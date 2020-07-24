Дзанарди вернули в больницу из-за нестабильного состояния

Спустя всего несколько дней после выписки в специализированный нейрохирургический реабилитационный центр врачи отметили негативную динамику в состоянии Алессандро Дзанарди.

В официальном заявлении говорится, что экс-пилот Ф1 и двукратный чемпион CART перемещен в больницу «Сан-Раффаэле» в Милане, из-за нестабильности параметров.

После первых признаков улучшения состояние Дзанарди, который 19 июня попал под грузовик во время неофициального заезда на байках с ручным управлением на автостраде, вновь стало вызывать опасения.

В документе приводятся слова руководителя специализированного нейрохирургического центра «Вальдуче» Клаудио Дзанона: «Сегодня в связи с нестабильностью клинического состояния пациента Алессандро Дзанарди, после консультаций с доктором Франко Мольтени из [реабилитационного центра] «Вилла Беретта», куда пациент был переведен 21 июля, и другими профильными специалистами, было решено перевезти спортсмена.

С соблюдением необходимых мер он был доставлен в миланскую больницу «Сан-Раффаэле». На настоящий момент никакая дополнительная информация о его состоянии сообщена не будет».