация о его состоянии сообщена не будет».

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Пилоты Алекс Дзанарди
Автор Франческо Корги

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